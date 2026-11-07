Venku má vlak 5G pokrytí na 99 %, uvnitř sotva na 73 %. Měření ČTÚ odhalilo obrovský rozdíl mezi operátory

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v únoru 2025 vyslal na všechny čtyři tranzitní železniční koridory speciální měřicí motorový vůz vybavený anténami na střeše. Výsledky měření venku vypadají na první pohled skvěle: O2 dosáhlo pokrytí 99,96 %, T-Mobile 99,81 % a Vodafone 99,70 %. Jenže jakmile úřad naměřené hodnoty přepočítal na podmínky uvnitř vlakové soupravy a započítal standardizovaný útlum 31 decibelů, výsledky výrazně klesly. U O2 pokrytí spadlo na 81,34 %, u T-Mobilu na 79,76 % a u Vodafonu dokonce na pouhých 73,13 %. Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším operátorem tak uvnitř vlaku přesahuje osm procentních bodů. A to ještě nejde o nejhorší situaci: v tunelech klesá dostupnost 5G signálu na jednotky procent.
Co přesně ČTÚ měřil a proč čísla vypadají jinak, než byste čekali
Důležitý detail, který může snadno zapadnout: údaj označovaný jako pokrytí „uvnitř vozu“ nevznikl tak, že by někdo seděl v kupé a měřil signál mobilním telefonem. ČTÚ snímal signál anténou umístěnou na střeše měřicího vozu ve výšce 4,5 metru. Měření probíhalo každou sekundu a v obou směrech jízdy. Naměřené hodnoty pak úřad přepočítal pomocí standardizovaného modelu: odečetl 25 dB, které představují průměrný útlum způsobený konstrukcí vozu, a dalších 6 dB jako korekci na výšku zařízení uvnitř soupravy. Celkový započítaný útlum tak činil 31 dB.
Takový přepočet je poměrně konzervativní, ale odpovídá snaze přiblížit výsledky reálným podmínkám ve vlaku. Skutečná zkušenost cestujícího přitom může být ještě horší.
ČTÚ sám upozorňuje, že pokud se nepokryté úseky podél trati střídají příliš rychle, telefon se nemusí stihnout znovu přihlásit do sítě. Cestující pak může vnímat jako místo bez signálu i delší úsek, přestože měření v některých jeho částech pokrytí zaznamenalo. Výsledky v reportu proto nelze chápat jako přesný obraz každodenní zkušenosti každého cestujícího. Proč moderní vlak funguje jako Faradayova klec
Paradoxně platí, že čím modernější a kvalitnější vlaková souprava, tím hůře může propouštět mobilní signál. Ocelová konstrukce, hliníkové panely a především pokovená okna, která mají zlepšovat tepelnou izolaci a chránit cestující před UV zářením, vytvářejí efekt podobný Faradayově kleci. Starší vozy tak mohou být z hlediska průchodu signálu paradoxně výhodnější.
ČTÚ tento rozdíl potvrdil už při dřívějším měření devíti typů vlakových souprav. Zatímco starší vůz Bdtee276 tlumil signál v pásmu LTE 800 přibližně o 12 dB, u modernizovaného oddílového vozu Bmz241 dosahoval útlum až 45 dB.
Nejde přitom o problém typický pouze pro Česko. Evropské regulační orgány BEREC a RSPG řadí vlaky mezi takzvaná problematická prostředí, ve kterých běžné pokrytí z venkovních základnových stanic nemusí cestujícím zajistit dostatečně kvalitní připojení.
Kdo je na tom nejhůř a kde
Souhrnné výsledky za všechny čtyři koridory ukazují následující rozdíly:
Operátor 5G vně vozu 5G uvnitř vozu Propad O2 99,96 % 81,34 % −18,62 p. b. T-Mobile 99,81 % 79,76 % −20,05 p. b. Vodafone 99,70 % 73,13 % −26,57 p. b.
Vodafone tedy zaznamenává největší propad, téměř 27 procentních bodů. Nejslabší výsledky vykazuje na třetím koridoru, který vede v trase Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Mosty u Jablunkova. Uvnitř vlaku tam jeho pokrytí dosahuje pouze 70,02 %.
Ještě horší situace panuje v tunelech. Podle
reportu ČTÚ tam dostupnost 5G signálu uvnitř vozů klesá na 19,49 % u O2, 6,06 % u Vodafonu a pouhých 4,34 % u T-Mobilu.
Pokud je pro vás při cestování po hlavních českých železničních trasách důležitý mobilní internet, výsledky naznačují následující pořadí: nejlepší je O2, za ním T-Mobile a nejslabší Vodafone. Samotný tarif s podporou 5G přitom problém nevyřeší. Hlavní překážkou totiž není tarif ani nastavení telefonu, ale fyzický útlum signálu při průchodu konstrukcí vlakového vozu.
Řešení existují, ale plošné zlepšení bude postupné
Stát, dopravci i mobilní operátoři už problém řeší dvěma směry. Prvním je posílení signálu podél železničních tratí. Ministerstvo průmyslu a obchodu financuje z Národního plánu obnovy výstavbu pasivní 5G infrastruktury na hlavních koridorech.
Vodafone s Vantage Towers v říjnu 2026 oznámili dokončování projektů na devíti úsecích koridoru Praha – Česká Třebová – Ostrava. Už v červnu 2026 se navíc 5G signál objevil v prvních železničních tunelech.
Druhá cesta vede přímo do vlakových souprav. ČTÚ vypsal výzvu zaměřenou na technické úpravy vozů, které mají zlepšit příjem mobilního signálu. Patří mezi ně například instalace opakovačů signálu nebo úprava oken pomocí laserové technologie, díky níž lépe propouštějí rádiové vlny. Do projektu se zapojili tři dopravci: České dráhy, RegioJet a Leo Express. Jejich projekty zahrnují téměř 670 vozů a podle ČTÚ byla fyzická realizace úprav dokončena na konci března 2026.
Ani tato opatření však nepřinesou okamžité zlepšení na všech tratích. Další velká etapa zaměřená na jeden z nejvytíženějších úseků Praha – Česká Třebová byla ještě na podzim 2026 ve fázi otevřeného tendru. Cesta k tomu, aby se kvalita signálu uvnitř vlaků přiblížila hodnotám naměřeným venku, tak může trvat ještě několik let. Bude vyžadovat spolupráci mobilních operátorů, železničních dopravců i Správy železnic.
Mapy pokrytí a závazky operátorů ukazují, jaký signál je dostupný podél tratí. Cestujícího ale zajímá především to, zda se signál dostane také přes stěny a okna vlakového vozu. Právě tam se rozhodne, jestli 5G na české železnici skutečně splní svůj slib.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík