Kouč Bílek se stává miláčkem českého fotbalu. Reprezentace do 21 je blízko postupu na Euro

Čtyřicátá osmá minuta, stadion Çaykur Didi v Rize. Po rohové situaci skóruje Pavel Kačor a česká jednadvacítka získává vedení, které už nepustí. Soupeř přitom v celé kvalifikaci prohrál jen jednou, takže výhra 1:0 na jeho půdě má větší váhu, než napovídá skóre. Právě z takových zápasů se v českém fotbale rodí obliba trenérů. Michal Bílek si ji nezískává efektními gesty ani velkými slovy na tiskovkách. Získává ji tím, že jeho tým zvládá zápasy, které se u nás stejně hodnotí jen podle konečného výsledku. Druhé místo ve skupině, postup do baráže, venkovní vítězství. V úterý následuje domácí odveta v Hradci, kde Lvíčata v nové aréně ještě neprohrála.
Rize: gól po rohu a dva zákroky, bez kterých by nepadl
První poločas Češi nepřehráli. Turci byli na útočné polovině o něco aktivnější a ve 34. minutě měli gól na dosah. Dorážka mířila do prázdné brány, jenže na čáře stál liberecký obránce Alexandr Bužek a míč odkopl. O deset minut později vypálil İlkhan nízko k levé tyči. Brankář Jan Koutný ze Sigmy Olomouc střelu zneškodnil a udržel nulu.
Po přestávce se zápas překlopil během několika minut. Česko si hned po návratu ze šaten vytvořilo velkou šanci a ve 48. minutě po standardní situaci rozhodl Kačor ze Slavie. V některých zmínkách se objevilo křestní jméno Lukáš, online přenos iSportu i zápis Sky Sports ale shodně uvádějí Pavla Kačora. Bužek už ve 47. minutě dostal žlutou kartu. Obrana s kapitánem Matějem Šínem z Den Haagu přesto vydržela až do konce.
V tomhle zápase je Bílkův přístup vidět jako na dlani: přečkat tlak, využít standardku a udržet čisté konto. Není to fotbal na sestřihy. V baráži je ale přesně takový, jaký je potřeba.
Co Lvíčatům stačí v Hradci
Po prvním zápase vede Česko v součtu dvojzápasu 1:0. Podle
řádu soutěže UEFA vypadá postupová matematika takto:
Výsledek odvety (z pohledu Česka) Co to znamená Jakákoli výhra (1:0, 2:1, 3:2…) Postup na Euro Jakákoli remíza (0:0, 1:1, 2:2…) Postup na Euro Prohra o jeden gól (0:1, 1:2, 2:3…) Prodloužení 2×15 minut, případně penalty Prohra o dva a více gólů (0:2, 1:3…) Postupuje Turecko
Výchozí pozice je dobrá, ale ještě ne rozhodnutá. Turecko skončilo v kvalifikační skupině H druhé s bilancí tří výher, čtyř remíz a jediné porážky, kterou utrpělo s Chorvatskem. Skóre 9:8 prozrazuje tým, který dává málo gólů, ale ještě méně často prohrává.
Podle nás může průběh odvety Bílkovi nahrát. Turci budou muset hru otevřít, a to proti soupeři, který v deseti kvalifikačních zápasech inkasoval jen šestkrát. Česká jednadvacítka nepotřebuje nic dobývat. Stačí jí dělat to, co umí nejlépe: bránit a čekat na svou šanci.
Od Eura 2012 k jednadvacítce
Bílek má životopis, jaký se mezi českými trenéry hledá těžko. Jako hráč reprezentoval a jel na mistrovství světa 1990 v Itálii. Jako kouč vedl Spartu, Plzeň, český A-tým, reprezentaci Kazachstánu i Astanu. S áčkem došel na Euru 2012 do čtvrtfinále, s Plzní získal titul v sezoně 2021/22 a dovedl ji do hlavní fáze Ligy mistrů.
Veřejnost ho přesto dlouho vnímala rozporuplně. Jeho éru u A-týmu provázela kritika, která nezmizela ani po turnaji v Polsku a na Ukrajině. Když ho svaz v dubnu 2025 představil jako trenéra jednadvacítky, šlo z velké části o návrat. „Zase cítím chuť do fotbalu,“ řekl tehdy pro
ČT sport. Nabídku z ligy odmítl, protože ho podle vlastních slov lákal postup na mistrovství Evropy 2027 a příprava hráčů pro áčko.
První kvalifikace pod jeho vedením měla tuto bilanci:
10 zápasů, 5 výher, 3 remízy, 2 porážky skóre 17:6 a 18 bodů druhé místo ve skupině B za Portugalskem, které získalo 25 bodů výhry 2:0 se Skotskem a dvakrát 5:0 s Ázerbájdžánem a Gibraltarem, domácí remíza 0:0 s Portugalskem nejlepší český střelec: Lukáš Mašek z Liberce s pěti góly
Do baráže Česko muselo, protože přímo postupovali jen vítězové skupin a nejlepší tým z druhých míst. Body nechalo při porážkách s Bulharskem a v Portugalsku a při remízách se Skotskem a Ázerbájdžánem.
Otázka, zda by Bílek jednou mohl znovu vést áčko, se nabízí. Profilem by do takové debaty zapadal. Lavičku A-týmu ale letos převzal Santi Denia, první zahraniční trenér v historii české reprezentace, s dlouhodobým cílem Euro 2028. Žádný zdroj nenaznačuje, že by se Bílek měl k áčku vracet. Jeho současná mise má jasný cíl a ten leží v Hradci.
Hradec jako pevnost a česká tradice baráží
Pro Lvíčata je hradecká FINEP Arena víc než jen místo konání zápasu. Podle
FC Hradec Králové tam jednadvacítka odehrála šest utkání a ani jednou neprohrála. V září tam porazila Bulharsko 1:0 před více než sedmi tisíci diváky a Bílek stadion i atmosféru veřejně chválil. Kádr navíc posiluje domácí prvek: z Hradce pochází Tom Slončík.
Hradec už jednou postup na Euro viděl. V listopadu 2024 vyhrála česká jednadvacítka pod vedením Jana Suchopárka v Belgii 2:0 a doma pak remizovala 1:1. Celkovým skóre 3:1 si zajistila třetí účast na Euru v řadě. Před Eurem 2023 vedla Suchopárkova cesta přes Island. Bílek tak má laťku nastavenou vysoko. Rozdíl je zatím jediný: předchůdce měl postupy dokončené, Bílka rozhodující krok ještě čeká.
Historie mluví pro Česko. Podle
UEFA hraje česká jednadvacítka baráž rekordně podesáté. Z předchozích devíti baráží jich šest zvládla.
Kdy a kde sledovat odvetu: Termín: úterý 17. listopadu 2026, výkop v 17:00 Místo: FINEP Arena, Hradec Králové Televize: přímý přenos na ČT sport od 16:40 Vstupenky: oficiální prodej na fotbal.enigoo.cz a v mobilní aplikaci Fotbal+ Kam by Lvíčata jela
Finálový turnaj Eura do 21 let se uskuteční od 16. června do 3. července 2027 v Albánii a Srbsku. Účast už mají jistou oba pořadatelé, vítězové skupin Německo, Belgie, Francie, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, Itálie, Norsko a Portugalsko a také Polsko jako nejlepší tým z druhých míst.
Zbylá čtyři místa rozdělí baráže: Dánsko proti Nizozemsku, Island proti Řecku, Finsko proti Irsku a Česko proti Turecku. Česko by se tak na turnaji mohlo znovu potkat s Portugalskem, které mu v kvalifikaci uteklo o sedm bodů, nebo s favority v čele s Anglií, Německem a Španělskem. Pro hráče jako Kačor, Koutný, Bužek či Mašek by šlo o největší výkladní skříň jejich dosavadní kariéry. Na takovém turnaji se hráči posouvají do áčka i do zahraničních klubů.
Bílek strávil velkou část kariéry sbíráním výsledků, které mu veřejnost uznávala jen napůl. V Hradci mu teď na Euro stačí remíza na stadionu, kde jeho tým ještě neprohrál. A taková remíza by se mu počítala celá.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl