Smůla pro útočníka Nečase. V jednom zápase přišel o oba hvězdné spoluhráče z Colorada

Druhá třetina čtvrtečního zápasu v Canadian Tire Centre vzala Coloradu dva nejcennější hráče. Nathan MacKinnon se pokusil zády složit Artema Zuba, chytil se za pravou stranu těla a po chvíli zamířil do kabiny. Cale Makar odjel z ledu po čtyřsekundovém střídání, jednou se ještě vrátil na 23 sekund a pak už jen seděl na střídačce. Klub u obou ohlásil zranění dolní části těla a do třetí třetiny je nepustil. Nejvíc to odnesl Martin Nečas. Celou sezonu hraje v první formaci vedle MacKinnona a s Makarem za zády. Teď neví, s kým nastoupí v sobotu v Montrealu.
Dvě střídání, která změnila večer
Kdy bude mít Nečas své spoluhráče znovu po svém boku? Redakce SportyŽivě.cz kontaktovala klub s žádostí o reakci, ale jeho zástupci zatím na naše dotazy neodpověděli.
Podle zprávy, kterou po zápase vydal
NHL.com, přišlo Colorado o lídra týmového bodování a o jednoho z nejproduktivnějších beků ligy. MacKinnon má po 20 zápasech 30 bodů a patří mu páté místo v NHL. Makar nasbíral v 19 utkáních 23 bodů a mezi obránci je celkově třetí.
U Makara je navíc znepokojivá souvislost. Už v neděli před zápasem předčasně opustil trénink, podle klubu preventivně. Zda spolu obě epizody souvisí, Colorado nepotvrdilo. Trenér Jared Bednar po utkání žádné nové informace neměl. Podle Sportsnetu oba hráči odcestují s týmem do Montrealu, což zatím nenaznačuje dlouhodobou absenci. Diagnóza ani předpokládaná délka výpadku ale zveřejněny nebyly.
Paradoxní je, že Colorado bez obou hvězd zápas málem otočilo. Ze stavu 0:2 vedlo 3:2, dvakrát se prosadilo v přesilovce a ubránilo všech pět oslabení. V závěru třetí třetiny ale inkasovalo vyrovnání a v čase 2:08 prodloužení rozhodl po chybné rozehrávce Parkera Kellyho Shane Pinto. Ottawa vyhrála 4:3.
Nečas v Ottawě: víc minut, žádné body
Pro českého útočníka to byl jeden z tišších večerů. Neskóroval ani nenahrál, vyslal jedinou střelu na branku, rozdal jeden bodyček a skončil s bilancí −1. Výrazně však vzrostlo jeho vytížení. Odehrál 21:47, nejvíc z útočníků Colorada, těsně před Arturim Lehkonenem (21:18) a Nazemem Kadrim (21:14).
Jeho sezonní průměr přitom činí 19:54. Trenér mu tedy svěřil skoro o dvě minuty víc, než je zvykem. Ve chvíli, kdy z ledu zmizeli MacKinnon s Makarem, sáhl Bednar právě po Nečasovi. Tohle podle nás napovídá víc než prázdná kolonka v bodování.
Ze třetího kolečka hlavním tahounem
Nečasův rozjezd sezony je impozantní. Ve 20 zápasech nasbíral 24 bodů za 10 gólů a 14 asistencí a v týmové produktivitě je druhý, mezi MacKinnonem a Makarem. Pokud by oba vypadli, stal by se nejproduktivnějším zdravým hráčem Colorada.
Jeho cesta do této role vede přes dvě nejlepší sezony kariéry:
Sezona Zápasy Body Poznámka 2024/25 Carolina + Colorado 83 tehdejší kariérní maximum, výměna 24. ledna 2025 2025/26 78 100 (38+62) první celá sezona v Coloradu, 21:30 na zápas 2026/27 20 24 (10+14) druhý v týmu za MacKinnonem
Jak podrobně rozebírá
oficiální web Colorada, ke stobodovému roku Nečase dovedla právě souhra s MacKinnonem. Tím víc bolí, když teď o tohoto partnera může přijít. Klub mu přitom důvěřuje dlouhodobě, v říjnu 2025 s ním podepsal osmiletou smlouvu do sezony 2033/34.
V tom je jádro jeho smůly. Nejde jen o to, že přijde o hvězdné spoluhráče. Nečas přijde o prostředí, ve kterém jeho hra funguje nejlépe. Bez MacKinnona se na něj soupeři zaměří, bez Makara bude méně přihrávek z obrany do pohybu. Současně se otevírá šance. Podle nás bude Colorado nuceně stavět víc akcí přes českého útočníka, včetně přesilovek. Bude mít větší zodpovědnost, ale automatická výhoda to není.
Kdo zaplní díru a kdy hraje Colorado dál
Pokud MacKinnon v sobotu nenastoupí, nabízejí se na pozici centra první lajny Brock Nelson, Nazem Kadri nebo Nicolas Roy. Makarovy minuty by si rozdělili Devon Toews, Sam Malinski, Brent Burns a Brett Kulak, s nímž Makar tvořil obranný pár. Alex Gagne byl v Ottawě mimo sestavu a může dostat šanci.
Zkušeností s hraním bez největších hvězd má Colorado málo. MacKinnon loni vynechal jen dva zápasy z 82 a tým oba vyhrál. Makar chyběl sedmkrát. Vzorek je tedy příliš malý na jakékoli závěry.
Situace v tabulce přitom není komfortní. Colorado má po 20 zápasech bilanci 11-6-3, 25 bodů a je třetí v Centrální divizi. Útok s 81 vstřelenými góly, tedy 4,05 na zápas, patří k nejlepším v lize, jenže dva ze tří nejproduktivnějších hráčů teď mají otazník.
Další zápas odehraje Colorado v sobotu v Montrealu proti Canadiens. V Česku začíná utkání kvůli časovému posunu až v neděli 15. listopadu v 1:00. Pak tým čeká Utah. Českého vysílatele zápasu se nám zatím nepodařilo potvrdit.
Nečas sezonu otevřel jako MacKinnonův nejbližší parťák. V Montrealu může poprvé vyjet na led jako muž, na kterém útok Colorada stojí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek