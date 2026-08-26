Jednou nohou v hrobě. Chris Pratt se v nabušeném traileru ocitá podruhé Na seznamu smrti

První sezóna si roku 2022 brala částečnou inspiraci z bourneovských konceptů a Reece se po katastrofální misi v zahraničí, při níž zahynula téměř celá jeho jednotka, vrátil domů s výrazně roztříštěnými vzpomínkami vedoucími k pochybnostem. Když byli následně zavražděni jeho nejbližší, protagonista poznamenaný zraněním a psychickým traumatem zahájil vlastní hon za pomstou a odhaloval rozsáhlé spiknutí sahající do nejvyšších pater armády, vlády i soukromého sektoru.
Zatímco kritici si v mnoha případech znuděně odfrkli, diváci dávali celkem vysoké známky a čas věnovaný gauči rozhodně nezanedbávali. Sledovanost se chvíli držela v závěsu za čtvrtou řadou Stranger Things od Netflixu a Amazon později uváděl 1,1 miliardy minut za první tři dny. Hrdina Strážců Galaxie a Jurského světa přitom oslovil nebývale mnoho diváků ve věkovém rozmezí 50 až 64 let, což svědčí o tom, že také vyzrálé publikum má buď pro Carra, nebo obecně pro streamovací produkty ve stylu Reachera slabost – zrovna Reacher ostatně na Prime Video spanile odstartoval téhož roku a aktuálně vychází už čtvrtá chválená řada.
Ani Na seznamu smrti nebyl celé čtyři roky mimo provoz. Amazon loni v srpnu vydal sedmidílný prequel Na seznamu smrti: Temný vlk (The Terminal List: Dark Wolf) orientovaný na postavu Bena Edwardse s tváří Taylora Kitsche (Kdysi dávno v Americe). Vlajková loď, do níž v říjnu kromě Pratta znovu nastoupí také Tom Hopper, Constance Wu, Luke Hemsworth, Gabriel Luna, Olga Kurylenko nebo „Imhotep“ Arnold Vosloo, se tak napojí na rozsáhlejší fikční svět. Osmidílná druhá řada má z komornějšího revenge thrilleru první řady expandovat do globálního špionážního thrilleru. Unikající Reece, jenž po zkompletování seznamu prožívá menší existenciální (a očividně i kadeřnickou) krizi, dostává prezidentskou milost výměnou za to, že pomůže zabránit nové teroristické hrozbě. K tomu navíc zjišťuje, že je doslova jednou nohou v hrobě, což mu ale paradoxně může poskytnout výhodu, když se znovu proměňuje v elitní zabijácký přízrak.
David DiGilio už při přípravě seriálu říkal, že druhá kniha s názvem True Believer je podle něj skvělé čtení a výborný základ pro druhou sezónu. Carr, sám bývalý člen Navy SEAL a výkonný producent streamovací adaptace, dle vlastních slov zase usiluje o to, aby se s každou knihou překonával – a tvůrce seriálu tedy nepochyboval, že v tomto drsném žánrovém dobrodružství musí pokračovat. „Potřebovali jsme najít důvod, proč se Reece znovu zapojí do vládních služeb, místo aby skončil rovnou ve vězení,“ vysvětlil nedávno Carr pro USA Today. „Bylo by neupřímné ho prostě rovnou vrhnout do nového dobrodružství.“ Produkce plná zasvěcených expertů cílila na autenticitu a nakonec byla hlavně pro Pratta až příliš reálná – herec, jehož jste začátkem roku mohli v kinech zastihnout ve sci-fi Důkaz viny, totiž natáčení zvládl i s vážným tropickým onemocněním.
„Během všech scén na lodi jsem bojoval s bakterií E. coli a něčím, čemu se říká horečka z kousnutí klíštětem. Za velkou část toho, jak tam vypadám, může právě žaludeční infekce. Některé noci jsem kvůli horečce a nevolnosti propotil celou matraci. Jenže náš harmonogram byl tak nabitý, že jsem si nemohl vzít volno. Nezbývalo než se prostě zatnout a pokračovat.“ Líbila se vám první řada a těšíte se na opožděný nášup? Nezapomeňte si prohlédnout žebříček nejlepších špionážních seriálů na Kinoboxu.
Zdroje: Amazon Prime Video, The Hollywood Reporter, USA Today