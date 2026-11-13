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Oscar Piastri otevřeně o problémech s MCL40 a sezóně 2026

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Oscar Piastri otevřeně promluvil o náročné sezóně 2026, problémech s přizpůsobením se letošnímu McLarenu i změně svého pohledu na úspěch. Australan věří, že právě těžkosti, kterým letos čelí, z něj mohou do budoucna udělat lepšího jezdce.
Oscar Piastri otevřeně o problémech s MCL40 a sezóně 2026

Oscar Piastri otevřeně o problémech s MCL40 a sezóně 2026

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 13.11.2026 20:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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