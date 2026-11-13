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Johanka z Arku: Režisér na place nemluvil kvůli smrti filmaře a před zahájením natáčení se řešila žaloba

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Dennívýzva
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Velkofilm Johanka z Arku proměnil české hrady ve středověkou Francii. Natáčení u Slezské Harty navíc hned v prvních týdnech narušila tragická nehoda.
Johanka z Arku

Johanka z Arku

Zdroj: FOTO:© 1999 Columbia Pictures, distr. AMC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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