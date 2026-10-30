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Dobré rozhodnutí

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Dennívýzva
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Odjakživa mám fobii z jízdy autem a také fobii z létání. Přitom autobusem jsme s manželem procestovali skoro celou Evropu. Nejraději sedáváme v zadní části, abych neviděla na silnici před sebou.
Dobré rozhodnutí

Dobré rozhodnutí

Zdroj: Vlčí máky v Efesu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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