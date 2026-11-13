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Máslo zlevnilo o 32 %, vejce téměř o pětinu. Jenže jedna běžná potravina prudce zdražila

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Máslo je meziročně o třetinu levnější a výrazně klesly také ceny vajec. Jenže ne všechny potraviny před Vánocemi zlevňují. Nová data statistiků ukazují překvapivé rozdíly a potravináři už upozorňují na možné další zdražování.
Máslo zlevnilo o 32 %, vejce téměř o pětinu. Jenže jedna běžná potravina prudce zdražila

Máslo zlevnilo o 32 %, vejce téměř o pětinu. Jenže jedna běžná potravina prudce zdražila

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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