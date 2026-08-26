Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Jednou nohou v hrobě. Chris Pratt se v nabušeném traileru ocitá podruhé Na seznamu smrti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Někteří kritici si z první řady seriálu Na seznamu smrti (The Terminal List) od Amazonu utahovali a prohlašovali, že jde o projekt, který algoritmus z nouze doporučí fanouškům Jacka Ryana a Reachera. Akční a konspirační příběh velitele jednotky Navy SEAL Jamese Reece v podání Chrise Pratta ale strhl diváky a blížící se druhá řada, s níž tvůrce David DiGilio adaptuje druhou část knižní série Jacka Carra, by od 21. října měla být na Prime Video událostí. Zarostlý hrdina na útěku v první ukázce rozkrývá globální spiknutí, které je navíc spojeno s jeho vlastní rodinnou historií.
Jednou nohou v hrobě. Chris Pratt se v nabušeném traileru ocitá podruhé Na seznamu smrti

Jednou nohou v hrobě. Chris Pratt se v nabušeném traileru ocitá podruhé Na seznamu smrti

Zdroj: Kinobox.cz
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinobox Daily: Téměř bez šance. Připomeňte si kontroverzní film, který známé herečce zavřel dveře na Filipíny
Kinobox Daily: Téměř bez šance. Připomeňte si kontroverzní film, který známé herečce zavřel dveře na Filipíny
Sicario 3 se konečně rozpohyboval. Josh Brolin slibuje nemilosrdný návrat k mexickým hranicím
Sicario 3 se konečně rozpohyboval. Josh Brolin slibuje nemilosrdný návrat k mexickým hranicím

Po letech přešlapování a nekonkrétních zpráv přichází zatím nejpovzbudivější informace o druhém pokračování...

Nicolas Cage se postaví kanibalům. Postapokalyptický horor Parish vyzve Šíleného Maxe
Nicolas Cage se postaví kanibalům. Postapokalyptický horor Parish vyzve Šíleného Maxe

Nejsveřepější z žijících herců přijímá další roli, která nebude tak úplně normální. Nicolas Cage se v...

TV tipy: Nestárnoucí Pátý element, Thor i krvavá pecka s DiCapriem
TV tipy: Nestárnoucí Pátý element, Thor i krvavá pecka s DiCapriem

Letní prázdniny se pomalu chýlí ke konci, záplava filmových pecek v televizi ale stále nekončí. Na...

Top kina ČR: Spider-Man vládne a útočí na Avengers. Odyssea stále nezpomaluje
Top kina ČR: Spider-Man vládne a útočí na Avengers. Odyssea stále nezpomaluje

Pohled na pětici nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech začíná být v posledních týdnech malinko...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Další články z kategorie Filmy & kino
Zobrazit více
KulturaFilmy & kino
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.