Celoroční domek z kontejneru: Jaké jsou jeho úskalí a benefity?

Rychlejší realizace, moderní vzhled a možnost přizpůsobit si velikost bydlení. Kontejnerové domky lákají stále více lidí, kteří hledají alternativu ke klasickému domu. Mohou však nabídnout pohodlí i v zimě a vyplatí se jejich pořízení finančně? Rozhoduje především kvalita provedení a promyšlený výběr. Rychlá realizace a variabilní řešení Velkou výhodou modulárních domků je výroba jednotlivých částí v hale. […]
HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...