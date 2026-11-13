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Výjimečná show: Jihlavská Dukla slaví v Horácké aréně 70 let

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Na pátek 13. listopadu si ve své době nejúspěšnější domácí hokejový klub HC Dukla Jihlava naplánoval oslavy jubilea. Multimediální show ukázala možnosti haly a propojila sport s kulturou.
Výjimečná show: Jihlavská Dukla slaví v Horácké aréně 70 let

Výjimečná show: Jihlavská Dukla slaví v Horácké aréně 70 let

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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