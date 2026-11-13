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Billionaire’s Shortbread se slaným karamelem: Rychlý a jednoduchý americký vánoční dezert pro sváteční mlsání

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Když potřebuji na Vánoce něco, co vypadá slavnostně, ale nezabere mi půl dne, sáhnu po Billionaire’s Shortbread. Má křehký máslový spodek, slaný karamel a čokoládovou vrstvu nahoře, takže působí svátečně, ale přitom se dělá překvapivě přímočaře. Nejvíc mě baví to, že stačí pohlídat karamel a pak už jen nechat jednotlivé vrstvy dobře vychladnout.
Obrázek k receptu na Billionaire’s Shortbread se slaným karamelem: Rychlý a jednoduchý americký vánoční dezert pro sváteční mlsání

Obrázek k receptu na Billionaire’s Shortbread se slaným karamelem: Rychlý a jednoduchý americký vánoční dezert pro sváteční mlsání

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Billionaire’s Shortbread se slaným karamelem: Rychlý a jednoduchý americký vánoční dezert pro sváteční mlsání
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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