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Korsiku zasáhla přívalová povodeň. Hladina řeky vystoupala o více než osm metrů

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Tlaková níže Charles přinesla další extrémní srážky do západního Středomoří. Velmi vážná situace nastala na Korsice, kde se po intenzivních lijácích prudce rozvodnila řeka Tavignano. V oblasti města Corte vystoupala její hladina během čtyř hodin o přibližně 8,4 metru, přičemž podle místních údajů připadlo až šest metrů vzestupu na jedinou hodinu. Povodeň poškodila také most Baliri.
Korsiku zasáhla přívalová povodeň. Hladina řeky vystoupala o více než osm metrů

Korsiku zasáhla přívalová povodeň. Hladina řeky vystoupala o více než osm metrů

Zdroj: 123rf.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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