Oceláři zkrotili Tygry. Třinec porazil Liberec 5:2

První minuty nabídly svižné tempo s minimum přerušení, ale šancí bylo poskromnu. Až v závěru první poloviny úvodního dějství se dostali do většího tlaku hosté, protože Ocelářům se několikrát nepovedlo vyhodit kotouč z obranného pásma. Z toho vyplynula gólová šance Petrovského, kterou na poslední chvíli uhasil v brankovišti Daňo.
Následně se i domácí dostali více do hry, díky čemuž si vybojovali první přesilovku. I přes řadu nebezpečných střeleckých pokusů se ale skóre neměnilo. Pak se rozjela trochu otevřenější pasáž hry, z čehož už Třinečtí těžili. Koch dostal kotouč mezi kruhy a svižnou střelou zápěstím otevřel gólový účet.
Netrvalo dlouho a bylo to o dvě branky, když nahození Jakuba Galvase od modré čáry skončilo až v liberecké síti. Bílé Tygry ale dvě slepené branky nepoložily. Už za 17 sekund totiž snížil překvapivou střelou Adam Najman. V závěru první třetiny pak nastřelil Michal Kovařčík tyčku.
Do začátku druhé části vlétli Oceláři jako uragán. Už po necelé minutě totiž zvýšil na 3:1 navrátilec do domácí sestavy Flynn. A aby toho nebylo málo, našel si za 56 sekund v brankovišti odražený kotouč od zadního mantinelu Kurovský, na což už museli hosté reagovat oddechovým časem.
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Libereckým hráčům pár minut trvalo, než se z této studené sprchy oklepali. V polovině utkání byli blízko snížení, ale Ivanova rána orazítkovala jen tyč Kacetlovy branky. Zvýšená útočná aktivita hostů přinášela mezery v jejich obraně, úniky domácích ale zvládal Kváča likvidovat. A jelikož se Bílí Tygři v závěru druhé třetiny neprosadili ani v přesilovkách, šlo se po čtyřiceti minutách do kabin za stavu 4:1.
Už po pár sekundách třetí třetiny ujel v oslabení Hudáček, ale Kváča byl pozorný. Právě Hudáček putoval o chvíli později na trestnou lavici za sekání. Hned po návratu na led opět ujel sám na branku, i tentokrát si však liberecký brankář s nejproduktivnějším hráčem Třince poradil.
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Deset minut před koncem se podařilo Liberci konečně snížit. Faško-Rudáš se obtočil s pukem na holi kolem své osy a zasunul jej mezi Kacetlovy betony. Domácí se pro jistotu stáhli spíš do obrany, ale když dostali příležitost, nebáli se zaútočit. Tak jako v 54. minutě, kdy Chlán tečoval těsně před Kváčou Pyrochtovo nahození - 5:2.
HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 15. P. Koch (M. Růžička, M. Kovařčík), 17. J. Galvas (A. Nestrašil), 21. Flynn (L. Hudáček, P. Koch), 22. Kurovský (Pyrochta, L. Hudáček), 54. P. Chlán (Pyrochta, Miloš Roman) - 18. A. Najman (T. Galvas), 50. Faško-Rudáš (Rychlovský, Filippi). Rozhodčí: Ondráček, Květoň - Lederer, Maňák. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Sestava T řince: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil - Flynn, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Kovařčík, D. Voženílek - P. Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Sestava Liberce: Kváča - M. Ivan, R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, T. Galvas - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Sandberg, A. Najman, Lenc - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Petrovský, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.