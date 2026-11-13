Zpěvačka AleXa při setkávání s fanoušky nevynechala ani Prahu a my jsme byli u toho. Prozradila nám, co nového chystá a jak se jí u nás líbí

Praha se konečně dočkala! Zpěvačka AleXa se svou první evropskou tour zavítala i do České republiky a to hned se speciální akcí - fanmeetingem přímo v centru města. Ten byl nabitý fanouškovskými aktivitami a interakcemi. Se sympatickou zpěvačkou jsme si i mile popovídali.
Talentovaná sólistka na K-Pop scéně vyniká svojí originalitou nebo výhrou americké Eurovize, kde porazila i čtyřnásobného držitele Grammy Michaela Boltona
Foto: Asianstyle Foto: Asianstyle Zábavné setkání s nezávislou sólistkou
Ještě před akcí jsme měli jedinečnou příležitost udělat s AleXou rozhovor. Zpěvačka dorazila do roztomile vyzdobeného obchodu a nešlo z ní spustit oči. Byla velmi milá a vděčná všem zaměstnancům. Jelikož je nyní nezávislou umělkyní, je také zřejmé, že se obléká a stylizuje sama, tentokrát vypadala jako punkrocková princezna, která se nebojí ukázat svůj piercing v pupíku, zářivě červené vlasy ani tetování. Taková svoboda není v jinak spíše konzervativním světě K-popu příliš běžná
V Praze jsi ještě nikdy nebyla, že?
Ne, ještě nikdy.
Budeš mít dnes nebo zítra čas si město prohlédnout? Máš něco konkrétního vyhlédnutého, co bys chtěla třeba vidět nebo ochutnat?
Po dnešním programu budu mít chvíli na procházku a večeři s týmem, takže přijímám tipy na restaurace. Zítra před odletem mám asi i trochu času, tak snad si to užiju. Prakticky jenom vím, co je v Praze nejznámější. Když mi někdo poradí, udělám si seznam!
Co je pro tebe na fanmeets po celé Evropě i světě nejdůležitější?
Hlavně to, že tyhle akce vůbec mohu dělat. Je to vlastně poprvé od debutu, co jsem se do Evropy vydala za fanoušky. V dalších zemích a městech za mnou chodili lidé a říkali:
„Těšíme se na tebe od debutu, sledovala jsem tě na sítích už před debutem, čekám osm, devět, deset let.“ To, že mi zůstali věrní a ochotně za mnou jeli nebo letěli dvě, tři hodiny, pro mě hodně znamená.
Je skvělé konečně vidět tváře a skutečné lidi, ne jen komentáře a počty sledujících.
Přesně tak!
Chceš o sobě něco říct novým fanouškům, kteří tě ještě neznají?
Debutovala jsem v roce 2019. Pro první tři comebacky jsem měla skvělý cyberpunkový, futuristický koncept. Pak jsme to trochu změnili a začala jsem dělat písně a alba víc zaměřené na Ameriku, což prosazovala moje původní agentura. Teď dělám prostě to, co chci, jako takový osobní umělecký projekt a experimentuji.
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Prozradíš nám něco o budoucích plánech?
Mám spoustu hotových písní. Chtěla jsem letos vydat album, ale načasování a plánování prostě nevyšlo. Doufám, že před koncem první poloviny příštího roku vydám celé album, snad s deseti písněmi.
Nějaká zajímavost nebo „spoilery“ z nahrávání?
Některé písně, které chci dodělat, zmasterovat a dát na album, jsem napsala již před lety. Píšu hudbu dlouho, ale u předešlé agentury jsem nemohla vydávat nic z vlastní tvorby. Teď mám věci ve vlastních rukou pouze já, takže můžu!
To je dobře, být sólovou umělkyní je těžké, a ještě jako žena v korejském hudebním průmyslu...
Ano, přesně tak.
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Jaké máš plány po dnešním fanmeetu? Vracíš se do Koreje? Do Ameriky?
Do Koreje. Musím si na chvíli odpočinout doma.
Nějaké konkrétní plány, nebo hned do práce?
Vlastně hned do práce, ale mám asi dva dny odpočinku, než program začne.
Jen dva?!
Jo, ale to je v pohodě (smích).
Tak hodně štěstí a hlavně šťastnou cestu zpět! Jak jsme si pop-up event užili my?
Celý event probíhal ve velmi přátelském duchu a atmosféře. Na AleXe bylo vidět, že je neuvěřitelně vděčná za každého jednoho fanouška, který si na ni v pracovní den našel čas. Slíbila také, že ji v Evropě nevidíme naposledy a že bude moc ráda, pokud se při její příští návštěvě opět všichni uvidíme. Nezbývá tak nic jiného než jí přát mnoho štěstí a úspěchů a doufat, že ji v budoucnu cesta zavede opět i do „srdce Evropy“.
AleXa je korejsko-americká zpěvačka, která se na televizních obrazovkách objevila ještě před svým debutem v rámci populární survival show Produce 48. V roce 2019 oficiálně debutovala se svým singlem Bomb a od tohoto milníku zvládla vydat hned několik hitů, jako jsou Revolution, Do Or Die, TATTOO nebo Wonderland. S poslední zmíněnou písní dokonce reprezentovala svou rodnou Oklahomu v soutěži American Song Contest, v níž vybojovala pro svou domovinu celkové vítězství. V minulém roce opustila nahrávací společnost a prošla rebrandem, aby se mohla naplno věnovat své vlastní tvorbě.
První aktivitou události byl Q&A - o zábavu nebyla nouze, zvlášť když přišla řeč na věk této umělkyně, která za pár týdnů oslaví své třicáté narozeniny. Fanoušci jí toto číslo nechtěli věřit, a tak byla AleXa velmi příjemně potěšena. Na dotazy navazovala hned další činnost, kdy se AleXa stala prodejkyní bubble tea.
V dalším bloku byl na programu klasický fanmeeting a možnost získání podpisu. Interpretka při této příležitosti dostala hned několik dárečků, mezi kterými byl například ikonický český krteček, nebo ručně malovaný obrázek. Závěrem večera došlo i na fotografování a minihry, kdy mohli hráči získat speciální photocards nebo si zakoupit originální polaroid fotky umělkyně.
Celý večer se nesl v přátelské atmosféře a utekl neskutečně rychle! Praha byla i tečkou této evropské jízdy.
Zdroj: Autorský text, ANKR Entertainment