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Mercedes-Benz prodal svou síť nabíječek po pouhých třech letech. Vydělávat na ní se prostě nedařilo

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Mercedes-Benz se v Evropě zbavil vlastní sítě rychlonabíjecích stanic. Všech 47 hubů převzala francouzská Electra.
Mercedes-Benz C 300e

Mercedes-Benz C 300e

Zdroj: JoachimKohler-HB / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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