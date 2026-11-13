Vánoční perníčky měkké i po týdnu: Vyzkoušejte recept na malé perníky, které nepotřebují dlouho odležet

vláčné, voňavé a měkké, aniž byste je museli týden zavírat do dózy s jablkem. S tímto receptem je to možné, těsto se uloží do lednice, perníčky se pečou krátce na 180 °C a Perníčky jsou hotové. A pokud vám jich 120 kusů zmizí před Štědrým dnem, není to žádná katastrofa, je to jen dobrý důvod, proč upéct další várku. Med v perníčcích: Proč dělá takový rozdíl
má u perníčků jednu užitečnou vlastnost: Med váže na sebe vlhkost. Odborně se tomu říká hygroskopicita, v kuchyni to znamená hlavně to, že těsto po upečení tolik nevysychá a zůstává měkčí než perníčky slazené jen cukrem. Navíc v medu najdete i přirozené enzymy, minerální látky a antioxidanty, takže v receptu není jen kvůli sladké chuti.
Úplně jedno ale není, po jakém medu sáhnete. Hodně výrazné druhy, třeba pohankový, mohou jemnější
zatlačit do pozadí. perníkové koření Lipový nebo akátový med bývá jistější a klidnější volba. Koření nechá vyniknout a těstu dodá pěkný zlatavý tón. Dobře si rozumí i s máslem. Med v kombinaci s máslem vytvoří základ, díky kterému zůstává těsto vláčné i třetí den. Recept na měkké vánoční perníčky
Ingredience pro přípravu Hladká mouka-400 g Moučkový cukr-140 g Máslo-60 g Vejce-2 ks Med-100 g (přibližně 5 lžic) Jedlá soda-1 lžička Perníkové koření-1 lžička Foto: Cooky.cz, Měkké perníčky, které zůstanou vláčné i týden po upečení Postup přípravy tradičních perníčků, které jsou hned měkké
1. Do menšího kastrůlku dejte máslo a med a na mírném ohni je
nechte rozpustit. Směs má být jen teplá a spojená, ne vroucí. Pak ji stáhněte z plotny a nechte chvíli zchladnout.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku, přidejte moučkový cukr, jedlou sodu a perníkové koření. Suché suroviny pořádně promíchejte, aby koření nezůstalo v jednom rohu mísy.
3. K moučné směsi vlijte
máslo s medem a začněte zapracovávat. Hmota bude nejdřív vypadat trochu jako drobenka. Není to problém, takhle to má vypadat.
4. Přidejte
obě vejce a vypracujte hladké, soudržné těsto. Nemělo by se výrazně lepit na ruce. Pokud lepí až moc, přidejte lžíci mouky, ale s dosypáváním to nepřežeňte.
5. Těsto zabalte do potravinové fólie a
dejte ho do lednice alespoň na 3 hodiny. Může tam zůstat i přes noc. Odležené těsto se lépe válí a koření se v něm mezitím hezky rozvoní.
6. Troubu předehřejte na
180 °C, u horkovzduchu stačí 160 °C. Plech vyložte pečicím papírem.
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7. Vychlazené těsto rozválejte na lehce pomoučněné ploše na
tloušťku 3–5 mm. Hodně tenké perníčky jsou sice rychle hotové, jenže snadno vyschnou a potom tvrdnou.
8. Vykrajujte tvary podle nálady a skládejte je na připravený plech. Menší rozestupy stačí, těsto se nerozteče nijak dramaticky.
9. Pečte
zhruba 8 minut. Sledujte hlavně spodní stranu. Jakmile začne lehce hnědnout a perníčky se dají dobře sundat z papíru, mají dost. Každá minuta navíc jim měkkost spíš ubere.
10. Po vytažení z trouby
nechte perníčky na plechu nejméně 5 minut. Hned po upečení jsou křehké a snadno se zlomí, takže přenášení na mřížku raději neuspěchejte.
11. Vychladlé perníčky uložte do
uzavřené dózy. Když nejsou přepečené, vydrží v ní vláčné několik dní. Foto: Cooky.cz, Měkké perníčky, které zůstanou vláčné i týden po upečení Pár postřehů navíc: Co se osvědčilo a co ne
Tenhle recept jsem poprvé zkoušela někdy v půlce prosince a poměrně rychle se ukázalo, že jedna dávka nemusí stačit. Těch 120 kusů se ztratí nenápadně. Jeden ke kávě, dva kolem plechu, pár do krabičky pro návštěvu a najednou je dóza podezřele prázdná. Zajímavé je i to, že tyhle perníčky vůbec nepotřebují polevu. Bez zdobení působí obyčejněji, ale jsou vláčnější na skus a koření v nich vyzní čistěji.
Pokud chcete chuť trochu přiostřit, přidejte do těsta špetku mletého zázvoru nebo malé množství kardamomu navíc. Když doma nemáte hotovou směs perníkového koření, dá se namíchat ze skořice, hřebíčku, badyánu a trochy muškátového oříšku. Poměry klidně upravte podle vlastní chuti. Perníčky změknou a zůstanou vláčné i bez jablka v dóze. Důležité je dobře uzavřené skladování a hlavně krátké pečení.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková