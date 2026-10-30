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Tak kdepak ji dneska máš? No přece tam co vždycky!

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Dennívýzva
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„Tys mě strašně zkazil, než jsem se s tebou potkala, nikdy by mě nenapadlo, že budu dělat takové věci,“ dobírá si mě občas moje manželka. Potutelně se u toho usměje, a hned navrhne, abychom si spolu zahřešili.
Tak kdepak ji dneska máš? No přece tam co vždycky!

Tak kdepak ji dneska máš? No přece tam co vždycky!

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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