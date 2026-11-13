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Motor otočil duel v Litvínově a po dvou zápasech znovu bodoval

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Hokejisté Českých Budějovic zvítězili v 18. kole extraligy v Litvínově 4:3 a přestože měli dvoubrankové manko, zabrali po dvou zápasech bez bodu před reprezentační pauzou. Dvěma góly včetně vítězného se na tom podílel dánský útočník Nick Olesen. Oslabená Verva vyšla potřetí v řadě naprázdno.
Motor otočil duel v Litvínově a po dvou zápasech znovu bodoval

Motor otočil duel v Litvínově a po dvou zápasech znovu bodoval

Zdroj: HC Verva Litvínov
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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