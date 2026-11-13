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Pečená ovesná kaše chutná jako nadýchaný koláček. Vyzkoušej tyhle výtečné kombinace!

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Už tě nudí klasická ranní kaše v misce? Objev pečenou ovesnou kaši neboli baked oats, která voní jako koláč, upeče se sama a přijde ti vhod hlavně uprostřed ranního shonu.
Pečená ovesná kaše je jednoduchá na přípravu a výsledek je skvostný!

Pečená ovesná kaše je jednoduchá na přípravu a výsledek je skvostný!

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

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