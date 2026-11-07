Pouštíte v MHD hudbu bez sluchátek? Británie za to začne rozdávat pokuty téměř 3 000 Kč. Chystají se i další země

Dne 19. října 2026 představilo britské ministerstvo dopravy dvě opatření zaměřená na hluk ve veřejné dopravě. Prvním je nový právní rámec pro autobusy v Anglii, který místním dopravním úřadům umožňuje zavést pokuty až do výše 100 liber za hlasité přehrávání hudby nebo videí bez sluchátek. Při kurzu ČNB z 22. října to odpovídá přibližně 2 896 Kč, tedy téměř třem tisícům korun. Druhé opatření se týká železnice. Pravidla proti obtěžujícímu hluku tam sice platí už řadu let, vláda k nim ale spustila celostátní kampaň „Sdílejte cestu, ne hluk“. Zároveň připomněla, že cestujícím, kteří neuposlechnou výzvu personálu, může hrozit postih až 1 000 liber. Británie navíc není jedinou zemí, která se rozhodla podobné chování řešit. Stejným směrem se vydaly také Singapur nebo indické metro v Čennaí a podobná opatření se postupně šíří i do dalších zemí.
Autobusy, vlaky, metro: tři různé režimy
Nejdůležitější je rozlišovat, na jakou část veřejné dopravy se jednotlivá opatření vztahují. Nejde totiž o jednu plošnou pokutu platnou v celé britské MHD.
- Autobusy v Anglii – místní dopravní úřady, zejména takzvané kombinované autority, mohou nově přijímat vyhlášky, které umožní ukládat pokuty až do výše 100 liber. Právní pravomoc k tomu vstoupila v platnost už 5. srpna 2026, zatímco vládní metodika byla zveřejněna 19. října. Pokuty nebudou udělovat řidiči autobusů, ale pověření pracovníci, bezpečnostní personál dopravce nebo policisté.
- Železnice – drážní předpisy už delší dobu zakazují reprodukovat zvuk způsobem, který „obtěžuje jakoukoli osobu“. Říjnová kampaň tato pravidla připomíná a snaží se zvýšit povědomí cestujících. Pokud někdo odmítne ztišit zvuk i po výzvě personálu, může být vykázán z vlaku a v krajním případě čelit soudnímu postihu až do výše 1 000 liber.
- Londýnské metro a síť TfL – řídí se vlastními pravidly a má také samostatnou kampaň zaměřenou na ohleduplné chování. Průzkum TfL ukázal, že 70 % z tisícovky dotázaných cestujících považuje hlasitou hudbu a telefonování bez sluchátek za obtěžující. Starosta Londýna však zároveň přiznal, že za posledních pět let došlo v této souvislosti přibližně k jedné výstraze či stíhání ročně. Nová pokuta až 100 liber pro autobusy se na londýnské metro nevztahuje.
Jak se pokutě vyhnout, a kdo ji vlastně udělí
Základní pravidlo je jednoduché: zvuk by neměl být slyšet natolik, aby obtěžoval ostatní cestující. Samotné nasazení sluchátek tedy nestačí, pokud je přehrávaný obsah stále slyšet do okolí.
Britská vládní metodika počítá s postupem, který lze shrnout jako „upozornit, vysvětlit, vymáhat“. Pověřený pracovník nejprve cestujícího požádá, aby zvuk ztišil nebo vypnul. Teprve pokud výzvu odmítne uposlechnout, může následovat pokuta. Jestliže ji cestující nezaplatí, může se případ dostat až k soudu.
Důležitý detail: řidiči autobusů pokuty udělovat nebudou. Vláda to výslovně vyloučila. Vymáhání pravidel mají na starosti proškolení pracovníci, kteří musí dodržovat stanovený postup a shromažďovat potřebné důkazy. Cílem je řešit přestupky důsledně, ale zároveň předcházet zbytečným konfliktům. Na železnici je postup podobný: nejprve přijde výzva od oprávněného člena personálu, při jejím neuposlechnutí může následovat vykázání z vlaku nebo další právní postih.
Trend, který se šíří za hranice Evropy
Británie není první ani jedinou zemí, která se rozhodla hlasité přehrávání zvuku ve veřejné dopravě řešit přísněji. Singapur zavedl 23. září 2026 nová pravidla pro autobusy. Za hlasité přehrávání zvuku tam hrozí pokuta až 500 singapurských dolarů, což při uvedeném přepočtu odpovídá přibližně 8 473 Kč. Jde tedy o téměř trojnásobek britské sazby. Singapurské ministerstvo dopravy začátkem října uvádělo přibližně 15 hlášení měsíčně a zdůrazňovalo, že přísnější postih má být až posledním řešením.
Indické Chennai Metro už v dubnu 2026 oznámilo pokuty až do výše 500 rupií za přehrávání zvuku přes reproduktor, tedy bez sluchátek.
V dalších zemích zatím podobná opatření nemají potvrzený harmonogram, debata o regulaci hluku v hromadné dopravě však sílí. Z problému, který byl dlouho považován za pouhou nepříjemnost, se tak stává téma dopravní disciplíny s mezinárodním přesahem.
Co platí v Česku
Praha i Brno hlasité přehrávání hudby v MHD zakazují, ale jejich pravidla se od britského modelu liší. Pražské smluvní přepravní podmínky PID zakazují „chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu“. Za porušení pravidel může cestující dostat přirážku k jízdnému ve výši 1 000 Kč a být vyloučen z přepravy. Brněnské podmínky IDS JMK zase zakazují „chovat se hlučně, provozovat zdroje zvuku“. Pověřený pracovník může cestujícího za porušení těchto pravidel z přepravy vyloučit.
Brněnský dopravní podnik navíc v září 2026 spustil kampaň s názvem „Šalina je pro všechny“. Zaměřuje se mimo jiné na hlasité telefonování a přehrávání hudby bez sluchátek.
Samostatná celostátní pokuta za přehrávání hudby bez sluchátek, jakou nově zavádí Anglie, se v českých oficiálních materiálech zatím neobjevila. Podle nás by ale dávalo větší smysl především důslednější vymáhání stávajících pravidel než přijímání dalšího speciálního zákona. Potřebné nástroje už totiž existují, jen se v praxi zřejmě nevyužívají dostatečně.
Největší změnou v britském přístupu nakonec není samotná výše pokuty. Důležitější je signál, že hlasité přehrávání hudby ve veřejné dopravě přestává být drobnou nepříjemností, kterou mají ostatní cestující mlčky tolerovat. Stává se z něj porušení pravidel, za které mohou úřady systematicky postihovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík