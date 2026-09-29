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Traktorista s 1,5 promile vyklopil v Přerově vlečku plnou lidí. Hrozí mu 5 let

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Více než 1,5 promile alkoholu v dechu měl po závažném incidentu na Přerovsku muž, který na přívěsu za traktorem vezl 13 lidí. V zatáčce došlo k nehodě a převrácení vlečky, při havárii se zranilo 11 lidí. Policisté už zahájili úkony trestního řízení, řidiči stroje hrozí i vězení.
Traktorista s 1,5 promile vyklopil v Přerově vlečku plnou lidí. Hrozí mu 5 let

Traktorista s 1,5 promile vyklopil v Přerově vlečku plnou lidí. Hrozí mu 5 let

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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