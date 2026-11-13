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Má 80% hodnocení a diváci ho milují. Netflix po šesti letech vrací seriálový klenot, který zná v Česku málokdo, a je to škoda

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Na první pohled nemají nic společného. Jedna pochází z chudé, silně věřící rodiny, druhá žije v luxusu a na ženy se šátkem se dívá s předsudky. Jenže jejich setkání odstartuje příběh, který postupně odkrývá potlačované emoce, rodinná tajemství a hluboké společenské rozdíly. Turecký seriál Sešli se v
Má 80% hodnocení a diváci ho milují. Netflix po šesti letech vrací seriálový klenot, který zná v Česku málokdo, a je to škoda

Má 80% hodnocení a diváci ho milují. Netflix po šesti letech vrací seriálový klenot, který zná v Česku málokdo, a je to škoda

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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