Korsiku zasáhla přívalová povodeň. Hladina řeky vystoupala o více než osm metrů

Korsika je pro přívalové srážky mimořádně náchylná
Silné srážky zasáhly ostrov ve chvíli, kdy k němu proudil velmi vlhký vzduch od Středozemního moře. Korsika má přitom mimořádně členitý reliéf - hory vystupují přímo z blízkosti pobřeží až do výšek přes 2 000 metrů. Nejvyšší hora, Monte Cinto, měří dokonce 2 706 m. Vlhký vzduch je proto nucen rychle stoupat, ochlazovat se a kondenzovat, což může srážky výrazně zesílit. V létě se to projevuje především zvýšeným výskytem bouřek, nyní to může výrazněji podpořit orografické srážky z tlakových níží.
Voda následně z prudkých horských svahů velmi rychle odtéká do relativně krátkých říčních údolí. Právě kombinace intenzivního deště, strmého reliéfu a malých povodí vysvětluje, proč mohou korsické řeky během několika hodin reagovat mimořádně prudkým vzestupem hladiny.
Úřady řeší také poškozenou vodní nádrž
Na jihu Korsiky navíc úřady řeší poškozenou menší vodní nádrž Ena Longa jižně od přehrady Figari. Po silných deštích z počátku listopadu se objevilo riziko porušení její hráze, a civilní ochrana proto zahájila preventivní odčerpávání vody. Samotná velká přehrada Figari podle korsického vodohospodářského úřadu poškozena není.
Obr. 1: Vodní nádrž Figari s malou soukromou nádrží na jihu Korsiky (zdroj: mapy.com)
Météo-France mezitím ponechala Haute-Corse ve zvýšené povodňové pohotovosti právě kvůli významné povodni na Tavignanu. V pátek se mají srážky postupně přesouvat k jihu a zeslabovat, na korsických horách však mohou přetrvávat déle.
Charles přinesl extrémní úhrny i do Itálie
Korsika není jediným regionem, který tlaková níže Charles zasáhla. Mimořádné množství vody spadlo také v severním Toskánsku. Na horské stanici Monte Gomito dosáhl úhrn od začátku epizody až kolem 650 mm, další horské lokality zaznamenaly více než 400 až 500 mm.
Obr. 2: Srážek ve Středomoří je nyní skutečně dost (zdroj: Mapy počasí Meteocentrum)
Výsledkem byly rozvodněné toky, sesuvy půdy a zaplavené komunikace v částech Toskánska a Ligurie. Velké rozdíly v úhrnech přitom znovu souvisejí právě s reliéfem Apenin, který dokáže při přetrvávajícím proudění od Středozemního moře srážky velmi výrazně zesílit.
Tavignano ukázalo, jak rychle může horská povodeň přijít
Na Korsice tentokrát nebyla největším problémem jen celková suma srážek, ale především rychlost, s jakou voda dorazila do údolí. Tavignano pramení ve vysokých korsických horách a na poměrně krátké vzdálenosti překonává velký výškový rozdíl. Když na horní část povodí během několika hodin spadne mimořádné množství vody, reakce toku může být velmi prudká.
Právě vzestup hladiny o několik metrů během jediné hodiny proto nejlépe vystihuje nebezpečnost současné epizody. V horském Středomoří nemusí být mezi extrémním lijákem a povodní dlouhá prodleva - voda se z prudkých svahů může dostat do hlavních toků velmi rychle. A na Korsice se tentokrát tento mechanismus projevil v plné síle.
Co jsou orografické srážky?
Orografické srážky vznikají tehdy, když vlhký vzduch narazí na horskou překážku a je nucen vystupovat vzhůru (nucená konvekce). Při výstupu se vzduch rozpíná a ochlazuje. Jakmile dosáhne rosného bodu, vodní pára začne kondenzovat, vytvoří se oblačnost a srážky se mohou výrazně zesílit.
Nejvíce obvykle prší na návětrných svazích, tedy na straně hor obrácené proti přicházejícímu proudění. Pokud navíc zůstává proudění několik hodin téměř stejné, přichází od moře stále nový vlhký vzduch a nad stejným místem mohou postupně narůst mimořádně vysoké srážkové úhrny.
Korsika má pro orografické zesílení srážek velmi příznivý reliéf. Z poměrně teplého Středozemního moře vystupují horské masivy do výšek přes 2 000 metrů na velmi krátké vzdálenosti. Vlhký vzduch tak může být prudce vytlačován vzhůru a v horských oblastech spadne výrazně více vody než v okolních nížinách.
Na závětrné straně hor může naopak docházet k opačnému efektu - vzduch klesá, otepluje se a vysušuje. Vzniká tak srážkový stín, takže na relativně malém prostoru mohou být rozdíly v úhrnech velmi výrazné. Rozdíly se projeví také v teplotách, kdy na závětrné straně může být jasno s letními teplotami i v tomto období.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz