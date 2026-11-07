Fotbalisté Ostravy ve 14. ligovém kole zvítězili v Brně nad Zbrojovkou 3:1 a v nejvyšší soutěži naplno bodovali po sedmi zápasech. Výhru zajistil Baníku hattrickem Filip Kubala, úvodní dva góly dal v rozmezí tří minut první půle, třetí branku přidal čtvrt hodiny před koncem.
Fotbalisté Ostravy po hattricku Kubaly vyhráli v Brně nad Zbrojovkou 3:1
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