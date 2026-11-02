Češi utrácejí za avokádo. Přitom tahle zelenina sytila celé rodiny a vyroste i za 6 týdnů

Šest týdnů. Zhruba tolik času potřebuje od zasetí ke sklizni rostlina, kterou znala každá česká hospodyně, a přesto ji dnes v nákupním košíku najdete jen výjimečně. Řeč je o vodnici, nenápadné bulvě z rodiny brukvovitých, která kdysi patřila na stůl stejně samozřejmě jako dnes brambory.
Do nákupních seznamů se mezitím probojovalo avokádo, ovoce, které kvůli našemu podnebí na českém záhoně nevyroste. Možná je čas ten poměr aspoň trochu napravit.
Od semínka na talíř za pár týdnů
Vodnice roste na záhoně nečekaně rychle. Podle odrůdy potřebuje ke sklizni 35 až 70 dní a běžně se vytahuje zhruba šest týdnů po zasetí. Ze semínek zasetých na jaře tak můžete mít bulvy na talíři už v červnu.
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Výsledkem je kulatá bulva s bílou dužinou. Vršek, který vyčnívá nad zem, mívá fialový nebo červený nádech. Syrová chutná decentně, trochu po kedlubně a trochu po ředkvičce, jen vůbec nepálí.
Kdy zasít, abyste sklízeli od jara do podzimu
První várka jde do země v březnu nebo dubnu a sklízí se v červnu a červenci. Kdo vysel znovu v létě, v červenci nebo srpnu, má úrodu v říjnu a listopadu, tedy právě teď. Vodnice se vždy seje rovnou na záhon, protože přesazování jí nesvědčí. Jakmile rostlinky trochu povyrostou, protrhejte je tak, aby mezi nimi zůstalo 10 až 15 centimetrů. Bulvy pak mají kde nabírat na objemu a nepřekážejí si.
Výsev Kdy zasít Kdy sklízet První várka březen nebo duben červen a červenec Letní výsev červenec nebo srpen říjen a listopad Přečtěte si také: Málokterý Čech viděl tuhle dvoukorunu z roku 2018. Má hodnotu přes 130 000 Kč
Vodnici vyhovuje chladnější počasí a lehké mrazíky přečká, a proto se jí daří i v drsnějších oblastech. Když nemáte zahradu, poslouží i větší truhlík nebo nádoba na balkoně.
Žízní víc než mrkev
To hlavní, co vodnice potřebuje, je voda. Na zálivku je náročnější než mrkev a jiná kořenová zelenina ze záhonu, a pokud hlína delší dobu vysychá, dužina hrubne a dřevnatí.
Bez pravidelné zálivky dužina vodnice hrubne a dřevnatí, záhon proto nesmí delší dobu vysychat. Ilustrační foto. Zdroj: Tamara Elnova / Pexels.
Naopak jí neprospívá čerstvě vyhnojený záhon, ve kterém se kořeny začnou větvit. Mladé rostlinky je dobré přikrýt netkanou textilií, pod kterou na ně nedosáhnou dřepčíci. Vytahovat ji můžete, jakmile má bulva v průměru aspoň 5 centimetrů. Přes 15 centimetrů ji raději nenechávejte dorůst, protože přerostlé kusy tvrdnou a chutnají ostřeji.
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Dnes působí vodnice skoro jako kuriozita. Než do Evropy dorazily brambory z Nového světa, patřila k hlavním zeleninám, které plnily talíře. V neúrodných letech byla jednou z plodin, díky kterým lidé nezůstali o hladu.
Když lidé přišli na chuť bramborám, o vodnici postupně ztratili zájem. V posledních letech ji však pěstitelé znovu objevují a občas ji najdete i na pultech obchodů.
Kaše s třetinou kalorií
V kuchyni se vodnice uplatní skoro všude:
mladé bulvičky stačí omýt, nakrájet na tenké plátky a dát do salátu tam, kam byste jinak přidali ředkvičky; sníst se dají i mladé lístky, a to syrové i podušené na másle; uvařené starší bulvy rozšťouchejte s máslem a máte kaši, která má zhruba třikrát méně kalorií než bramborová; z větších bulv si uděláte zásobu do spíže, když je naložíte do nálevu nebo zakvasíte stejně jako zelí. Přečtěte si také: Sušení prádla v bytě: Co v zimě radí odborníci
Výživově je vodnice lehká, zhruba z 90 % se skládá z vody a k tomu obsahuje vlákninu a vitamin C.
Avokádo naproti tomu cestuje na český stůl z jiných kontinentů a jeho spotřeba u nás každým rokem roste. Vodnici si můžete vypěstovat pár kroků od kuchyně. Některé odrůdy z podzimní sklizně navíc vydrží v chladném sklepě až do ledna.
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Zdroje: https://www.zahradkarem.cz/vodnice/, https://living.iprima.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/vodnice-jak-pestovat-staroceska-zelenina-zahon-balkon, https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-312474-turin-a-vodnice-skvela-zelenina-kterou-mozna-neznate-a-to-je-skoda, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/vodnice-na-zahrade-rady-a-tipy-1/, https://zahradkaruvrok.cz/2023/02/vodnice-trochu-pozapomenuta-zelenina/, https://cnn.iprima.cz/avokado-jako-potravina-budoucnosti-jak-poznat-ktere-je-dobre-spotreba-kazdy-rok-roste-524426, https://www.denik.cz/ekonomika/avokada-v-cesku/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vodnice-chut/