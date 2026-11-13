Tento kváskový chléb pečeme každý týden a kupovaný nám už vůbec nechutná

Domácí
zní jako výzva pro trpělivé pekaře s vlastním kváskem v lednici. Jenže existuje i zkratka a výsledek je kváskový chléb překvapivě dobrý. Tento recept používá instantní žitný kvásek, který koupíte v každém supermarketu za pár korun, takže odpadá týdny trvající pěstování živé kultury. Výsledkem je chléb s charakteristickou chutí, křupavou kůrkou a vláčnou střídkou, a to i při prvním pokusu. V čem se kváskový chléb liší od chleba z droždí
Kváskový chléb má oproti klasickému
drožďovému chlebu jednu důležitou výhodu: delší , případně její fermentace zjednodušená domácí verze, pomáhá v mouce částečně rozkládat škroby a fytáty. Některé živiny jsou potom pro organismus lépe využitelné. Žitná mouka, která v tomto receptu hraje podstatnou roli, přidává i slušné množství vlákniny, důležité pro trávení. A k tomu minerály, například hořčík nebo zinek.
Kdo nechce doma opečovávat sklenici živého kvásku, může sáhnout po
jednodušším řešení: instantním žitném kvásku. Ten od Dr. Oetkera bývá ve větších bez většího hledání, většinou zhruba za 11-15 Kč. Chlebu dodá nakyslou vůni a chuť, kterou si člověk s kváskovým pečením spojuje. Není fér tvrdit, že jde o totéž jako živý kvásek, který se několik dní zakládá a pak pravidelně přikrmuje. Na běžné domácí pečení, když člověk nechce řešit další sklenici v lednici, je to ale docela supermarketech praktický kompromis. Recept na domácí kváskový chléb
Ingredience pro přípravu Žitná chlebová mouka-200 g Hladká mouka-300 g Sůl-1,5 kávové lžičky Cukr-1 kávová lžička Instantní droždí-1 balíček Instantní žitný kvásek-1 balíček (např. Dr. Oetker) Vlažná voda-přibližně 400 ml Drcený kmín-1 kávová lžička (zarovnaná) Garam Masala-0,5 kávové lžičky (volitelné, ale doporučené) Semínka (slunečnicová, dýňová nebo jiná)-hrst, mírně posekané Foto: Cooky.cz, Kváskový chléb jako od pekaře: Doma ho pečeme každý týden a kupovaný nám teď přijde k smíchu Jak postupovat při přípravě kváskového chleba v domácích podmínkách
1. Do větší mísy nasypte všechny suché suroviny: obě mouky, sůl, cukr, instantní droždí, instantní kvásek, kmín, případně Garam Masalu a semínka. Všechno
smíchejte v míse a dejte si s tím chvíli práci, aby se droždí i kvásek dostaly rovnoměrně do celé směsi.
2. Potom přilévejte
vlažnou vodu. Nejprve asi 350 ml, zbytek raději po menších dávkách, klidně po lžících. Mouka se nechová pokaždé stejně. Někdy vodu spolkne rychle, jindy jí stačí méně. Těsto má být hladké, ale pořád trochu lepivé. Pokud se lepí na prsty, nemusí to být špatně; právě tahle konzistence pomůže měkčí a vzdušnější střídě.
3. Těsto
vypracujte ručně nebo hákem mixéru, až bude soudržnější a hladší. Orientačně počítejte s 8-10 minutami hnětení.
4. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto
kynout na teplém místě nejméně hodinu. Nemusí dramaticky přetékat přes okraj, ale objem by měl být viditelně větší.
5. Vykynuté těsto krátce propracujte na pomoučněné pracovní ploše a
stočte do ošatky, vyložené utěrkou nebo pořádně vysypané moukou. Jestli si s tvarováním nejste jistí, pomůže krátké pekařské video. Na internetu jich je víc než dost a někdy řeknou víc než dlouhý popis.
6. Ošatku znovu zakryjte utěrkou a nechte těsto
kynout ještě jednu hodinu. Stačí ho občas zkontrolovat, hlavně aby se nevyhrnulo přes okraj. Troubu předehřejte na 220 °C, nejlépe na horkovzduch
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7. Dovnitř vložte
velký plech a pod něj dejte menší pekáček nebo keramickou misku, která může stát přímo na dně trouby.
8. Až bude trouba opravdu rozpálená,
vytáhněte horký plech a bochník na něj opatrně vyklopte z ošatky. Pokud chcete výraznější praskliny a hezčí kresbu na povrchu, nařízněte ho ostrým nožem nebo žiletkou.
9. Chléb vložte zpátky do trouby a těsně před zavřením dvířek
vlijte do spodní nádoby hrnek vody. Vznikne pára, která pomůže křupavější kůrce a střídka díky ní zůstane vláčnější. Podobný princip používají i pekaři v profesionálních pecích.
10. Pečte na
220 °C po dobu 15 minut. Pak bez otevírání trouby snižte teplotu na 190 °C a dopékejte přibližně dalších 30 minut.
11. Hotový chléb poznáte jednoduše: zapíchnuté párátko musí vyjít suché. Můžete také
poklepat na spodek bochníku. Dutý zvuk je dobré znamení, že je dopečeno.
12. Upečený chléb přendejte na mřížku a nechte ho
úplně vychladnout. Krájet horký bochník se sice láká, ale střídka se může srazit a zbytečně zvlhnout. Foto: Cooky.cz, Kváskový chléb jako od pekaře: Doma ho pečeme každý týden a kupovaný nám teď přijde k smíchu Několik poznámek z pečení
Garam Masala zní v chlebu možná trochu zvláštně, ale v malém množství funguje překvapivě dobře. Půl kávové lžičky z bochníku neudělá indické jídlo. Spíš chuť lehce zakulatí a prohloubí, aniž by koření převzalo hlavní roli. Pokud ho doma nemáte, nebo vám tahle kombinace nesedí, jednoduše ho vynechte. Chléb bude fungovat i bez něj.
Semínka se vyplatí předem trochu posekat. Celá použít můžete, ale v těstě se rozloží hůř a při krájení pak často vypadávají. Slunečnicová a dýňová jsou jistota, dobře se ale hodí i lněná nebo sezamová.
Množství vody berte spíš jako vodítko než jako pevný zákon. Když je těsto příliš tuhé, přidejte trochu vody. Pokud se rozlévá a nedrží tvar, pomůže lžíce mouky. Každá mouka saje jinak, někdy podle značky, jindy podle toho, jak dlouho už leží ve spíži. Po několika pečeních se to dá odhadnout skoro jen pohledem.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková