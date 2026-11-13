Pečená ovesná kaše chutná jako nadýchaný koláček. Vyzkoušej tyhle výtečné kombinace!

Zapomeň na vaření kaše v hrnci a věčné míchání, aby se ti nepřipálila. Baked oats je moderní kulinářský hit, který v posledních letech ovládl sociální sítě, i když v podstatě jde o starou dobrou ovesnou kaši zapečenou v troubě.
Základem jsou klasické ovesné vločky, mléko, vejce nebo banán a prášek do pečiva. V troubě se všechno magicky propojí, nadýchá a vytvoří texturu, která připomíná jemný piškotový koláč nebo muffin. Můžeš ji podávat teplou, politou javorovým sirupem nebo ji nechat vychladnout a vzít si ji s sebou jako snídani do batohu.
Proč si pečené vločky zamiluješ?
Kromě toho, že tahle kaše skvěle vypadá na fotce, má řadu dalších benefitů. Ovesné vločky jsou plné vlákniny, takže tě zasytí na celé dopoledne a zaženou chutě na sladké. Příprava ti zabere maximálně pět minut, zbytek práce odvede trouba za tebe. Její obrovská výhoda taky spočívá v obrovské variabilitě – využiješ do ní přebytečné ovoce z lednice, oříšky nebo proteinový prášek.
U pečených ovesných vloček můžeš experimentovat. Naše tipy najdeš níž!
Rychlý recept na čokoládovo-banánové baked oats
Základem je všechno důkladně rozmixovat dohladka, aby po ovesných vločkách nezbyly téměř žádné kousky. Díky vejci a kypřicímu prášku pak těsto v troubě krásně vyběhne a promění se v nadýchaný, vláčný koláček. Právě hladká struktura těsta je klíčem k dokonalé chuti.
Co potřebuješ: zralý banán, 50 g ovesných vloček, vejce, 80 ml mléka, lžičku kakaa, ½ lžičky prášku do pečiva, špetku skořice a pár kousků hořké čokolády na posypání
Jak na to?
- Troubu předehřej na 180 °C a zapékací misku lehce vymaž kapkou oleje.
- V nádobě vidličkou rozmačkej banán, přidej vejce a mléko a dobře promíchej.
- Přisypej ovesné vločky, kakao, prášek do pečiva a skořici. Všechno rozmixuj.
- Směs přelij do misky, navrch naházej kousky čokolády a peč v troubě asi 20–25 minut.
Pečené vločky můžeš servírovat jen tak nebo je zkus vylepšit lžičkou řeckého jogurtu, případně kopečkem ořechového másla navrch.
5 tipů na další božské kombinace chutí
Až tě omrzí klasická verze, zkus do rozmixovaného těsta přimíchat některé z těchhle oblíbených a prověřených kombinací. Každá promění tvé ráno v malý kulinářský zážitek:
- Jablečný štrúdl: nastrouhané jablko, spousta skořice, vlašské ořechy a lžička javorového sirupu
- Malina s vanilkou: mražené maliny, kapka vanilkového extraktu a bílá čokoláda navrch
- Burákové nebe: lžíce arašídového másla vmíchaná do těsta a navrch plátky čerstvého banánu
- Borůvkový muffin: hrst borůvek (čerstvých nebo mražených) a trocha citrónové kůry
- Perníkový sen: perníkové koření, lžička medu, nasekané mandle a kousek hrušky dovnitř
Neboj se experimentovat a kombinovat ingredience podle toho, co zrovna najdeš doma ve spíži nebo v lednici. Každá surovina dodá pečeným vločkám úplně nový šmak!
Užij si své ráno plné vůně pečené kaše a nezapomeň nám napsat, která příchuť u tebe vyhrála na celé čáře!
Autor článku: redakce
Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5