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Pouštíte v MHD hudbu bez sluchátek? Británie za to začne rozdávat pokuty téměř 3 000 Kč. Chystají se i další země

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Dennívýzva
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Britská vláda oznámila opatření proti hlasitému přehrávání zvuku v hromadné dopravě. Na autobusech hrozí pokuta až 100 liber, v přepočtu 2 896 Kč.
MHD

MHD

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 19:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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