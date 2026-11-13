Vítkovice se z Boleslavi vracejí bez bodu, rozhodla třetí třetina

Úvod zápasu patřil hostům, kteří v úvodní dvouminutovce zasypali domácí branku sérií nebezpečných střel. Hned s tou první z levého kruhu z hole Hrivíka měl brankář Mokry hodně starostí. Ve třetí minutě musel absolvovat po zásahu pukem do obličeje ošetření rozhodčí Matěj Sýkora, jeho kolega Jakub Zeliska tak řídil utkání zhruba dvě minuty postaru - sám pouze s čárovými.
Největší šanci úvodní třetiny si nechali domácí na 15. minutu, kdy Fořt vyslal do úniku Buchteleho, toho ale v přímém souboji vychytal gólman Hrachovina.
Na první gól se čekalo až do poloviny zápasu a jako první se radovali domácí. Hyka nadvakrát nabil Grígerovi a jeho druhá rána z levého kruhu už skončila v brance skončila. Vedení mohli domácí navýšit v následující přesilové hře, jenže opak byl pravdou - vyrovnání se dočkali hosté, když se ve vlastním oslabení ocitl z ničeho nic sám před Mokrym Hrivík a svůj dlouhý blafák dokázal dotáhnout do zdárného konce.
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Ve třetí třetině rozehrála Mladá Boleslav za zády gólmana Hrachoviny zvonkohru - nejprve trefil svižnou střelou brankovou konstrukci Gavars, chvíli po něm pálil do stejného místa také obránce Kubíček.
Do sítě dostal puk až v 50. minutě kapitán domácích Jánošík. Regulérnost branky dosažené bruslí ještě rozhodčí zkoumali na videu, porušení pravidel však neobjevili. Pojistku na výhru Bruslařů přidal do prázdné branky nejlepší hráč zápasu Hyka.
BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 30. Gríger (Hyka), 50. Jánošík (Hyka), 60. Hyka (Skalický) - 33. Hrivík (Macias). Rozhodčí: Sýkora, Zeliska - Hynek, Hnát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2399.
Sestava Mladé Boleslavi: Mokry - Zámorský, Jánošík, F. Pavlík, Budík, Š. Kubíček, David Moravec, A. Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - Buchtele, Fořt, R. Koblížek - Martel, Rekonen, Jandric - Zvagulis, Gavars, Lichtag - od 21. navíc Závora. Trenér: Haken.
Sestava Vítkovic: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Leahy - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Bernovský, Nellis, Abdul - Lacka, Hladonik, M. Kalus - Petr, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.