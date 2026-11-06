Opadané listí stromů je symbolem toho, že se zahrada ukládá k zimnímu odpočinku. Předtím je ovšem potřeba ještě stihnout poslední práce, aby rostliny mohly přečkat chladné zimní měsíce a připravit se na novou sezónu. Poradíme vám, co je ještě třeba na zahradě stihnout během měsíce listopadu.
Hrabat či nehrabat listí?
Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje. Spadané listí z trávníku je vhodné shrabat. Zejména silná vrstva, kterou bychom zde ponechali, může zelený porost zcela zničit. Postupně by došlo k udušení a uhnití kořenů trávníku. Naopak na záhonech můžete slabší vrstvu listí ponechat jako izolační mulč, jenž ochrání kořeny rostlin před mrazy. Dejte si však pozor, aby listí nebylo napadeno chorobami a škůdci. V takovém případě je nutné ho zlikvidovat.
Jak využít zdravé listí?
Zdravé spadané listí můžete například shrabat do odlehlejšího koutu zahrady, kde poslouží jako úkryt ježkům. Na jaře se vám odvděčí likvidací slimáků a obtížného hmyzu. Zmíněný mulč udržuje vlhkost v půdě a zbrzdí její promrzání. Jaké jsou další možnosti využití spadaného listí? Nejjednodušší variantou je umístění na kompost nebo výroba listovky, která poslouží jako přírodní hnojivo.
Foto: Radek Štěpán
Ochrana rostlin před zimou
Zejména rostliny citlivé na chlad je třeba před zimním obdobím ochránit. Důležitá je správná izolace. Využít lze netkanou textilii nebo jednoduché kryty v podobě kartonových krabic. Před příchodem mrazů pomůže i zálivka, protože vlhká půda pomaleji promrzá. Růže a mladé keře ochráníte tak, že k nim přihrnete vrstvu zeminy nebo smrkové chvojí. Pokud máte na zahradě okrasné trávy, nezapomeňte je svázat. Ochráníte je tak před silným větrem a vrstvou těžkého sněhu. Svázané traviny navíc vytvoří v zimní zahradě zajímavou dekoraci. Jejich střih ponechte až na první jarní měsíce.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Když opadá listí aneb poslední práce na zahradě first appeared on Naše zahrada.