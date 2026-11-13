Johanka z Arku se natáčela u nás. Turisty oblíbené hrady se proměnily ve středověkou Francii, smrt ji čekala na hradě Loket

Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC Johanka z Arku, FOTO: © 1999 Columbia Pictures, distr. AMC
V roce 1999 proměnil režisér Luc Besson část České republiky ve středověkou Francii. Během natáčení velkofilmu Johanka z Arku obsadil Kutnou Horu i Slezskou Hartu a v troskách starých hradů rozpoutal jednu z nejvýznamnějších bitev v historii, která se neobešla bez dramat na place i v historických kulisách. Středověké pevnosti a boj o Paříž
Při svém putování a boji s anglickými dobyvateli musela mladá Johanka z Arku překonat mnoho překážek a projít několika pevnostmi. Jedny z klíčových francouzských hradeb obstaral jihomoravský hrad
Pernštejn. Filmaři ho ve snímku využili jako symbolickou hranici mezi francouzským a anglickým územím, kde se odehrávala řada důležitých scén. Záběry před městem Chinon, kde hrdinka s nadějí čekala na přijetí od krále Karla VII., i scény u bran samotného města Orléans, kam dorazila s družinou v očekávání obratu ve válce, vznikaly pod hradbami a na barbakanu této gotické tvrze.
Další opěrné body během přesunů představovaly hrady
Žebrák a Točník nedaleko Prahy, odkud Johanka zhlížela na zemi nebo odkud odjížděla s družinou za králem. Když se po nečekaných úspěších rozhodla táhnout rovnou na hlavní město, o slovo se přihlásily jihočeské exteriéry. Samotné obléhání a brutální snaha prorazit opevnění Paříže proti přesile anglických a burgundských vojáků, kterým chyběla vůle Johanku vpustit, štáb natočil na zřícenině hradu Landštejn na pomezí Čech a Moravy. Právě zde si filmaři vystavěli brány pro zoufalé pařížské dobývání i hradby pro vzdorující anglické lukostřelce. Vodní bitvy a ztráta člena štábu
Jedním z největších logistických úspěchů produkce bylo vybudování ohromných vodních a bojových kulis. Tvůrci vytvořili klíčové bitevní pole u vodní nádrže
Slezská Harta na Bruntálsku, kde vznikl impozantní vodní hrad a základy pro digitální dostavbu samotného Orléansu. Scény zachycující ohromný průvod Johanky z Arku po cizím území se točily na březích přehrady i s nasazením českého kaskadérského koně Majálese, který zvládal zátěž jezdců v těžké plné zbroji. Velkolepá korunovace a krutý konec v Rouenu
Během tažení dochází ke kýženému cíli celého válečného vzepětí, ke korunovaci krále Karla VII. Filmaři přesunuli obřad z původní Remeše do ohromujících středověkých prostor v České republice. Děkovné modlitby i slavnostní výstupy před katedrálou se uskutečnily u
chrámu sv. Barbory a v kostele Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře. Oslavy korunovace štáb přesunul na hrad Křivoklát. Během cesty do zajetí a při zradách francouzské šlechty vojáci odváželi zajatce do hradu De Beaurevoir, jehož průčelí obstaral královský Vlašský dvůr v Kutné Hoře.
Druhá polovina příběhu směřuje k neodvratnému konci na hranici. Scény z procesu před inkvizičním soudem a setkání s kardinálem se odehrávaly v chladných sálech na hradě
Cheb. Věrní spolubojovníci se v závěru naposledy pokusili odsouzenou dívku z francouzského města Rouen vysvobodit, všechny pokusy ale nakonec ztroskotaly. Filmaři upálili devatenáctiletou hrdinku v kulisách náměstí na hradě Loket, kde před kamerami plameny uzavřely dramatický život národní mučednice, zrazené vlastním králem a upálené anglickými nepřáteli.
Snímek Johanka z Arku můžete zhlédnout na AMC 13. listopadu od 20:00.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovamista, idnes).