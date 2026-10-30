Když někomu něco předávám s láskou, sama ji tím získávám, říká prezidentem oceněná učitelka Sylva Knedlová

"Už jako dítě jsem byla kamarádský, kolektivní typ. Organizovala jsem dětem z ulice různé hry, hrála jsem si na učitelku, se sourozenci jsme pro děti pořádali sportovní, taneční, výtvarné soutěže, hráli pro ně divadlo," vzpomíná paní Knedlová na své dětství ve Zlíně. Měla pět sourozenců, její maminka byla porodní asistentkou a tatínek pracoval v lisovně Baťových závodů. Rodina byla aktivní v Sokolské obci a udržovala styky s Baťovými. Sylva byla dokonce focena na jejich reklamní prospekty a občas dostávali od Baťů obuv na testování.
Krušné chvíle prožila rodina během druhé světové války. "Boty byly na lístky, stejně jako potraviny. Abychom zaplnili žaludky, chodili jsme na pole na kvaku, anebo chytat běličky do řeky Dřevnice. V naší ulici bydleli udavači, žalovali Němcům. Na tatínka přišlo udání, že poslouchá cizí rozhlas, zatklo ho gestapo," uvedla paní Sylva pro náš portál i60. Právě to ji poznamenalo na celý život. "Bylo mi protivné žalovat na kohokoliv. Nikdy jsem si jako kantorka nešla na nikoho z žáků za přestupek proti školnimu řádu stěžovat, ani třídnímu učiteli, ani řediteli. S rodiči jsem přátelsky pohovořila. Uvědomila jsem si, že jako pedagog musím problém vyřešit sama. Vše se dá napravit domluvou, dobrým slovem, srdečným a pravdivým jednáním," říká paní Knedlová.
Původně chtěla být lékařkou, ale o jejím budoucím povolání rozhodl jeden zážitek ve škole. "Ve čtrnácti letech mého spolužáka, sirotka, a následně i mne, vyfackal surově učitel matematiky. Tehdy jsem se rozhodla, že budu učit a nikdy své žáky neuhodím. Pokládám to jako urážku člověka. A taky jsem tento svůj vnitřní slib dodržela," uvedla. Na škole ve Fryštáku vychovala několik generací žáků. "Kdykoliv potkám své bývalé žáky, vždy se ke mně hlásí. Mám radost a dobrý pocit u srdce. Ať jsou to děti nebo dospělí, dokonce kolegové, lékaři, inženýři, regionální mistři ve svém oboru, koncertní mistři, olympionici, sportovci vůbec, nebo tátové, mámy, babičky, dědové. Setkávám se s nimi i na pravidelně pořádaných třídních srazech. To je vzpomínek! To se pak od srdce zasmějeme, mnohdy se objímáme, ale i pláčeme nad ztrátami..."
A co jí pořád udržuje ve skvělé fyzické i psychické kondici? Láska k lidem a pravidelný pohyb. Od dětství sportovala. Věnovala se baletu, gymnastice i atletice. Trénovali ji dokonce manželé Zátopkovi, na což paní Sylva dodnes vzpmíná: "Všimli si mne na jednom sportovním klání a pan Zátopek mi řekl - Děvucho, pojď sem, ty máš dobrý běžecký styl a sílu v pažích! A už si mne vzal do „parády“. Každodenně jsem pak s nimi nejen trénovala, ale seděla i při večeři v restauraci Kolektivního domu, kde se vedly odborné řeči a vzpomínky obou olympioniků. Jednou se stalo, že jsem jela do Uherského Hradiště na závody. Oštěpy na rameni. Jedna žena na mne volá - Dano, dnes se nezávodí! Běž domů! Jsou přeci hody! Lidé si mne pletli s Danou."
Podle Sylvy Knedlové jsou dnešní děti jiné, než před čtyřiceti, padeáti lety. "Dnes jsou děti přesycené dobrým bydlem. Často si neváží věcí kolem sebe, učitelů a někdy ani rodičů. Nechce se jim pracovat. Rády by měly vše bez práce. Ztrácí úctu k hodnotám, k lidem. Asi už mám jiný náhled na svět. Sice už neučím, ale stále mám pocit, že musím lidi kolem sebe vychovávat, usměrňovat. Využívám každé příležitosti, při vítání občánků, při sezdávání, při návštěvách u jubilantů se snažím připomínat všem krásné mezilidské vztahy, kamarádství, pracovitost, poctivost, úctu jednoho ke druhému, každodenní pohyb. Záleží mi na tom, aby nebyl nikdo vulgární, aby si lidé vzájemně pomáhali a aby si nezáviděli," říká paní Sylva, která se celý život řídí mottem Jana Amose Komenského: 'Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.'
"Když opravdu a s láskou něco někomu předávám, získávám ji i já sama. Někdy přijde poděkování hned, někdy až za mnoho let. Já, při mé povaze, raději dávám. Nečekám díky, ale jsem šťastná, že jsem někomu pomohla. Taková jsem já," dodává pro náš portál i60 paní Sylva Knedlová.
Povídání s paní Sylvou Knedlovou bylo připraveno ve spolupráci ze zlínským patriotem Pavlem Dočkalem