Motor otočil duel v Litvínově a po dvou zápasech znovu bodoval

orážku Severočechů neodvrátil ani třemi asistencemi David Kaše. Motor tak uspěl ve vzájemných soubojích potřetí za sebou.
Litvínov se musel vedle distancovaného Havelky obejít bez zdravotně indisponovaných dalších útočníků Ondřeje Kašeho, Kämpfa, Guta, Sukeľa, Zygmunta a obránců Husineckého a Moravčíka.
Extraligovou premiéru si odbyl dvacetiletý bek Petr Soušek, který už dnes od 12:00 odehrál duel za juniorku proti Slavii. V útoku z druholigového Mostu debutovali pětadvacetiletí Štěpán Turek a Vojtěch Kysela, syn spolumajitele litvínovského klubu a mistra světa z Vídně z roku 1996 Roberta Kysely. Z prvoligového Chomutova vypomohl Litvínovu podruhé v sezoně Američan Cole Coskey, jenž si připsal gól a asistenci.
První šance hostujících
Do první šance se dostal ve druhé minutě hostující Pour, jehož střelu z pravého kruhu Tomek nejdříve vyrazil nad sebe a stihl ještě napodruhé zasáhnou vyrážečkou, aby puk nezapadl do branky. V čase 3:36 fauloval Kundrátek unikajícího Davida Kašeho, ale ten z nařízeného trestného střílení bekhendovým blafákem na hostujícího gólmana Kloučka nevyzrál.
Verva se dočkala vedení ve 13. minutě. Klouček vyrazil střelu z pravého kruhu Davida Kašeho, který se ale dostal k puku za brankou a připravil gól pro Maštalířského. Ten skóroval dříve, než se českobudějovický gólman stihnul přesunout. Litvínov se potom ubránil při Koblasově trestu.
Vteřinu před koncem první třetiny šel pykat za podrážení Polášek a po 20 sekundách druhé části Motor početní výhodu využil. Střelu Lantošiho zpoza levého kruhu tečoval před Tomkem Bell. Ve 24. minutě trefil David Kaše bekhendem horní tyčku. Domácí odolali při Beranově trestu a ve 28. minutě se už vrátili do vedení.
Z dorážky se prosadil Coskey a oslavil ve druhém utkání v extralize první branku. Motor si vzal trenérskou výzvu na nedovolené bránění Davida Kašeho Kloučkovi, ale sudí Jeřábek s Obadalem gól po kontrole u videa uznali. Hosté dostali dvouminutový trest a v přesilovce zachránil Motor při Pištěkově šanci Klouček. V polovině utkání už ale inkasoval potřetí - Coskeyovu přihrávku proměnil Koblasa.
Ve 32. minutě mohl v oslabení snížit Zachar, ale Tomek, který předtím vyjel rozehrát puk až k modré čáře, stihl skokem zabránit jeho zakončení do odkryté branky. V čase 34:28 už se Motor dostal na kontakt. Olesen po individuální akci projel od modré čáry až na pravý kruh a trefil bližší horní roh Tomkovy branky.
Po 40 sekundách třetí třetiny hosté smazali ztrátu. Pýchovu střelu tečoval za Tomka Hoch. V 51. minutě při Jaksově pobytu na trestné lavici otočil stav Olesen, který po Lantošiho střele zamířil z dorážky do odkryté branky. O 35 sekund později mohli hosté zvýšit. Po Beránkově akci dorážel Toman a sudí ani u videa nenašli záběr, podle kterého by se puk dostal za Tomka za brankovou čáru.
Domácí při Beránkově trestu 58 sekund před koncem sáhli k power play a šanci na vyrovnání promarnil Maštalířský, jenž z dorážky bekhendem minul prázdnou branku.
HC Verva Litvínov - Banes Motor České Budějovice 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 13. Maštalířský (D. Kaše, O. Baláž), 28. Coskey (D. Kaše, Koblasa), 31. Koblasa (Coskey, D. Kaše) - 21. Bell (Lantoši, Štencel), 35. N. Olesen, 41. Hoch (Pýcha, J. Koláček), 51. N. Olesen (Bell, Lantoši). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Axman, Peluha. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Diváci: 4674.
Litvínov: M. Tomek - S. Svozil, O. Baláž, Jaks, Czuczman, V. Beran, A. Polášek, Soušek - Koblasa, Jícha, Šámal - Coskey, D. Kaše, Maštalířský - T. Urban, Jurčík, Pištěk - Šprynar, V. Kysela, Turek. Trenér: Reichel.
České Budějovice: Klouček - Kundrátek, Štencel, McCormack, Vráblík, V. Nedorost, Pýcha, Nordsäter - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Zachar, Bell, Pour - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - M. Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.