Resetujte telefon do továrního nastavení a nepřijdete o jediný soubor. Stačí předem udělat pár jednoduchých kroků

Resetovat telefon do továrního nastavení a následně získat zpět všechna data – fotky, kontakty, zprávy i nastavení aplikací – může znít jako protimluv. Ve skutečnosti to ale umožňují zálohovací systémy Applu i Googlu, pokud je správně používáte. Nestačí pouze zapnout automatické zálohování. Je potřeba nechat zálohu skutečně dokončit, ověřit její aktuálnost, zkontrolovat přístup k účtu Apple nebo Google, připravit se na dvoufaktorové ověření a u Androidu zvlášť zajistit fotky a lokální soubory. Teprve potom je bezpečné sáhnout po možnosti „smazat“. Pokud vynecháte jediný důležitý krok, nemusí se vám podařit obnovit všechna data.
Kontrolní seznam, než stisknete „reset“
Nejdůležitější není samotné tlačítko pro vymazání telefonu, ale jistota, že máte k dispozici aktuální zálohu a po resetu se dokážete znovu přihlásit ke svým účtům. Než budete pokračovat, projděte si těchto pět bodů:
- Dokončete zálohu ručně. Na iPhonu otevřete Nastavení → váš profil → iCloud → Záloha na iCloudu a klepněte na možnost „Zálohovat“. Na Androidu přejděte do Nastavení → Google → Záloha a spusťte zálohování ručně. Automatická záloha mohla proběhnout naposledy před několika dny, což nemusí stačit.
- Zkontrolujte datum poslední zálohy. Najdete ho přímo v nastavení zálohování na obou platformách. Ověřte, že se záloha skutečně dokončila a obsahuje aktuální data. Pokud je zastaralá, spusťte ji znovu.
- Ověřte si heslo k účtu Apple nebo Google. Po resetu ho budete potřebovat při prvním nastavování telefonu a obnově dat. Pokud heslo neznáte, vyřešte to ještě před smazáním zařízení. Jinak se můžete dostat do situace, kdy budete mít zálohu připravenou, ale nebudete se k ní schopni přihlásit.
- Připravte si dvoufaktorové ověření (2FA). Na iPhonu ověřte, že máte přístup k důvěryhodnému telefonnímu číslu nebo jinému zařízení Apple, na které můžete dostat šestimístný ověřovací kód. Na Androidu zkontrolujte, zda máte kódy z Google Authenticatoru synchronizované s účtem, případně si bezpečně uložte záložní kódy.
- U Androidu zvlášť zajistěte fotky a lokální soubory. Systémová záloha Google a zálohování fotek ve Fotkách Google jsou dvě samostatné věci. Zkontrolujte proto, zda je synchronizace fotek zapnutá a zda se všechny snímky skutečně nahrály. Soubory uložené přímo v telefonu, například PDF, dokumenty nebo nahrávky, nahrajte ručně na Disk Google nebo je uložte jinam. Systémová záloha je totiž nemusí zahrnovat.
Co se vrátí samo a co ne
Právě tady se ukazuje zásadní rozdíl mezi iPhonem a Androidem. Na způsobu zálohování a obnovy závisí, zda po resetu získáte zpět opravdu všechna důležitá data.
iPhone nabízí dvě hlavní možnosti zálohování. První je záloha na iCloud, která probíhá bezdrátově a po resetu umožňuje obnovit většinu dat, včetně nastavení, zpráv a rozložení plochy. Některý obsah, například aplikace a další média, se může stahovat až dodatečně po prvním spuštění telefonu.
Druhou možností je záloha do počítače prostřednictvím Finderu nebo iTunes. Tady je důležité dát pozor na jednu podmínku: pokud zálohu nezašifrujete, nebudou v ní zahrnuta některá citlivá data, například údaje ze Zdraví a Aktivita. Šifrovaná záloha je naopak obsahuje.
Android funguje trochu jinak. Systémová záloha do účtu Google obvykle zahrnuje aplikace a jejich data, historii volání, kontakty, nastavení zařízení a SMS. Google ale upozorňuje, že ne všechny aplikace podporují zálohování a následnou obnovu všech svých dat. U některých proto můžete o část nastavení nebo obsahu přijít.
Fotky se obnoví podle toho, zda máte zapnuté zálohování ve Fotkách Google a zda se snímky skutečně nahrály do cloudu. Lokální soubory, tedy například dokumenty nebo stažené soubory uložené v interní paměti telefonu, je potřeba zajistit samostatně. Systémová záloha je totiž nemusí pokrývat.
Jinými slovy, tvrzení, že po resetu nepřijdete „ani o jediný soubor“, platí pouze pro data, která jsou skutečně uložená v záloze nebo synchronizovaná s cloudovou službou. Co se nikam neuložilo, to se po vymazání telefonu nevrátí.
Jak přesně reset provést
Jakmile máte zálohu dokončenou a ověřenou, samotný reset už je poměrně jednoduchý.
iPhone: Otevřete Nastavení → Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone → Smazat data a nastavení. Telefon si vyžádá kód zařízení a případně také heslo k účtu Apple. Po potvrzení se všechna data z telefonu smažou.
Android (Pixel / čistý Android): Přejděte do Nastavení → Systém → Možnosti resetu → Vymazat data (tovární reset). Zadejte PIN nebo jiné zabezpečení telefonu a potvrďte vymazání. U telefonů Samsung, Xiaomi a dalších značek se mohou názvy položek i jejich umístění lišit. Princip je ale stejný – příslušnou možnost najdete v nastavení zařízení.
Před resetem Androidu se ujistěte, že má telefon dostatečně nabitou baterii, ideálně alespoň na 70 %, a během procesu ho podle potřeby připojte k napájení. Na iPhonu je vhodné mít zařízení připojené k nabíječce a Wi-Fi také během následné obnovy. Samotné vymazání může u některých zařízení trvat desítky minut. Obnova dat pak může pokračovat i několik hodin, podle množství dat a rychlosti připojení.
Háčky, na které se zapomíná
Nejčastějším problémem po resetu nebývá ztracená fotografie, ale nemožnost znovu se přihlásit k účtu.
Pokud jste na Androidu krátce před resetem změnili heslo k účtu Google, doporučuje se s vymazáním počkat alespoň 24 hodin. Bezpečnostní mechanismy totiž mohou po nedávné změně hesla dočasně zablokovat opětovné přihlášení nebo obnovu zařízení.
Na iPhonu zase může být potřeba ověřovací kód z důvěryhodného zařízení Apple nebo důvěryhodného telefonního čísla. Pokud máte pouze jeden iPhone a právě ho mažete, ujistěte se předem, že máte k dispozici jiný způsob ověření.
U autentizačních aplikací třetích stran, jako jsou Microsoft Authenticator nebo Authy, si před resetem ověřte, zda máte zapnutou synchronizaci nebo zálohování. Každá aplikace totiž pracuje s uloženými účty a ověřovacími kódy trochu jinak a univerzální postup pro všechny neexistuje.
A ještě jedna dobrá zpráva: zakoupené aplikace nemusíte platit znovu. Na iPhonu je po přihlášení ke stejnému účtu Apple můžete znovu stáhnout. Totéž platí pro Google Play, kde jsou zakoupené aplikace a obsah navázané na váš účet Google.
Kdy reset opravdu pomůže
Tovární reset není jen přípravou na prodej nebo předání telefonu jinému člověku. Může pomoci také při řešení softwarových problémů, například poškozeného nastavení, chyb aplikací nebo neobvyklého vybíjení baterie. Telefon se vrátí do výchozího stavu a vy na něj následně můžete obnovit data ze zálohy. Pokud ale problém způsobuje samotná aplikace nebo chyba, která se přenese i do zálohy, nemusí reset vždy přinést trvalé řešení.
Na zařízeních s Androidem 15 a novějším se navíc může před resetem zobrazit upozornění na zálohování dopravních karet uložených v digitální peněžence. I na takové detaily je dobré myslet, protože některé údaje nemusí být součástí běžné systémové zálohy.
Celý proces zvládnete sami, bez návštěvy servisu, ale jeho délka závisí na množství dat a rychlosti připojení. Nejdůležitější je nepřeskočit kontrolu zálohy a přístupů k účtům. Bez ní je reset zbytečný risk. S pečlivou přípravou jde o běžný postup, při kterém můžete svá data bezpečně obnovit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman