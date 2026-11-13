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Staré sloupy zmizely. Elektrické vedení v Tištíně prošlo modernizací za miliony

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Po několikaměsíčních stavebně-technických úpravách za 12 milionů korun slouží obyvatelům Tištína na Prostějovsku nové elektrické vedení. Podzemní varianta nahradila už nevyhovující kabely na sloupech staré 60 let. Distributor EG.D investoval také do nové lokality s rodinnými domy.
Staré sloupy zmizely. Elektrické vedení v Tištíně prošlo modernizací za miliony

Staré sloupy zmizely. Elektrické vedení v Tištíně prošlo modernizací za miliony

Zdroj: EG.D
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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