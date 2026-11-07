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Unikátní animace, jak vypadal Pražský hrad v 16. století

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Majestátní symbol české státnosti dnes znají miliony turistů. Málokdo ale tuší, že jeho dnešní podoba je výsledkem bouřlivých proměn, od dřevěných valů přes gotickou slávu až po barokní přestavbu. Podívejte se na fascinující cestu Pražského hradu časem.
Unikátní animace, jak vypadal Pražský hrad v 16. století

Unikátní animace, jak vypadal Pražský hrad v 16. století

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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