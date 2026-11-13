Johanka z Arku: Režisér na place nemluvil kvůli smrti filmaře a před zahájením natáčení se řešila žaloba

Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC
Velkofilm Johanka z Arku z roku 1999 se natáčel dlouhých devět měsíců a významná část francouzské historie vznikala v českých exteriérech. Natáčení od začátku poznamenala hádka o hlavní herečku, soudní žaloba i skutečná lidská tragédie hned v prvních týdnech. Johanka překvapuje anglická vojska
Francie začátkem 15. století zoufale čelí anglickým dobyvatelům. Sedmnáctiletá venkovanka Johanka (Milla Jovovich) přichází za budoucím králem Karlem VII. (John Malkovich) s tvrzením, že je poslem boží vůle, a žádá ho o armádu. Dívce se nakonec podaří získat velení nad zoufalými francouzskými vojáky, kteří marně obléhají Orléans. Její překvapivé a netradiční útoky, jež ignorují základní vojenské poučky, vedou přes těžké ztráty k vítězství. Johanka spěchá k hradbám Paříže s touhou osvobodit celou zem, stává se však nepohodlnou národní hrdinkou pro krále i tehdejší mocipány.
Produkční tým plánoval natáčení s režisérkou Kathryn Bigelow. Její spolupráce s francouzským štábem však tvrdě narazila, když producent Luc Besson začal trvat na obsazení své tehdejší manželky Milly Jovovich do hlavní role. Bigelow původně zvažovala zpěvačku Sinéad O’Connor a s obsazením nesouhlasila, kvůli čemuž projekt odmítla režírovat a křeslo převzal sám Besson. Americká režisérka na něj následně v Kalifornii podala žalobu za plagiátorství svých historických rešerší. Celý spor se nakonec vyřešil smírně mimosoudní dohodou.
Tragická nehoda
Začátek rozsáhlé produkce zastínila těžká nehoda. Během prvních týdnů natáčení najel osvětlovač s motorovou šestikolkou do stromu a svým zraněním podlehl v bruntálské nemocnici. Luc Besson podle svědků po této události s lidmi na place téměř přestal komunikovat a na scéně se objevoval už jen proto, aby vydával rozkazy.
Hrozba českým husitům a masový vrah
O skutečné náboženské a bojové povaze Johanky kolují legendy. V březnu 1430 podle všeho adresovala výhružný dopis českým husitům. Žádala je v něm, aby okamžitě složili zbraně a ukončili rabování kostelů, jinak na ně se svými vojsky udeří. K naplnění hrozeb nakonec nedošlo, protože mladá bojovnice zanedlouho padla do rukou nepřátel a stanula před soudem. O 500 let později ji Vatikán prohlásil za svatou.
Mezi postavy, které vycházely z reálných vojevůdců a šlechticů, se zařadil také Gilles de Rais (Vincent Cassel). Francouzský maršál a Johančin nejbližší spolubojovník dožil život zcela odlišným způsobem než upálená dívka. Po Johančině smrti ho církev a tehdejší soudy obvinily z vražd více než stovky malých dětí a z čarodějnictví, za což dostal trest smrti. Historici věří, že tento hrůzný případ později posloužil jako skutečný základ slavné francouzské pohádky o Modrovousovi.
Snímek Johanka z Arku uvede stanice AMC v pátek 13. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).