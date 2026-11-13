Máslo zlevnilo o 32 %, vejce téměř o pětinu. Jenže jedna běžná potravina prudce zdražila

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letošní Vánoce mohou české domácnosti vyjít u některých potravin výrazně levněji než před rokem. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu klesla v říjnu meziroční cena másla o 32 procent a vajec o 19,6 procenta. Zatímco základní suroviny na vánoční cukroví zlevňují, u jiných potravin je vývoj opačný. Například brambory během jediného měsíce zdražily o 12,6 procenta.
Statistici zveřejnili definitivní říjnové výsledky 10. listopadu. Celková meziroční inflace dosáhla 2,4 procenta, přičemž potraviny a nealkoholické nápoje byly oproti loňskému říjnu v průměru o čtyři procenta levnější. Pro běžného zákazníka to ale neznamená, že při každém nákupu zaplatí méně.
Výrazný pokles cen se týká především některých mléčných výrobků, vajec a vepřového masa. Kromě másla a vajec zlevnilo meziročně také trvanlivé polotučné mléko o 18,3 procenta a vepřové maso o 19,6 procenta. Naopak ceny chleba a dalšího pečiva, ovoce či čokolády v říjnu proti září rostly.
Právě rozdílný vývoj jednotlivých potravin vysvětluje, proč mohou mít lidé při nákupu pocit, že se statistické zprávy o zlevňování s realitou v obchodech rozcházejí.
Potraviny
Foto: Magnific
Máslo a vejce zlevnily. Vánoční pečení ale nemusí být levnější
Pro domácnosti, které se chystají péct vánoční cukroví, přichází příznivá zpráva. Máslo patří k nejvýrazněji zlevňujícím potravinám a také vejce stojí v průměru méně než před rokem.
To se může projevit zejména u receptů, které spotřebují větší množství těchto surovin. Typickým příkladem jsou linecká kolečka, vanilkové rohlíčky nebo různé druhy máslového cukroví.
Jenže celkové náklady na domácí pečení neurčuje pouze cena másla. V říjnu například proti předchozímu měsíci zdražily čokoláda a kakao o 2,4 procenta. Záleží tedy také na tom, jaké druhy cukroví domácnost připravuje a které suroviny při jejich výrobě převažují.
Potravinářská komora navíc upozorňuje na zvýšené náklady samotných výrobců. Dražší energie, obaly, doprava a mzdy se mohou promítat do cen hotových výrobků. Kupované vánoční cukroví proto nemusí kopírovat pokles cen másla nebo vajec.
Rozdíl je také mezi pravidelnou cenou a krátkodobou akcí. Některé obchodní řetězce už v listopadu nabízejí máslo za méně než 20 korun za 250gramové balení, ovšem často pouze s věrnostní kartou. Taková cena není automaticky dostupná ve všech prodejnách ani po celý měsíc.
Brambory zdražily za měsíc o více než desetinu. Potravináři očekávají další tlak na ceny
Zatímco máslo a vejce zlevňují, brambory během října zaznamenaly výrazný meziměsíční cenový růst. Podle ČSÚ zdražily proti září o 12,6 procenta. Průměrné ceny ovoce se zvýšily o 2,3 procenta a chleba s pekařskými výrobky o 1,2 procenta.
Je důležité rozlišovat dvě různá srovnání. Pokles ceny másla o 32 procent se vztahuje k říjnu minulého roku, zatímco zdražení brambor o 12,6 procenta představuje změnu mezi letošním zářím a říjnem. Nejde tedy o stejně dlouhá období.
Právě brambory přitom představují jednu ze základních surovin české kuchyně. Používají se na přílohy, polévky, bramboráky i tradiční štědrovečerní salát. Jejich zdražení proto mohou domácnosti pocítit i v běžném týdenním rozpočtu.
Současný pokles cen některých potravin navíc nemusí vydržet. Potravináři již během listopadu upozornili, že výrobci čelí vyšším nákladům na energie, pohonné hmoty, mzdy a další provozní výdaje. Do obchodů proto postupně přicházejí nové dodavatelské ceníky.
Podle vyjádření Potravinářské komory lze v následujících měsících očekávat spíše postupný tlak na růst cen než jednorázové plošné zdražení. Změny se mohou dotknout například mléčných výrobků, pečiva a některých druhů masa. Konkrétní rozsah ani termín případného zvýšení cen však zatím není jistý.
Pro zákazníky z toho vyplývá jednoduchá věc. Při plánování vánočního pečení se vyplatí sledovat ceny jednotlivých surovin, nikoliv pouze obecné zprávy o inflaci. Máslo, vejce či trvanlivé ingredience lze při výhodné nabídce nakoupit s předstihem a správně uskladnit. U čerstvých potravin je naopak důležitější plánovat nákup podle jejich skutečné spotřeby.
Zdroje Český statistický úřad, 10. listopadu 2026: https://csu.gov.cz/rychle-informace/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-rijen-2026 Potravinářská komora ČR: https://www.foodnet.cz/cs/aktuality