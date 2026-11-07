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Fotbalisté Ostravy po hattricku Kubaly vyhráli v Brně nad Zbrojovkou 3:1

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Fotbalisté Ostravy ve 14. ligovém kole zvítězili v Brně nad Zbrojovkou 3:1 a v nejvyšší soutěži naplno bodovali po sedmi zápasech. Výhru zajistil Baníku hattrickem Filip Kubala, úvodní dva góly dal v rozmezí tří minut první půle, třetí branku přidal čtvrt hodiny před koncem.
Fotbalisté Ostravy po hattricku Kubaly vyhráli v Brně nad Zbrojovkou 3:1

Fotbalisté Ostravy po hattricku Kubaly vyhráli v Brně nad Zbrojovkou 3:1

Zdroj: FC Baník Ostrava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 19:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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