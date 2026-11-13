Souboj legend s Durantem skončil předčasně. Curryho zradilo tělo, Warriors přišli o největší hvězdu

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Curry odstoupil už v první čtvrtině, krátce poté, co proměnil tříbodový pokus.
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Warriors před utkáním drželi sérii osmi vítězství v řadě.
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Očekávaný 41. vzájemný souboj Curryho s Durantem skončil předčasně.
Do konce úvodní čtvrtiny zbývalo přibližně sedm a půl minuty, když Curry trefil střelu za tři body. Při návratu do obrany se však okamžitě chytil za pravý bok a bolestivě se zašklebil.
Následně zamířil k trenérovi Stevu Kerrovi a odešel přímo do šatny. Při odchodu se pohyboval opatrně a stále si přidržoval bolestivé místo. Klub později potvrdil, že kvůli potížím v pravé části břicha už pokračovat nebude.
Pro Warriors jde o nepříjemnou komplikaci. Po třech porážkách na začátku sezony dokázali vyhrát osm utkání za sebou a právě Curry měl na jejich vzestupu zásadní podíl. V šesti z posledních osmi duelů byl nejlepším střelcem týmu.
Dvanáctinásobný účastník Utkání hvězd navíc před střetnutím s Houstonem figuroval na druhém místě mezi nejlepšími střelci celé soutěže s průměrem 30,6 bodu na zápas.
Úspěšná trojka, bolestivá reakce a konec
Utkání v Houstonu přitom mělo nabídnout další kapitolu mimořádné rivality dvou basketbalových legend. Curry a Kevin Durant se proti sobě postavili už po jednačtyřicáté, přičemž v předchozích čtyřiceti vzájemných duelech měla navrch Durantova mužstva s bilancí 24:16.
Oba osmatřicetiletí velikáni, kteří společně dovedli Golden State k titulům v letech 2017 a 2018, patří k nejvýraznějším osobnostem své generace. Zatímco Curry v jejich vzájemných střetnutích dosahoval průměru 25,5 bodu, Durant měl ještě o čtyři body více.
Jejich společná historie však sahá daleko za hranice mistrovských prstenů. V roce 2016 například Curry rozhodl památný duel v Oklahoma City trojkou z téměř jedenácti a půl metru, Durant zase proti Warriors v roce 2014 nasázel 54 bodů.
Naposledy spojili síly na olympijských hrách v Paříži, kde Curry osmi trojkami ve finále proti Francii výrazně přispěl k americkému zlatu. Očekávané pokračování jejich soupeření však tentokrát kvůli Curryho zdravotním problémům skončilo prakticky dříve, než se stačilo pořádně rozběhnout.
Houston nakonec zvítězil 115:108 a osmizápasovou vítěznou sérii Golden State ukončil. Závažnost Curryho zdravotních potíží ani případná délka jeho absence zatím nejsou upřesněny.