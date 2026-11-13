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Kouč Bílek se stává miláčkem českého fotbalu. Reprezentace do 21 je blízko postupu na Euro

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Česká jednadvacítka vyhrála první barážový zápas v Turecku 1:0 a do odvety v Hradci Králové jde s náskokem. Bílkovu týmu na Euro stačí i remíza.
Kouč Bílek se stává miláčkem českého fotbalu. Reprezentace do 21 je blízko postupu na Euro

Kouč Bílek se stává miláčkem českého fotbalu. Reprezentace do 21 je blízko postupu na Euro

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 19:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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