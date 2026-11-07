Nezastavila ji voda, písek ani kyselina. Legendární pistole Colt 1911 změnila svět

Když americká armáda na začátku dvacátého století hledala novou služební pistoli, podrobila kandidáty nemilosrdnému mučení v blátě, prachu a kyselině. Zkonstruoval ji geniální vynálezce John Moses Browning a jeho zbraň zvládla vystřelit šest tisíc ran bez jediného zaváhání. Zrodila se legenda Colt 1911, která definovala moderní krátké zbraně na celé další století.
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století zažívaly vojenské štáby velmocí technickou revoluci. Staré jednoranné zbraně a těžkopádné revolvery ustupovaly moderním samonabíjecím konstrukcím, které slibovaly vyšší rychlost střelby a snadnější přebíjení pomocí schránkových zásobníků. Americké velení však dlouho váhalo, protože žádná z tehdejších raných evropských pistolí nenabízela dostatečnou spolehlivost v polních podmínkách. Fascinující historické souvislosti vzniku této zbraně a její mezinárodní ohlas přibližuje
Vojenský historický ústav Praha ve své studii o licenční výrobě modelu 1911. Komplexní archivní záznamy o výzbroji amerických vojáků a jejich nasazení na evropských bojištích pak uchovává Národní archiv Spojených států amerických ve svých válečných fondech z první světové války. Cesta k legendární zbrani však vedla přes krvavé zklamání v tichomořské džungli.
Pistole vzor 52 střílela jako dělo. Zkrotit ji musely německé válečky Krvavá lekce z pralesa: Proč armádě nestačily staré revolvery
Rozbuškou pro vývoj nové těžké zbraně se stala filipínsko americká válka a povstání domorodých kmenů na ostrově Mindanao. Američtí důstojníci a vojáci byli v té době vyzbrojeni armádními revolvery Colt ráže třicet osm setin palce. V pralese se však střetli s fanatickými bojovníky z kmene Morů, kteří podnikali sebevražedné útoky se sečnými meči kris. Bojovníci se před bojem rituálně uvazovali provazy, aby zabránili vykrvácení, a užívali omamné látky tlumící bolest. Rychlé a lehké střely z armádních revolverů útočníky nedokázaly okamžitě zastavit. Smrtelně zasažený domorodec často doběhl k vojákovi a před svým skonem jej rozsekal mačetou. Armáda musela ze skladů narychlo vytáhnout staré těžké revolvery z dob divokého západu na náboj čtyřicet pět Colt. Vojenská komise generála Thompsona a majora LaGarda následně v roce devatenáct set čtyři provedla rozsáhlé testy na dobytku v Chicagu. Závěr byl neúprosný: moderní armádní pistole pro zastavení protivníka bezpodmínečně vyžaduje ráži minimálně čtyřicet pět setin palce.
Zkouška ohněm: Šest tisíc ran bez jediné závady
Do vládního výběrového řízení na novou samonabíjecí pistoli se přihlásilo několik předních zbrojovek, včetně slavné německé firmy DWM s pistolí Luger Parabellum. Do finálového souboje v březnu devatenáct set jedenáct postoupil pouze Colt s prototypem konstruktéra Johna Browninga a konkurenční americká zbrojovka Savage. Vojenská komise připravila zkoušku, jaká neměla v dějinách obdoby. Z každé pistole museli střelci vypálit šest tisíc ostrých ran. Když se zbraň rozžhavila tak, že nešla udržet v ruce, zchladili ji prostým ponořením do sudu se studenou vodou. Následovaly testy v kyselé lázni, zanesení jemným prachem a zasypání bahnem. Zatímco zbraň Savage zaznamenala desítky záseků a selhání součástí, Browningův Colt prošel celým martyriem bez jediného zádrhelu. Dvacátého devátého března devatenáct set jedenáct přijala armáda vítěznou zbraň jako standardní model devatenáct set jedenáct.
Dobový konstrukční řez ukazuje Browningův uzamykací mechanismus s kyvným článkem. Mechanický klenot: Proč Browningův kyvný článek překonal dobu
Tajemství nevídané spolehlivosti nové pistole spočívalo v geniálně jednoduchém uzamykacím mechanismu. Browning použil systém krátkého zákluzu hlavně spojené s tělem zbraně pomocí pohyblivého kyvného článku. Při výstřelu se hlaveň a těžký ocelový závěr pohybují několik milimetrů vzad společně, uzamčené dvěma masivními příčnými žebry na horní části hlavně. Teprve když tlak v hlavni klesne na bezpečnou úroveň, kyvný článek stáhne zadní část hlavně směrem dolů. Tím se žebra uvolní ze závěru a ten pokračuje vzad sám, vytáhne prázdnou nábojnici a napne bicí kohout. Spoušť se nepohybuje na otočném čepu, ale posouvá se přímo vzad v rovném vedení, což střelci poskytuje hladký a předvídatelný odpor. Kromě klasické manuální pojistky navíc Browning přidal dlaňovou pojistku na zadní straně rukojeti. Pokud střelec nedrží zbraň pevně v sevřené dlani, spoušť zůstává mechanicky zablokována a pistole nevystřelí ani při prudkém pádu na zem.
Luger P.08 byl hodinářský zázrak. V zákopech ho zničilo jediné zrnko písku V bahně zákopů i džungli Pacifiku: Modernizace na verzi A1
První obrovskou zatěžkávací zkouškou prošla pistole v zákopech první světové války na západní frontě. V úzkých podzemních chodbách a zákopech plných bahna se dlouhá puška s bajonetem stávala nepoužitelnou přítěží. Američtí vojáci čistili nepřátelské pozice právě s pistolí Colt v ruce. Legendární desátník Alvin York s ní během jediného boje zastavil postup šesti německých vojáků s nasazenými bodáky. Válečné zkušenosti vedly v roce devatenáct set dvacet čtyři k drobné, ale velmi účelné modernizaci na verzi označenou písmeny A1. Zbraň dostala obloukové vybrání na zadní části rukojeti pro jistější úchop, kratší jazýček spouště a prodloužený ostruhový výstupek dlaňové pojistky, který chránil ruku střelce před skřípnutím zákluzem kohoutu. Během druhé světové války poptávka po pistoli překonala všechny kapacity zbrojovek. Výrobu musely převzít i civilní podniky jako výrobce psacích strojů Remington Rand, železniční společnost Union Switch či továrna na šicí stroje Singer.
Historická pistole Colt vzor 1911 s pamětní medailí za vítězství v první světové válce. Sedmdesát let ve službě: Proč vojáci nechtěli Berettu
Robustní ocelová konstrukce provázela americké vojáky i v mrazivých horách Koreje a ve vlhké džungli Vietnamu. Právě ve Vietnamu se pistole stala hlavní zbraní dobrovolníků přezdívaných tunelové krysy, kteří se s baterkou a pistolí v plazivém postoji nořili do úzkých podzemních chodeb vietkongu. Teprve v polovině osmdesátých let padlo politické rozhodnutí sjednotit ráže v rámci aliance NATO. Americké velení vypsalo soutěž na novou služební zbraň v ráži devět milimetrů, kterou v roce devatenáct set osmdesát pět vyhrála italská Beretta. Mnoho veteránů a příslušníků elitních jednotek však odchod těžkého Coltu neslo s obrovskou nevolí. Zatímco devítimilimetrová střela spoléhala na rychlost, těžký projektil ráže čtyřicet pět předával veškerou energii cíli a spolehlivě lámal kosti. Elitní formace námořní pěchoty a speciální jednotky armády si proto modernizované klony původního Coltu ponechaly ve výzbroji ještě mnoho dalších let.
Cvaknutí prázdného rámečku děsilo vojáky. Legendární Garand změnil válku Nesmrtelné dědictví: Základ každé moderní pistole
Ačkoliv od oficiálního zavedení pistole Colt uplynulo více než jedno století, její odkaz z bojišť nezmizel. Browningův princip uzamčení pomocí poklesu hlavně převzala naprostá většina moderních armádních a policejních pistolí po celém světě. Využívají jej rakouské pistole Glock, švýcarsko německé zbraně Sig Sauer i česká zbrojovka u svých modelů. Samotný původní model devatenáct set jedenáct zůstává dodnes jednou z nejpopulárnějších zbraní mezi sportovními střelci i ozbrojenými složkami. Příběh ocelové pistole ze zkoušek roku devatenáct set jedenáct potvrzuje, že když se genialita konstruktéra potká s poctivou metalurgií, může vzniknout dílo, které zcela překoná limity své vlastní doby.
Zdroje fotografií Americká armádní pistole Colt vzor 1911 profil: Askild Antonsen / Wikimedia CC 2.0 Konstrukční řez mechanismu pistole Colt vzor 1911: U.S. Army / Wikimedia volné dílo Pistole Colt vzor 1911 s medailí z první světové války: Thornfield Hall / Wikimedia CC 4.0