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Bagety jako z francouzské pekárny. Domácí pečení s lákavě zlatavým výsledkem a příjemně vláčnou střídkou

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Bagety mají pověst pečiva, do kterého se člověk pouští až ve chvíli, kdy už doma mluví o hydrataci těsta a páře v troubě. Za mě zbytečně. Tohle je obyčejný, funkční recept na 3 kusy, kde nepotřebujete nic chytřejšího než mísu, plech a trochu trpělivosti při kynutí.
Fotografie k bagetám

Fotografie k bagetám

Zdroj: Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Když rohlík nestačí, nastupují bagety: Domácí pečivo, které voní po pekárně a mizí ještě teplé
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 13:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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