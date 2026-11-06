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Když opadá listí aneb poslední práce na zahradě

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Opadané listí stromů je symbolem toho, že se zahrada ukládá k zimnímu odpočinku. Předtím je ovšem potřeba ještě stihnout poslední práce, aby rostliny mohly přečkat chladné zimní měsíce a připravit se na novou sezónu. Poradíme vám, co je ještě třeba na zahradě stihnout během měsíce listopadu.
hrabání listí

hrabání listí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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