Má 80% hodnocení a diváci ho milují. Netflix po šesti letech vrací seriálový klenot, který zná v Česku málokdo, a je to škoda

Osm epizod, zdánlivě obyčejní lidé a příběh, který se obejde bez velkolepých akčních scén i přehnaných dramatických zvratů. Přesto dokáže pořádně zasáhnout.
Turecký seriál Sešli se v Istanbulu (Ethos/Bir Başkadır) patří k těm titulům, které diváky nutí přemýšlet ještě dlouho po závěrečných titulcích. Jeho první řada měla premiéru už v listopadu 2020 a nyní se po šesti letech dočká pokračování.
Za seriálem stojí scenárista a režisér Berkun Oya, který se rozhodl ukázat současné
Turecko prostřednictvím několika lidí z naprosto odlišných společenských vrstev. Místo černobílého rozdělení na dobré a špatné ale nabízí mnohem komplikovanější pohled na svět, ve kterém se náboženství, předsudky, peníze a osobní traumata neustále střetávají. Foto: Netflix Bohatá psycholožka a chudá uklízečka. Dva světy, které si nerozumí
Ústřední postavou příběhu je Meryem (Öykü Karayel), mladá, hluboce věřící žena, která pracuje jako uklízečka v bohatých istanbulských domácnostech. Žije se svým bratrem Yasinem (Fatih Artman) a jeho rodinou na okraji města, kde se život řídí tradičními pravidly. Meryem však trápí zvláštní problém. Opakovaně ztrácí vědomí, přestože lékaři nedokážou najít žádnou tělesnou příčinu jejích potíží.
Nakonec se dostane do ordinace psycholožky Peri (Defne Kayalar). Ta pochází z bohaté, vzdělané a sekulární společnosti a všechno, co Meryem představuje, je jí v podstatě cizí. Přestože má jako odbornice svým pacientům pomáhat, sama bojuje s hluboce zakořeněnými předsudky vůči věřícím ženám, které nosí šátek.
Jejich terapeutická sezení tak postupně odhalují mnohem více než jen příčinu Meryeminých zdravotních potíží. Ukazují, jak obtížné může být porozumět člověku, který vyrostl v úplně jiném prostředí. A především, jak snadno si vytváříme názory na druhé, aniž bychom znali jejich skutečný příběh.
Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Potlačované emoce, rodinná tajemství a traumata z minulosti
Děj se postupně rozvětvuje a přivádí na scénu další postavy, jejichž životy jsou mnohem propojenější, než se zpočátku zdá. Jednou z nich je Meryemina švagrová Ruhiye (Funda Eryiğit), která se potýká se závažnými psychickými problémy a bolestnou minulostí. Její manžel Yasin je výbušný muž, který nedokáže pochopit, co jeho žena prožívá, a neví, jak jí pomoci.
Důležitou roli hraje také psycholožka Gülbin (Tülin Özen), jejíž vlastní rodina je rozdělená odlišnými politickými a náboženskými názory. Nechybí ani respektovaný muslimský duchovní, který musí řešit komplikovaný vztah se svou dcerou a její touhou žít podle vlastních představ.
Seriál prostřednictvím těchto postav odhaluje hluboké kulturní rozdíly současného
Istanbulu. Každá z nich si nese vlastní tajemství, bolest i předsudky. A postupně zjišťují, že jejich životy nejsou tak odlišné, jak si myslely.
Namísto jednoduchých odpovědí klade
drama nepříjemné otázky o víře, společenském postavení, ženské svobodě, duševním zdraví a neschopnosti naslouchat druhým. Foto: Netflix Diváci oceňují herecké výkony i neobvyklé zpracování
První řada si od svého uvedení získala velmi slušná hodnocení. Na
ČSFD má seriál přibližně 80% hodnocení. Na zahraničním webu Rotten Tomatoes má první řada od diváků 82 %.
Ne všichni diváci jsou ovšem ze seriálu bezvýhradně nadšení. Uživatelka Sophia D ve své
recenzi na Rotten Tomatoes oceňuje jeho vizuální stránku a důležitá společenská témata, zároveň ale upozorňuje, že některé proměny postav působí uspěchaně a ne zcela uvěřitelně.
Podle jejího názoru také seriál některé společenské vrstvy až příliš idealizuje, zatímco jiné vykresluje nepřiměřeně kriticky. Přesto uznává, že otázky, které otevírá, jsou potřebné a oprávněné.
„I tak zůstává zajímavou podívanou,“ uzavírá v překladu svou recenzi.
„Bylo pro mě zajímavé vidět pohled tureckých žen, které nesnášejí zahalené turecké ženy, vidět lidi, kteří nežijí typický muslimský život, v kontrastu s těmi až fanaticky pobožnými,“ píše zase jeden z recenzentů na ČSFD a jiný uvádí: „Příjemný překvapení. Scénář, výkony herců, kamera, nemoralizování, ujetá old fashion hudba. Trochu jinej obrázek Erdoganova Turecka, a hlavně pohledem zevnitř.“
Pozitivně se o seriálu vyjádřila také filmová kritička Nikki Baughan z prestižního britského magazínu
Sight and Sound, vydávaného Britským filmovým institutem. Oceňuje především způsob, jakým režisér zachycuje střet tradičních a moderních hodnot, a přesvědčivé herecké výkony. Připouští sice, že některé postavy až příliš viditelně zastupují určité společenské problémy, jejich příběhy však podle ní fungují natolik dobře, že to výsledný dojem výrazně nenarušuje.
Ethos navíc dokazuje, že turecká televizní tvorba může nabídnout mnohem víc než jen romantické telenovely. Ostatně společenským problémům se věnuje také
temná turecká kriminálka Hřbitov, o jejímž pokračování jsme už psali. Po šesti letech přichází druhá řada. Kdy vyjde na Netflixu?
Dobrou zprávou je, že fanoušci příběhu Meryem a dalších obyvatel Istanbulu už nebudou muset na pokračování dlouho čekat.
Druhá řada seriálu Sešli se v Istanbulu bude mít premiéru už ve čtvrtek 12. listopadu 2026 a bude dostupná s českými titulky.
Zatímco první řada nabídla osm epizod, pokračování bude mít pouze čtyři díly. Scénáře i režie se znovu ujal Berkun Oya a vrací se také hlavní herecké hvězdy včetně Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatiha Artmana a
Fundy Eryiğit. V obsazení dále figurují například Onur Saylak, Nur Sürer nebo Cihat Süvarioğlu.
Podrobnosti o novém ději si Netflix zatím nechává pro sebe. Oficiální anotace slibuje nové konflikty, nečekaná setkání a příběhy odrážející proměny společnosti. Zda se postavám podaří překonat problémy, se kterými se potýkaly v první řadě, tak zůstává otázkou.
Zdroj: Netflix, ČSFD, Rotten Tomatoes,British Film Institute