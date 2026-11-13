Jak se připravují zapečené brambory se zelím a uzeninou? Vyzkoušejte náš levný recept na zapečené brambory s uzeným masem a kysaným zelím.
Francouzské brambory s uzeným masem
Když se dny zkracují a venku přituhuje, přijde vhod chutné jídlo, které krásně voní, zahřeje a zasytí celou rodinu. Není nic příjemnějšího než postavit na stůl velkou zapékací mísu plnou dobrého jídla, ze které si každý nabere podle svého gusta.
Zapečené brambory s uzeným masem a kysaným zelím patří přesně mezi takové recepty.
Nepotřebujete žádné drahé suroviny ani složité kuchařské postupy. Stačí několik běžných ingrediencí, pekáč a asi hodina času. Výsledkem je poctivý domácí oběd s jemně nakyslou chutí zelí, vůní uzeného masa a zlatavou sýrovou krustou.
Zapečené brambory s uzeným masem a kysaným zelím – Levný oběd z jednoho pekáče, který zasytí celou rodinu krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Bramborové placky se zelím: Levné jídlo podle našich babiček, které zasytí celou rodinu Ingredience: 1 kg brambor 400 g uzeného masa 400 g kysaného zelí 1 větší cibule 200 ml smetany na vaření 2 vejce 150 g tvrdého sýra na strouhání 1 lžíce sádla 1 lžička drceného kmínu sůl a čerstvě mletý pepř trochu másla na vymazání pekáče Čtěte také: Dýňové placičky z Hokkaida: Křupavá podzimní večeře, která zmizí z talíře jako první Jak připravit zapečené brambory s uzeným masem krok za krokem Troubu předehřejeme na 190 °C. Brambory oloupeme a nakrájíme na přibližně půl centimetru silné plátky. Uvaříme je v osolené vodě do poloměkka, cca 8–10 minut. Poté je slijeme. Než se brambory uvaří, nakrájíme cibuli nadrobno a na pánvi ji necháme zesklovatět na troše sádla. Přidáme uzené maso nakrájené na menší kostičky a několik minut spolu opékáme, aby se rozvonělo a lehce zatáhlo. Kysané zelí propláchneme studenou vodou a necháme dobře okapat. Poté ho překrájíme na menší kousky a vmícháme k masu s cibulí. Přidáme pepř, kmín a dle potřeby sůl. Zapékací mísu vymažeme máslem, na dno rozložíme polovinu brambor, na ně rozprostřeme směs uzeného masa se zelím a zakryjeme zbylou částí brambor. V misce rozšleháme vejce se smetanou, opepříme a rovnoměrně směsí zalijeme celý pekáč. Nakonec povrch posypeme strouhaným sýrem. Pekáč vložíme do trouby na 30 až 35 minut, dokud povrch nezezlátne. Po vyjmutí z trouby necháme pokrm asi 5 minut odpočinout, porce se pak budou lépe krájet. Čtěte také: Rychlý jablečný koláč z litého těsta se skořicí: Je vláčný a připravíte ho z obyčejných surovin Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud chcete výraznější chuť, doporučuji k cibuli přidat jeden prolisovaný stroužek česneku. Výborně funguje i špetka sladké papriky, kterou promícháme s masem. Ale pozor, nesmíte ji na pánvi dlouho opékat, aby nezhořkla.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku TopRecepty | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)