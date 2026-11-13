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Vánoční perníčky měkké i po týdnu: Vyzkoušejte recept na malé perníky, které nepotřebují dlouho odležet

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Perníčky vláčné, voňavé a měkké, aniž byste je museli týden zavírat do dózy s jablkem. Tento recept to umí-těsto se uloží do lednice, peče se krátce na 180 °C a perníčky jsou hotové. A pokud vám jich 120 kusů zmizí před Štědrým dnem, není to žádná katastrofa-jen dobrý důvod, proč upéct další várku.
Perníčky

Perníčky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Měkké perníčky, které zůstanou vláčné i týden po upečení
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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