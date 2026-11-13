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Tento kváskový chléb pečeme každý týden a kupovaný nám už vůbec nechutná

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Dennívýzva
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Domácí kváskový chléb zní jako výzva pro trpělivé pekaře s vlastním kváskem v lednici. Jenže existuje i zkratka a výsledek je překvapivě dobrý. Tento recept používá instantní žitný kvásek, který koupíte v každém supermarketu za pár korun, takže odpadá týdny trvající pěstování živé kultury. Výsledkem je chléb s charakteristickou chutí, křupavou kůrkou a vláčnou střídkou, a to i při prvním pokusu.
Kváskový chléb

Kváskový chléb

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kváskový chléb jako od pekaře: Doma ho pečeme každý týden a kupovaný nám teď přijde k smíchu
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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