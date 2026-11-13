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Zpěvačka AleXa při setkávání s fanoušky nevynechala ani Prahu a my jsme byli u toho. Prozradila nám, co nového chystá a jak se jí u nás líbí

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Talentovaná zpěvačka AleXa poprvé zavítala do Prahy, kde po boku fanoušků zakončila své první evropské pop-up setkání. Na fanmeetingu nechybělo Q&A, bubble tea ani selfie. Popovídali jsme si s ní o nezávislé tvorbě, novém albu i tipech na pražské restaurace.
Zpěvačka AleXa při setkávání s fanoušky nevynechala ani Prahu a my jsme byli u toho. Prozradila nám, co nového chystá a jak se jí u nás líbí

Zpěvačka AleXa při setkávání s fanoušky nevynechala ani Prahu a my jsme byli u toho. Prozradila nám, co nového chystá a jak se jí u nás líbí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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