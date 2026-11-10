Bagety jako z francouzské pekárny. Domácí pečení s lákavě zlatavým výsledkem a příjemně vláčnou střídkou

u nás pořád trochu doplácejí na představu, že jsou to Bagety pro ty, kdo už mají nastudovanou hydrataci těsta a řeší domácí pečivo páru v troubě. Ve skutečnosti se dají upéct i docela obyčejně. Tenhle recept vyjde na 3 kusy a obejde se bez speciální výbavy. Mísa, plech, pečicí papír a trochu trpělivosti při kynutí úplně stačí.
Bageta je podle Wikipedie dlouhý a úzký druh s křupavou kůrkou, ve Francii navíc jasně spojený s tradičním tvarem. Tvar přitom není jen okrajová věc. Když se z běžného bochníkového těsta udělá chleba podlouhlý váleček, ještě z toho automaticky nevznikne bageta. Hodně pomůže měkčí těsto a taky krátký odpočinek po vytvarování. Teprve potom má smysl poslat ji na plech.
Jedna poznámka na úvod: Bagety musí pořádně vykynout, ale není potřeba z toho dělat pokus ve školní laboratoři. Když těsto po hodině viditelně nabude, jste na dobré cestě. A ještě drobnost z kuchyně: nekrájejte je hned po vytažení z trouby. Uvnitř se střídka ještě chvíli usazuje a úplně horká bageta se pod nožem snadno zmáčkne. Recept na jednoduché domácí bagety
Doba přípravy: 1 hodina 35 minut Co potřebujeme
Těsto: 340 ml teplé vody 2 čajové lžičky cukru 10 g sušeného droždí 600 g hladké mouky 4 polévkové lžíce oleje 1 čajovou lžičku soli Postup přípravy křupavých baget z vlastní trouby
1. Do mísy nalijte
teplou vodu, přidejte cukr, sušené droždí a olej. Krátce promíchejte, opravdu jen aby se suroviny spojily, a nechte 2 až 3 minuty stát.
2. Přisypte
hladkou mouku a sůl. Vypracujte hladké těsto. Mělo by držet pohromadě, nemělo by se výrazně lepit na ruce, ale tuhé jako kámen také být nemá.
Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Když rohlík nestačí, nastupují bagety: Domácí pečivo, které voní po pekárně a mizí ještě teplé
3. Mísu přikryjte a těsto nechte kynout
60 minut na teplém místě. Objem by se měl viditelně zvětšit, ideálně tak, aby bylo jasné, že droždí pracuje.
4. Vykynuté těsto rozdělte na
3 díly a z každého vytvarujte delší bagetu. Přeneste je opatrně na plech vyložený pečicím papírem, těsto je v téhle fázi měkčí. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Když rohlík nestačí, nastupují bagety: Domácí pečivo, které voní po pekárně a mizí ještě teplé
5. Bagety nechte na plechu ještě
15 minut odpočinout. Potom je nahoře několikrát šikmo nařízněte ostrým nožem.
6. Pečte v troubě předehřáté na
200 °C zhruba 20 minut, dokud nezezlátnou. Pokud chcete křupavější kůrku, před pečením je lehce potřete nebo pokropte vodou.
TIP: Malý pekáček s horkou vodou položený dospod trouby kůrce pomůže. Bagety pak bývají vypečenější a chytnou hezčí barvu, hlavně pokud trouba peče spíš suše. Proč mají bagety tenhle tvar?
O bagetě se někdy mluví skoro jako o
francouzském rohlíku, jen v delším provedení. Přesné to ale není. Dlouhý a úzký tvar mění poměr kůrky a střídky, takže se pečivo chová jinak než klasický bochník. Wikipedia uvádí, že tradiční bageta se připravuje z jednoduchého, spíš „chudého“ těsta bez zbytečných příměsí. Na výsledné chuti i struktuře je to poznat.
Část upečených baget klidně nechte vychladnout a použijte je na
obloženou večeři. Šunka, sýr, salát, trochu másla, nic komplikovaného. Když nějaké zůstanou do druhého dne, nakrájejte je šikmo a zapečte. Francouzské topinky tomu říkat nemusíme, ale v praxi to funguje velmi dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca