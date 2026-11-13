Výjimečná show: Jihlavská Dukla slaví v Horácké aréně 70 let

Program začal krátkým shrnutím historie, které vyprávěl kaštan, jenž celá desetiletí roste před arénou, povídání bylo doprovázeno poutavou grafikou a hudbou živého orchestru. „Společně jsme rostli, já do výšky, Dukla do historie,“ zmínil kaštan spojitost.
Následně přišel na pódium moderátor Martin Dejdar a mapování historie začalo podrobně. V roce 1955 stále ještě válkou poznamenaná s nově osídlená Jihlava hledala, co by obyvatele ze všech koutů republiky spojilo. Byla ta stavba zimního stadionu a následně příchod armádního týmu, mladých kluků, z Olomouce. Ti brzy zjistili, že lepší než střílet po sobě ze zbraní je střílet góly. „Netrvalo dlouho a hokej spojil celou Jihlavu. Fandili dělníci, ženy, děti,“ líčil kaštan.
„Vždy, když jsme hráli hokej, byly to hezké chvíle."
Historicky první gólman Milan Podhorský, kterému je nyní 90 let, se nechal přivézt sanitkou, aby u oslavy mohl být. Dočkal se dlouhého aplausu vestoje. „Vždy, když jsme hráli hokej, byly to hezké chvíle, byli jsme dobrá parta,“ zavzpomínal. Jeho generace hrála pod širým nebem za deště nebo sněžení, samozřejmě za mrazu. „Neodradilo nás to, ale vadilo nám to,“ usmál se. Při další odpovědi pak v nadsázce pokáral Dejdara, že neví, jak dopadl historicky první zápas Dukly. Do dalších let by Dukle přál, aby se vrátila na vrchol.
Slovo následně dostal poslední kapitán Dukly, který nad hlavu zvedl mistrovský pohár v roce 1991, současný jednatel klubu Bedřich Ščerban. „Jsem strašně spokojený. Od roku 2008, kdy jsem nastupoval na pozici jednatele, jsem doufal, že tady něco takového vyroste,“ prozradil. Vysvětlil, že se snaží udržet DNA klubu, jehož historie sahá do roku 1955.
Další kapitola se týkala Jaroslava Holíka, díky AI se podařilo oživit staré fotky, legendární hokejista se proháněl na ledě, střílel góly a tvrdě bojoval se soupeři, nechyběly záběry ze střídačky. Výrazná persona měla už v mládí přezdívku starej, později šéf. To na něj sedělo. „Když byl Holík na ledě, věděli jste o něm a většinou to věděl i soupeř. Někdy ještě druhý den,“ uvedl kaštan.
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Jaroslav už nežije, na pódium přišel jeho bratr Jiří Holík, oba v útočné formaci doplňoval Jan Klapáč. „Poslední slovo měl brácha, my s Honzou jsme nebyli tak průbojní. A když nám to nešlo, tak nás seřval a to se nedá ani říct jak,“ rozesmál se a vzpomněl, že Jaroslav Holík rád provokoval fanoušky i brankáře soupeřů. Doma jim prý otec vždy říkal, že budou mít slovo, až budou mistři světa. „Takže jsme museli čekat do toho dvaasedmdesátého,“ usmál se.
Hokejisté pobláznili celé město
Milníkem byl rok 1965, kdy Dukla vyrazila na Sprenglerův pohár do Davosu bez největších opor, přesto vyhrála celý turnaj. „Když se vrátili, Jihlava se úplně zbláznila, zpívalo se, tančilo,“ vzpomínal kaštan. Sedminásobný mistr s Duklou Jan Klapáč na zápas zavzpomínal. „Byli jsme mladé družstvo, fyzicky jsme na tom byli dobře a byla tam touha po vítězství. Ale neprožívali jsme to osobně, brali jsme to, že vyhrála Dukla,“ řekl.
Do Jihlavy kdysi přišel jako mladý voják Gustav Havel. „Já jsem nepřišel jako voják, já přišel jako kluk z venkova,“ vzpomněl na tu dobu, kdy bral hokej jako možnost, jak se podívat do světa. Dřív hrával v derby Havlíčkova Brodu a Kolína proti Jardovi Holíkovi, pak se sešli v Jihlavě a spřátelili se. „Akorát on mi vyčítal, že jsem v Jihlavě nezůstal a odešel do Sparty,“ dodal.
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První titul přišel v roce 1967, Dukla hrála jedenáctou sezónu, už byla čtvrtá, třetí i druhá. Na konci února byl zápas s Gottwaldovem, v předposledním kole se stala Dukla mistrem a pak porazila ještě Vítkovice 8:2. To aby nikdo nemohl říct, že to byla náhoda. Na hráče pak fanoušci čekali dlouho do noci a když přijeli, na ramenou je nesli ke stadionu. „Netušili, že to nejlepší teprve začíná,“ glosoval kaštan.
Na pódium pak přišel Jaroslav Pouzar, který v dresu Českých Budějovic nastupoval proti hokejistům Dukly. „Tady to bylo o tom nedostat kotel a snažit se s nimi držet tempo. To bylo nadupané mužstvo a ještě k nim chodili nejlepší hráči z ligy, co šli na vojnu,“ připomněl. Ve třiceti letech pak odešel do zámoří, třebaže neuměl anglicky, a třikrát získal Stanley Cup s Edmontonem.
Na Duklu jsou Jihlavané stále hrdí
Představil se i primátor Petr Ryška (Tým pro Jihlavu – ODS) a další bývalý hráč Milan Chalupa. „Dukla pro město znamená pořád to, co znamenala před sedmdesáti lety. Je to hrdost Jihlavanů, že jsou součástí něčeho, co je zajímavé nejen tady, ale i v zahraničí,“ sdělil primátor, jehož vřelý vztah ke sportu je všeobecně známý.
Na začátku sedmdesátých let se v Jihlavě už titul považoval za povinnost a Dukla sbírala i mezinárodní úspěchy. V roce 1972 hrála finále světového poháru. „Otázka jak Dukla hrála byla tehdy v Jihlavě zbytečná,“ zmínil Dejdar. V následujícím rozhovoru mu většinový vlastník Slavomír Pavlíček zopakoval, že Dukla se musí dostat do extraligy. Chce z Dukly udělat centrum hokeje pro celou republiku a začít od mládeže.
V roce 1982 znala Duklu celá Evropa, získala po dlouhých osmi letech znovu titul a začala druhá zlatá éra. Zatímco kaštan popisoval historii, na světelném poprsníku svítila jména tehdejších hráčů. Armádní tým tehdy vyhrál ligu čtyřikrát za sebou, na tu dobu vzpomínal Oldřich Válek. „Rozkaz zněl jasně. Ty myslíš, soudruhu, dvě dávky, a my jsme dali čtyři,“ parafrázoval filmovou hlášku. El Obro hrál tvrdě a zavzpomínal na legendární větu, kterou tehdy křičeli fanoušci. „Zabij ho, Oldo, zabij ho,“ zaskandovala mu na jeho žádost Horácká aréna i nyní, v roce 2026.
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