Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Lékař šel odhalit podvod s magnetismem. Místo toho pomohl vysvětlit hypnózu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V listopadu 1841 dorazil do Manchesteru muž, který tvrdil, že dokáže zvláštní silou uvádět lidi do neobvyklých stavů. Chirurg James Braid se přišel podívat skepticky. To, co viděl, ho ale přimělo k vlastním experimentům. Z příběhu údajné magnetické moci nakonec vyrostla cesta k vědeckému studiu hypnózy.
Lékař šel odhalit podvod s magnetismem. Místo toho pomohl vysvětlit hypnózu

Lékař šel odhalit podvod s magnetismem. Místo toho pomohl vysvětlit hypnózu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:15

Reklama
Další články z Kód Enigma
ANATOMIE MOCI #4: Jediný prezidentův podpis může změnit chod Ameriky. Co skutečně dokáže výkonné nařízení?
ANATOMIE MOCI #4: Jediný prezidentův podpis může změnit chod Ameriky. Co skutečně dokáže výkonné nařízení?
Mysleli si, že na dně leží vrak. Potápěči objevili korál větší než plejtvák
Mysleli si, že na dně leží vrak. Potápěči objevili korál větší než plejtvák

Pod hladinou u Šalomounových ostrovů se ukrýval útvar dlouhý přes třicet metrů. Jeden z potápěčů jej zprvu...

Benátky znovu zaplavilo moře. Rekordní voda odhalila, proč město potřebuje pohyblivé hráze
Benátky znovu zaplavilo moře. Rekordní voda odhalila, proč město potřebuje pohyblivé hráze

V listopadu 2019 zaplavila Benátky mimořádně vysoká voda. Náměstí svatého Marka se ocitlo pod hladinou a...

První sonda obíhající Mars měla planetu fotografovat. Zpočátku ale neviděla téměř nic
První sonda obíhající Mars měla planetu fotografovat. Zpočátku ale neviděla téměř nic

Po šesti měsících letu dorazila Mariner 9 k Marsu a stala se prvním lidským strojem na oběžné dráze jiné...

Disney chtěl, aby diváci viděli hudbu. Kvůli jeho filmu museli přestavovat kina
Disney chtěl, aby diváci viděli hudbu. Kvůli jeho filmu museli přestavovat kina

Animované postavy tančící na klasickou hudbu? Dnes to zní jako docela přirozený nápad. Roku 1940 však Walt...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.