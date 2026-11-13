Vanilkové košíčky jako z tradiční cukrárny: Čokoládový střed a poleva jim dodávají slavnostní podobu

Když mám chuť upéct ke kávě něco menšího, co nevypadá všedně, ale nezabere půl dne, většinou skončím u vanilkových košíčků. Těsto je poctivé, máslové, uvnitř čokoládová náplň s trochou Nutelly a nahoře jen tenká vrstva polevy. Malé slavnostní sousto, nic přehnaného. Doma mizí rychle i proto, že nejsou přeslazené a dají se nachystat s předstihem.
Na
košíčcích se mi líbí, že na stole udělají víc parády než obyčejné , přitom postup není o mnoho složitější. Důležité je hlavně linecké studené máslo a těsto zpracovat bez zbytečného mačkání, aby zůstalo křehké. Náplň volím čokoládovou. Je to jistota pro děti i dospělé a vanilka v těstě tomu dá příjemný základ.
Můj tip je jednoduchý: U menších formiček počkejte s plněním, až korpusy opravdu vychladnou. Když je člověk netrpělivý a plní ještě vlažné košíčky, krém povolí a poleva pak nahoře nevypadá tak čistě. Recept na domácí vanilkové košíčky s čokoládovou náplní
Tenhle recept se dá vytáhnout na svátky, ale klidně i na obyčejný víkend ke kávě. Košíčky jsou křehké, uvnitř výrazně čokoládové a nahoře mají jemnou polevu.
Počet porcí: cca 30-35 košíčků Ingredience, které budeme potřebovat Těsto 500 g hladké mouky, nejlépe typ 00 280 g studeného másla 1 balíček vanilkového cukru 3 lžíce moučkového cukru 3 žloutky Čokoládová náplň 100 ml mléka 200 g hořké čokolády na vaření 250 g změklého másla 100 g moučkového cukru 100 g Nutelly Dokončení hořká čokoláda na polevu podle potřeby drobné cukrářské zdobení podle chuti Postup přípravy lahodných vanilkových košíčků
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku, přisypte moučkový cukr a vanilkový cukr. Přidejte na kostičky nakrájené studené máslo a prsty, případně v robotu, zpracujte směs na drobenku.
2. Přidejte
žloutky a rychle spojte hladké těsto. Není potřeba ho dlouho hníst. Jakmile drží pohromadě, zabalte ho do fólie a uložte nejméně na 30 minut do lednice.
3. Připravte si formičky na košíčky. Troubu nastavte na
180 °C. Těsto berte po menších částech a vtlačujte ho do formiček v tenké vrstvě. Silná vrstva by košíčky zbytečně zatížila.
4. Formičky rozložte na plech a pečte zhruba
12-15 minut, dokud košíčky lehce nezezlátnou. Ke konci je raději hlídejte, trouby umí být zrádné. Po upečení je nechte krátce stát a potom je opatrně vyklepněte. Příprava náplně
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5. Na náplň zahřejte v kastrůlku
mléko, ale nenechte ho prudce vařit. Do horkého mléka nalámejte hořkou čokoládu a míchejte, až se rozpustí. Směs nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
6. V jiné míse vyšlehejte
změklé máslo s moučkovým cukrem do světlejšího krému. Potom zašlehejte Nutellu a nakonec po částech i vychladlou čokoládovou směs. Výsledný krém má být hladký a dobře roztíratelný.
7. Studené košíčky naplňte
čokoládovou náplní. Jde to lžičkou, ale cukrářský sáček udělá méně nepořádku a výsledek je úhlednější. Hodí se to hlavně tehdy, když košíčky nesete na návštěvu.
8. Nad vodní lázní, případně opatrně v krátkých intervalech, rozpusťte
čokoládu na polevu. Každý košíček přelijte jen tenkou vrstvou, aby nezanikla náplň ani tvar korpusu. Dokud je poleva měkká, přidejte cukrářské zdobení. Foto: Cooky.cz, Košíčky polévejte pouze tenkou vrstvou polevy.
9. Hotové košíčky dejte zatuhnout do chladu. Podávat je můžete ke kávě, čaji nebo jako drobné sváteční cukroví. Nejlepší bývají druhý den, kdy se
křehké těsto trochu propojí s náplní. V uzavřené dóze vydrží několik dní. Čím jsou vanilkové košíčky zajímavé Košíčky plňte teprve ve chvíli, kdy jsou korpusy úplně studené. Teplý korpus krém rychle povolí. Pro jemnější chuť můžete část hořké čokolády vyměnit za mléčnou. Já dávám přednost převaze hořké, protože srovná sladkost Nutelly. Jestli se těsto při práci ve formičkách příliš zahřívá, vraťte zbytek na chvíli do lednice. S chladnějším těstem se pracuje znatelně lépe.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková