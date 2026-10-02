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Klíčový tendr pro Prostějov. Radní projednají budoucnost krytého bazénu

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Prostějovská městská rada byl měla příští pondělí projednat návrh na zahájení výběrového řízení na dlouho připravovanou stavbu krytého pětadvacetimetrového bazénu za zhruba 750 milionů korun. Radní zasednou naposledy před komunálními volbami.
Klíčový tendr pro Prostějov. Radní projednají budoucnost krytého bazénu

Klíčový tendr pro Prostějov. Radní projednají budoucnost krytého bazénu

Zdroj: Město Prostějov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 11:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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