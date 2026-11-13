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Třebíčsko plné překvapení: Objevte středověkou tvrz Štěměchy, zajímavý Dašovský mlýn a rozhlednu Mařenku

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Kam se řadíte? Mezi ty, kteří s příchodem podzimního chladného počasí trpí a nemohou se dočkat, až zase bude hezky a teplo? Nebo na podzim rozkvete a užíváte si ho plnými doušky, protože v tropickém létě se nedá kvůli extrémnímu horku nikam chodit? Pokud patříte do druhé skupiny, tak vás pozvu na procházku ke zřícenině tvrze Štěměchy na Třebíčsku.
Zřícenina tvrze Štěměchy

Zřícenina tvrze Štěměchy

Zdroj: Foto: Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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