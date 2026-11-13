Billionaire’s Shortbread se slaným karamelem: Rychlý a jednoduchý americký vánoční dezert pro sváteční mlsání

Slaný karamel máte rádi? Pak stojí za zkoušku tenhle rychlý americký vánoční dezert Billionaire’s Shortbread. Recept ke mně doputoval přes sestřenici, která už roky žije v Americe, a doma se chytil hned napoprvé. Vespod je křehký máslový korpus, na něm slaný karamel a úplně nahoře tenká vrstva čokolády. Vypadá to skoro jako něco z cukrárny, přitom je to pořád obyčejný dezert z plechu, který se dá v domácí kuchyni zvládnout bez velké nervozity. Sladký karamel, sůl a čokoláda: na svátky tahle trojice funguje až podezřele spolehlivě.
Praktická věc na tomhle řezu je, že se krájí na malé čtverce a vystačí pro víc lidí. U nás mizí po nenápadných kouscích: jeden po obědě ke kávě, další večer, když se někdo zastaví, a pak ještě „jen zarovnat okraj“. Základ musí být pevnější, jinak karamelovou vrstvu prostě neunese. Shortbread tohle vyřešil už dávno. V zahraničních receptech se karamel někdy dělá ze slazeného , másla a sirupu, jinde ze kondenzovaného mléka samotného cukrového karamelu se smetanou. Já zůstávám u druhé varianty. Chuť je čistší, víc karamelová a celý dezert nepůsobí tak hutně.
S vrstvením nespěchejte. Jedna poznámka, kterou bych nepřeskakovala: Studený korpus a vlažný, už lehce zhoustlý karamel vám ušetří dost práce. Když se vrstvy rozjedou, opravuje se to špatně. Obvykle hůř, než si člověk v tu chvíli připouští. Recept na rychlý Billionaire’s Shortbread
Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu Korpus 145 g měkkého másla 50 g krystalového cukru špetka soli 1 ks vejce 1 lžička vanilkové pasty nebo vanilkového extraktu 140 g hladké mouky Slaný karamel 200 g krystalového cukru 90 g másla 120 ml smetany ke šlehání 1 lžička soli Čokoládová vrstva 180 g hořké nebo mléčné čokolády 2 lžíce kokosového oleje Postup přípravy Billionaire’s Shortbread se slaným karamelem
1. Nejdřív si připravte formu nebo menší plech. Vyložte ho
pečicím papírem, ideálně tak, aby papír trochu přesahoval přes okraje. Po ztuhnutí za něj celý dezert vytáhnete ven a nebude se lámat už cestou z formy.
2. V míse vyšlehejte
měkké máslo s krystalovým cukrem a špetkou soli, až směs trochu zesvětlá. Přidejte vejce a vanilkovou pastu. Stačí krátce zašlehat, není potřeba směs dlouho trápit metlami.
3. Po částech přidávejte
hladkou mouku a zpracujte měkké těsto. Nemá být řídké, spíš hutnější a roztíratelné. Přesuňte ho do formy, natlačte ke krajům a povrch srovnejte lžící nebo stěrkou. Úplně dokonale hladké to být nemusí. Foto: Cooky.cz, Připravte si hladké těsto na korpus.
4. Korpus pečte v troubě předehřáté na
180 °C přibližně 15 až 20 minut. Hotový je ve chvíli, kdy okraje lehce zezlátnou. Vytáhněte ho z trouby a nechte úplně vychladnout. Teď přijde na řadu slaný karamel
5. Do rendlíku nasypte
krystalový cukr a na mírném ohni ho za stálého míchání nechte rozpustit. Jakmile je tekutý a má jantarovou barvu, začněte přidávat máslo. Raději po menších kouscích, je to klidnější práce.
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6. Pořád míchejte. Směs může chvíli vypadat, že se jí do spojení nechce, ale měla by se srovnat. Potom pomalu přilévejte
smetanu ke šlehání. Opatrně a postupně, protože karamel začne bublat a zvedat se v rendlíku.
7. Nakonec vmíchejte
sůl a karamel ještě asi 1 minutu vařte, ale bez prudkého varu. Má jen lehce zhoustnout. V některých zahraničních postupech se míchá nepřetržitě několik minut, dokud směs nezesílí a neztmavne. Doma se držím podobného pravidla: karamel má být hladký, lesklý a trochu hustší než teplé salko. Foto: Cooky.cz, Během pečení korpusu si připravte slaný karamel.
8. Rendlík odstavte a karamel nechte krátce zchladnout. Pak ho nalijte na
vychladlý korpus a rozetřete do rovnoměrné vrstvy. Formu dejte do chladu, aby karamel zpevnil.
9. Do misky nalámejte
čokoládu, přidejte kokosový olej a opatrně rozpusťte v mikrovlnce nebo nad vodní lázní. Vyplatí se kratší intervaly a mezitím míchat. Přehřátá čokoláda dokáže pokazit náladu během půl minuty.
10. Když je
karamel studený, nalijte na něj teplou čokoládovou polevu. Povrch uhlaďte stěrkou. Pokud chcete, lehce klepněte formou o pracovní desku, čokoláda se tím líp srovná. Foto: Cooky.cz, Karamel naneste na korpus a polijte teplou čokoládou.
11. Dezert vraťte do chladu alespoň na
1 až 2 hodiny. Potom ho pomocí papíru vytáhněte z formy a nakrájejte na menší řezy nebo čtverečky. Nejlepší je lehce vychlazený, ne úplně ledový. V uzavřené dóze vydrží v lednici asi 4 až 5 dní. Foto: Cooky.cz, Dezert je nejlepší lehce vychlazený. Pár rad a tipů z domácí kuchyně Na čisté řezy si nahřejte nůž v horké vodě a po každém řezu ho otřete. Je to drobnost, ale u karamelu a čokolády je rozdíl vidět hned. Na čokoládu můžete přidat špetku vločkové soli. Vrchní vrstva pak není tak sladká a chuť působí o něco dospěleji. Pokud se karamel zdá příliš řídký, nechte ho ještě krátce probublat. Po vychladnutí zpevní víc, než se v teplém stavu zdá. Kdo chce tenčí čokoládovou vrstvu, může ubrat zhruba 20 až 30 g čokolády. Korpus a karamel pak dostanou víc prostoru. Jestli se bojíte, že čokoláda při krájení popraská, nechte ji po nalití jen krátce zatáhnout a potom si do ní nožem jemně naznačte budoucí řezy. Po úplném ztuhnutí se bude lámat přesněji a povrch zůstane úhlednější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková