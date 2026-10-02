FN Olomouc rozšiřuje psychiatrii. Agresivita dětí roste, upozornil premiér Babiš

Olomoucká nemocnice nové pracoviště vybuduje při zahájené rekonstrukci a dostavbě Kliniky psychiatrie, která si vyžádá investici 454 milionů korun bez DPH. Projekt počítá i s rozšířením péče o dospělé pacienty. Rekonstrukce a dostavba kliniky má skončit za dva roky, polovinu nákladů pokryje dotace z evropských fondů. Novinářům to dnes řekl ředitel FN Olomouc Roman Havlík.
FNOL nyní akutní lůžkovou dětskou psychiatrii nemá. Děti, které kvůli akutním psychickým problémům potřebují hospitalizaci, musejí využívat specializovaná pracoviště mimo Olomouc. Akutní lůžkovou psychiatrickou péči o děti podle Havlíka nezajišťuje žádná nemocnice v Olomouckém kraji, podobná situace je ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. „Jedná se pouze o lůžka následné péče, takže námi budovaná kapacita nabývá na důležitosti,“ řekl Havlík, který dnes o rozvoji psychiatrické péče v Olomouci diskutoval s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Babiš upozornil, že více než polovina žáků devátých tříd vykazuje známky zhoršené psychické pohody a že duševnímu zdraví dětí a dospívajících nepomáhá současná zhoršená bezpečnostní situace ve světě. „Ministerstvo zdravotnictví má 19 psychiatrických nemocnic a jenom tři vlastně dětské,“ uvedl Babiš. Psychiatrická péče o děti a dospívající podle něj chybí ve čtyřech krajích, na které se proto ministerstvo zdravotnictví více zaměří.
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Vláda se podle premiéra vrátila k původnímu projektu reformy psychiatrické péče a postupně buduje centra duševního zdraví. „Věnujeme tomu (rozvoji psychiatrie) pozornost, protože vidíme, co se děje ve světě. Zkrátka ta odolnost vůči dění ve světě je důležitá. A hlavně to dopadá na děti do 15 let,“ podotkl premiér. Upozornil, že agresivita v dětské populaci roste a podíl na tom mají i sociální sítě. „Musíme to urychleně uchopit, protože prevence je nyní nedostatečná,“ řekl Babiš, podle kterého je důležité, aby lékařské fakulty produkovaly dostatek odborníků v oboru dětské psychiatrie.
Projekt rekonstrukce a dostavby Kliniky psychiatrie FNOL je rozdělen do dvou etap. Nejprve vznikne vedle současné budovy psychiatrické kliniky nový čtyřpodlažní pavilon označený U2, který bude mít také jedno podzemní podlaží. Poté přijde na řadu rekonstrukce nynější budovy U, která ponese označení U1. Oba objekty budou propojeny. V rozšířeném areálu psychiatrie mají vzniknout tři samostatná oddělení po 30 lůžkách s různým režimem péče. Součástí budou vyšetřovny, terapeutické prostory, víceúčelová tělocvična a zázemí pro zdravotníky a studenty.
FNOL je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví. Nemocnice má sedm desítek pracovišť. Loni disponovala 1231 lůžky. Lékaři FNOL ročně provedou přibližně 34 000 operací.