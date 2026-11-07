Suchá květenství: Zimní úkryt pro živočichy

Odkvetlé třapatky, rozchodníky, okrasné trávy či hortenzie nemusí na podzim hned zmizet pod zahradnickými nůžkami. Jejich suchá květenství mají význam nejen estetický, ale také ekologický. Pokud zahradu před zimou uklidíte příliš důkladně, můžete nevědomky odstranit i cenná místa pro přezimování.
Úkryt před mrazem a větrem
Suché stonky a hustá květenství vytvářejí drobné chráněné prostory, které využívají například pavouci, slunéčka a další bezobratlí. V závětří mezi stonky se mohou ukrývat před prudkým větrem i nepříznivým počasím. Některé druhy hmyzu přezimují přímo na rostlinách, jiné využívají suché části jako úkryt v jejich bezprostředním okolí.
Význam mají především husté trsy trav, odkvetlé trvalky a rostliny s pevnými stonky. Pokud je na podzim ponecháte na místě, vytvoříte na zahradě přirozené zimní útočiště bez nutnosti pořizovat speciální hmyzí domečky.
Semena coby zimní potrava
Květenství třapatek, slunečnic nebo některých okrasných trav mohou obsahovat semena, která poslouží ptákům v období, kdy je potravy méně. Sýkory, stehlíci a další druhy mohou vyhledávat zbytky semen na odkvetlých rostlinách, zejména během chladných dnů.
Ne všechna suchá květenství jsou pro ptáky stejně výživná, přesto má jejich ponechání smysl. Zahrada navíc získá přirozený zimní vzhled a při námraze či poprašku sněhu mohou suché rostliny působit velmi dekorativně.
Tip: Úkryty a domečky na přilákání užitečného hmyzu.
Stonky jako místo pro přezimování
Duté nebo měkčí stonky některých trvalek mohou využívat drobní živočichové jako úkryt. Některé samotářské včely například přezimují ve vhodných dutinách, podle druhu a životního cyklu mohou v rostlinných stoncích také dokončovat vývoj. Právě proto není vhodné všechny suché části na podzim seříznout a ihned odvézt.
Při jarním úklidu postupujte opatrně. Stonky seřízněte až tehdy, když se oteplí, a nechte je ještě nějakou dobu volně ležet na suchém místě v zahradě. Pokud v nich přezimují živočichové, získají možnost úkryt bezpečně opustit.
Foto: Pixabay
Jak zahradu připravit bez zbytečného úklidu
Nejlepší je ponechat část suchých květenství na záhonech až do jara a odstranit pouze nemocné nebo výrazně poškozené rostliny. U zdravých trvalek můžete suché stonky ponechat v přirozených trsech, které zároveň pomáhají zachytávat sníh a zmírňovat výkyvy teplot u paty rostlin.
Vyhněte se plošnému pálení suchých zbytků a důkladnému vyhrabávání každého kouta. Část listí a rostlinného materiálu ponechte pod keři nebo na klidném místě zahrady. Vznikne tak prostředí, které podporuje biologickou rozmanitost a usnadňuje drobným živočichům přečkat zimu.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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