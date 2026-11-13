Třebíčsko plné překvapení: Objevte středověkou tvrz Štěměchy, zajímavý Dašovský mlýn a rozhlednu Mařenku

Kam se řadíte? Mezi ty, kteří s příchodem podzimního chladného počasí trpí a nemohou se dočkat, až zase bude hezky a teplo? Nebo na podzim rozkvete a užíváte si ho plnými doušky, protože v tropickém létě se nedá kvůli extrémnímu horku nikam chodit? Pokud patříte do druhé skupiny, tak vás pozvu na procházku ke zřícenině tvrze Štěměchy na Třebíčsku. Zřícenina tvrze Štěměchy
Asi třináct kilometrů západně od Třebíče leží v kopcovité krajině
obec Štěměchy, o níž se písemné památky poprvé zmiňují v roce 1279, když se jejím majitelem stal sudí ze Znojma – Cuzkraj ze Štěměch. O zdejší tvrzi je ale zatím ticho po pěšině. A to celých devadesát devět let, až do roku 1378, kdy se v písemnostech zmínka objevuje v souvislosti s Adamem ze Štěměch, vlastníkem obce i tvrze. On ale jejím zakladatelem nebyl. O to se zasloužili Hechtové z Rosic.
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Tento šlechtický rod se mezi majiteli tvrze vyskytuje i později, zejména v 15. století, kdy Hechtové vedli spory s rokštejnskými Valadštejny.
Hynek z Valdštejna to vyřešil po svém. Vpadl na tvrz a pobořil ji. Spor mezi těmito dvěma rody se dostal až před soud, který tvrze vrátil Hechtům. Ti se také postarali i její obnovu. V roce 1453 ale vymřeli a jejich majetek získal král Jiří z Poděbrad, který tvrz za věrné služby daroval Oldřichovi z Miličína. Jeho syn pak ji po roce 1505 prodal Valdštejnům z Brtnice. To už ale přestala sloužila jako sídlo a postupně pustla.
Tvrz ve Štěměchách ležela na tzv.
Haberské stezce, jež patřila mezi hlavní středověké obchodní cesty. Spojovala Čechy a Moravu a vedla z Kolína, kolem Třebíče až do Znojma. Do dnešních dnů se z tvrze dochovaly zbytky nadzemního gotického zdiva, část strážní věže, zbytky dvou vodních příkopů. Obec Štěměchy se o svou tvrz vzorně stará a v jejích prostorech pořádá kulturní akce. Díky nim tvrz opět ožívá. Jak se k tvrzi dostanete
Kousek od Obecního úřadu Štěměchy je parkoviště a u něho začíná i končí
Via Mariana. Pozor – neplést si to s mariánskou poutní cestou Via Mariana, jež vede do Mariazell. Zdejší Via Mariana nese jméno po stejnojmenné dívce, která byla podle pověsti v 17. století v lesích okolo Štěměch zavražděna. Její příběh pak tvoří duši celé tříkilometrové okružní trasy. Cestou můžete narazit na dřevěné sochy loupežníků, uhlíře, patrona myslivců svatého Huberta, svatého Floriána i sochy zvířat v životní velikosti. Nechybí ani samoobslužný bar s vyhlídkou. Stezka vás zavede také ke zřícenině tvrze Štěměchy. Mlýnské kolo Dašovského mlýna. Foto: Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons Dašovský mlýn a rozhledna Mařenka
Ze Štěměch si ještě můžete udělat výlet na
rozhlednu Mařenku, která je od obce vzdálena asi 3,7 kilometru. Půjdete směrem na Dašov. V Dašově kousek od rybníku Pančák se nachází Muzeum Dašovský mlýn, kde se můžete zastavit a dozvědět se něco o technologii mletí i vývoji mlýnů. Tento mlýn tu stával už v roce 1536. Do dnešních dnů se dochovalo částečně barokní a kompletně novodobé strojní vybavení z roku 1911. Už čtrnáct let tu vnitřní soukolí roztáčí obnovené mlýnské kolo o průměru 455 cm. Muzeum je soukromé a otevírá dle telefonické domluvy po celý rok, i když v chladném počasí je prohlídka kvůli zimě méně příjemná než v parném létě.
Rozhledna Mařenka je od Dašovského mlýna vzdálena asi 1,9 kilometru, pochopitelně půjdete do kopce, a to až do nadmořské výšky 711 metrů. Celkové převýšení je 115 metrů. Současná rozhledna pochází z roku 2012. Dříve tu stávala trigonometrická věž, která posloužila i jako rozhledna. Ale v roce 1957 ji zničila vichřice.
Rozhledna Mařenka je vysoká 31 metrů, na vyhlídku budete muset vystoupat 156 schodů.
Zdroj: autorka, mapy.com, naucne-stezky.cz, Náhledové foto: Zřícenina tvrze Štěměchy. Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons
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Třebíčsko plné překvapení: Objevte středověkou tvrz Štěměchy, zajímavý Dašovský mlýn a rozhlednu Mařenku
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