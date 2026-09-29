Traktorista s 1,5 promile vyklopil v Přerově vlečku plnou lidí. Hrozí mu 5 let

Složky integrovaného záchranného systému vyjížděly v sobotu odpoledne k havárii traktoru s vlečkou do ulice k Nadjezdu v přerovské okrajové části Dluhonice. „Šestapadesátiletý řidič jedoucí s traktorem a se zapojeným přívěsem domácí výroby bez registračních značek při projíždění ostré pravotočivé zatáčky z prudšího kopce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, přičemž se přívěs naklonil na levou stranu a následně se převrátil na komunikaci,“ popsal děj nehody policejní mluvčí Libor Hejtman.
Závažnost události ovšem gradovala kvůli přítomnosti třinácti lidí na vlečce, která se převrátila ve svahu u svodidel za mostem přes železnici. Na místo vyrazilo pět posádek Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, záchranáři pomáhali celkem 11 lidem. Podle mluvčí ZZS Olomouckého kraje Lucie Mikiskové jely na vlečce osoby různých věkových kategorií. „Jedenáct z nich bylo nutné ošetřit a následně transportovat do nemocnic. Jednalo se naštěstí pouze o lehká zranění ve formě oděrek a zhmožděnin,“ dodala Mikisková.
Čtěte také: Nabourala auto i plot. Opilá řidička nezvládla jízdu v Zábřehu
„Řidič nebyl zraněn a na místě uplatňoval technickou závadu na přívěsu. Navíc po nehodě nadýchal přes jedno a půl promile alkoholu v dechu. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a obecné ohrožení z nedbalosti, za které viníkovi hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo zákaz činnosti,“ konstatoval policejní mluvčí Hejtman.
V sobotu se od ranních hodin konala na nedalekém poli v sousedství sportovního areálu traktoriáda, podle organizátorů ale havárie neměla souvislost s pořádanou akcí. „Rádi bychom uvedli na pravou míru, že tato událost neměla žádnou souvislost s akcí Traktoriáda Dluhonice 2026. K nehodě došlo mimo areál, ve kterém se Traktoriáda Dluhonice konala, a mimo oficiální program této akce. Jednalo se o individuální jízdu konkrétního jedince, která nebyla součástí organizované akce, jejího programu ani doprovodných aktivit. Organizátoři Traktoriády Dluhonice proto v žádném ohledu nezajišťovali ani neorganizovali tuto jízdu. Mrzí nás, že k této události došlo, a především doufáme, že její následky nebudou pro zúčastněné osoby vážné. Současně považujeme za důležité, aby nebyla tato nehoda spojována s Traktoriádou Dluhonice, která probíhala v prostoru sportovního areálu a podle předem stanoveného programu,“ napsal za pořadatele na sociální síti Jakub Metelka.