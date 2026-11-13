Oscar Piastri otevřeně o problémech s MCL40 a sezóně 2026

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„Bylo dobré vidět, jak všichni táhnou za jeden provaz“
Navzdory průběhu sezóny 2026 a tomu, že McLaren po dvou mistrovských letech musí soupeře dohánět, zůstává atmosféra uvnitř týmu pozitivní. Jedním z důvodů, proč tým vstoupil do letošní sezóny se ztrátou, byl také fakt, že boj o titul jezdců v předchozím roce trval až do finále v Abú Zabí. Red Bull se ostatně nacházel v podobné situaci.
McLaren ale v průběhu roku díky vývoji postupně našel další výkon. Právě schopnost vylepšovat vůz patřila v posledních sezonách mezi jeho silné stránky a Piastri tvrdí, že odhodlání vrátit se na vrchol zůstává stejné.
„Bylo dobré vidět, jak všichni táhnou za jeden provaz. Letošní rok byl rozhodně náročnější,“ řekl Piastri.
„Myslím, že všichni jsou stále velmi odhodlaní vrátit se tam, kde víme, že můžeme být. Konkurence v podobě Mercedesu určitě ještě zvýší úroveň, a to nejen z hlediska jejich současné konkurenceschopnosti, ale také dalšího vývoje. I oni posouvají laťku.“
„Mám pocit, že my jsme ji v posledních několika letech nastavili poměrně vysoko. A právě v tom je krása formule 1 – všichni neustále posouvají hranice dál a dál. Myslím, že jsme na cestě zpátky. Vývoj a vylepšení byly vždycky naší silnou stránkou a doufám, že budeme dál tlačit.“
Náročnější období může zároveň tým ještě více stmelit, což podle Piastriho McLaren letos zažívá na vlastní kůži. Britská stáj už v minulosti několikrát ukázala, že se dokáže z komplikovaných situací vrátit.
„Rozhodně jsme se já i poměrně úzká skupina inženýrů kolem mě naučili hodně o sobě navzájem, o tom, jak ze sebe dostat maximum a jak ze sebe dostat ještě víc,“ vysvětlil.
„Takže i tímhle procesem bylo dobré projít.“
„Vždycky jsem se snažil oddělit úspěch od výsledků“
Ve světě formule 1 se často říká, že rozhodují stopky. Piastri ani McLaren ale letos nedosahují výsledků, jaké by si představovali. Co tedy Australan během náročné sezóny považuje za úspěch?
„Snahu dělat pokroky,“ odpověděl.
„Vždycky jsem se snažil oddělit výsledky od toho, jak podle mě vypadá úspěch. Výsledky samozřejmě pomáhají. Ale především když nejste v situaci, kdy můžete vyhrávat závody, ať už kvůli autu, nebo kvůli problémům, které jsem letos měl, může někdy vítězství a úspěšný víkend znamenat zlepšení, nikoliv dokonalost.“
„A to mi určitě přinášelo radost. Letos jsem měl několik opravdu silných víkendů, se kterými jsem byl velmi spokojený. Prostě se těmi věcmi snažím postupně prokousat.“
Další výzvou pro jezdce v období, kdy se nedaří podle představ, je nepropojovat svou vlastní hodnotu a identitu výhradně s formulí 1 a výsledky na trati.
„Rozhodně je to výzva, protože na závodech a prací kolem nich trávíme obrovské množství času,“ připustil Piastri.
„Je těžké od toho úplně vypnout. Mimo okruh mě ale pořád baví stejné věci jako vždycky – trávit čas s přítelkyní, mít pár hodin nebo pár dní, kdy můžu úplně vypnout, sledovat televizi, jezdit na simulátoru, hrát videohry nebo cokoliv jiného. Pořád jsou to stejné věci, které mi přinášejí radost, takže v tomto ohledu se nic nezměnilo.“
Piastri byl vždy oceňován za svůj klidný a vyrovnaný přístup. Pomáhal mu v boji o tituly a může být stejně důležitý i nyní, kdy se snaží znovu dostat do nejlepší formy. Pomáhá mu také silná víra v to, že McLaren bude v blízké budoucnosti znovu bojovat o mistrovské tituly.
„Rozhodně v to doufám,“ řekl. „Bylo zajímavé sledovat, jak se letos situace měnila.“
„Každý ze čtyř nejlepších týmů měl v určitou chvíli své silné období. Samozřejmě velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom se vrátili zpátky. Jak už jsem říkal, týmy kolem nás rozhodně posunuly laťku výš. Já ale vím, že my ji dokážeme posunout ještě výš.“
Až se McLaren na vrchol skutečně vrátí, Piastri bude doufat, že společně s týmem posunul výš i svou vlastní úroveň. A je dost možné, že právě náročná sezóna 2026 bude jedním z klíčových důvodů, proč se mu to podaří.