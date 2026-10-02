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FN Olomouc rozšiřuje psychiatrii. Agresivita dětí roste, upozornil premiér Babiš

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Ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) vznikne 30 akutních lůžek pro děti a dospívající s psychiatrickými obtížemi. Akutní lůžková dětská psychiatrie v Olomouckém kraji chybí. Ředitel nemocnice diskutoval o tématu s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
FN Olomouc rozšiřuje psychiatrii. Agresivita dětí roste, upozornil premiér Babiš

FN Olomouc rozšiřuje psychiatrii. Agresivita dětí roste, upozornil premiér Babiš

Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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