Nenáročná dvoubarevná bábovka ke kávě: Zjistěte, jak udělat hezké mramorování

U nás doma se víkend bez sladkého ke kávě většinou neobejde. A dvoubarevná bábovka je přesně ten recept, ke kterému se pořád vracím. Nezdrží, není na ní nic složitého a díky sněhu z bílků a troše citronové šťávy zůstane příjemně vláčná. Kakaová část těsta vytvoří uvnitř mramorování, takže na stole vypadá slavnostněji, než kolik práce s ní člověk doopravdy má.
Recept mám po mamince ze Slovenska. U nich se peklo každou neděli, to prostě patřilo k domu. Jednou
řezy, jindy , někdy buchta bábovka. Tenhle zvyk jsem si pak přenesla k sobě. Líbí se mi na ní hlavně to, že není těžká ani přehnaně máslová. Těsto se umíchá, rozdělí, do jedné části přijde a je skoro hotovo. A ta vůně z trouby? Kvůli ní se u nás do kuchyně nakukuje dávno před tím, než kakao zazvoní minutka.
Můj tip zní: Když máte menší vejce, dejte klidně jedno navíc. Dělám to taky. U bábovky se to pozná na vláčnosti i na tom, že hezky vyběhne. Recept na vláčnou dvoubarevnou bábovku
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 1 bábovka Ingredience pro přípravu 350 g polohrubé mouky 250 g cukru krupice 3 až 4 vejce, oddělené na žloutky a bílky 1 sklenka oleje 1 a 1/2 sklenky vlažné vody 1 balíček prášku do pečiva 1 balíček vanilkového cukru 1 až 2 lžíce citronové šťávy 2 lžíce kakaa 1 špetka soli trocha másla nebo oleje na vymazání formy 2 lžíce hrubé mouky nebo strouhanky na vysypání formy Postup přípravy mramorované bábovky
1. Troubu zapněte na
170 °C. Formu na bábovku dobře vymažte máslem nebo olejem a vysypte hrubou moukou nebo strouhankou. U bábovkové formy se vyplatí neodbýt hlavně záhyby, tam se těsto rádo chytá.
2. Do větší mísy dejte
žloutky, cukr krupici a vanilkový cukr. Krátce promíchejte. Potom přilijte olej, vlažnou vodu a citronovou šťávu.
3. V jiné míse prosejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva a přidejte špetku soli. Suchou směs pak postupně vmíchejte k tekutému základu. Mělo by vzniknout hladké těsto bez hrudek. Z bílků vyšlehejte pevný sníh
4. Do těsta ho zapracujte po částech, raději stěrkou a zlehka. Čím méně ho zbytečně utlučete, tím jemnější bábovka po upečení bude.
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5. Zhruba třetinu těsta přelijte do menší misky. Přisypte
kakao a pořádně rozmíchejte. Pokud kakaová část moc zhoustne, pomůže lžíce vody.
6. Do připravené formy nalijte část
světlého těsta, na něj trochu kakaového těsta a takhle pokračujte, dokud obě směsi nespotřebujete. Špejlí můžete těstem párkrát projet, ale jen lehce. Když se to přežene, mramorování se ztratí.
7. Formu dejte do trouby a pečte přibližně
30 minut. Ke konci bábovku vyzkoušejte špejlí. Pokud ji vytáhnete suchou, je upečeno. U vyšší formy nebo pomalejší trouby může být potřeba ještě pár minut navíc.
8. Hotovou
bábovku nechte asi 10 minut stát ve formě. Potom ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte vychladnout. Foto: Cooky.cz, Hotovou bábovku nechte před vyklopením chvíli stát ve formě.
9. Před podáváním ji můžete lehce poprášit
moučkovým cukrem. Hodí se ke kávě i čaji, u nás ale často skončí také v krabičce na druhý den. V dobře uzavřené dóze vydrží vláčná zhruba 2 až 3 dny. Ještě pár rad na závěr: dvoubarevná bábovka Pro výraznější chuť můžete do světlého těsta přidat trochu jemně nastrouhané citronové kůry. Kakaovou část lze zvýraznit lžící silné kávy. Chuť pak bude o něco hlubší, méně dětská. Krájejte ji ideálně až po vychladnutí. Teplá bábovka je křehčí a ráda se láme. Když chci, aby bábovka vypadala na řezu ještě zajímavěji, nechám si dvě lžíce tmavého těsta bokem a naliju je úplně nakonec cik cak navrch. Po upečení se ukáže výraznější kresba a vypadá to, jako by za tím bylo mnohem víc práce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková