Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Souboj legend s Durantem skončil předčasně. Curryho zradilo tělo, Warriors přišli o největší hvězdu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Basketbalisté Golden State Warriors přišli během utkání NBA proti Houstonu Rockets o svou největší hvězdu. Stephen Curry musel už v první čtvrtině odstoupit kvůli bolestem na pravé straně břicha. Osmatřicetiletý rozehrávač zamířil rovnou do šatny a do zápasu už nezasáhl. Předčasně tak skončil i jeho očekávaný souboj s bývalým spoluhráčem Kevinem Durantem.
Souboj legend s Durantem skončil předčasně. Curryho zradilo tělo, Warriors přišli o největší hvězdu

Souboj legend s Durantem skončil předčasně. Curryho zradilo tělo, Warriors přišli o největší hvězdu

Zdroj: Golden State Warriors
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:46

Reklama
Další články z SportWin
Vonnová má za sebou devátou operaci nohy. O vztahu s Matthieuem Bailetem řekla jen pár slov
Vonnová má za sebou devátou operaci nohy. O vztahu s Matthieuem Bailetem řekla jen pár slov
Fitness svět kreatin uctívá, Mutant Walker ho vyhodil. „Na co ho potřebuju?“ ptá se nejsilnější muž planety
Fitness svět kreatin uctívá, Mutant Walker ho vyhodil. „Na co ho potřebuju?“ ptá se nejsilnější muž planety

Kreatin patří k nejoblíbenějším a nejprozkoumanějším doplňkům ve fitness, a přesto ho úřadující Mr. Olympia...

Nikdo jiný bojovat nechtěl, tvrdí Procházka. Proti Stirlingovi jde do obrovského rizika
Nikdo jiný bojovat nechtěl, tvrdí Procházka. Proti Stirlingovi jde do obrovského rizika

Jedenáct zápasů, jedenáct výher a poslední oběť jménem Jan Błachowicz. S takovou vizitkou přijede do...

Rusko si na Putinův pokyn stěžuje na Česko. Bojkot chce řešit u disciplinárky IIHF i MOV
Rusko si na Putinův pokyn stěžuje na Česko. Bojkot chce řešit u disciplinárky IIHF i MOV

„My však na povel prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina vedeme ofenzivní diplomatickou a právní...

Malkin drží klíč k odchodu z Pittsburghu. Na seznamu může být jeho bývalý spoluhráč ze Stanley Cupu
Malkin drží klíč k odchodu z Pittsburghu. Na seznamu může být jeho bývalý spoluhráč ze Stanley Cupu

Pittsburgh se trápí na ledě i v tabulce a z budoucnosti Jevgenije Malkina je najednou otázka na dosah ruky....

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.