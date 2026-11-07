Chlap na střídačku: Závěrečnou píseň k filmu nazpíval sám Jiří Langmajer

Chlap na střídačku, FOTO: © Bohemia MP, distr. FTV Prima Chlap na střídačku, FOTO: © Bohemia MP, distr. FTV Prima Chlap na střídačku, FOTO: © Bohemia MP, distr. FTV Prima Chlap na střídačku, FOTO: © Bohemia MP, distr. FTV Prima Chlap na střídačku, FOTO: © Bohemia MP, distr. FTV Prima Chlap na střídačku, FOTO: © Bohemia MP, distr. FTV Prima
Komedie Chlap na střídačku z roku 2020 divákům představila originální nápad, jak naložit s nevěrným manželem. Původní námět ale nepochází od českých filmařů, protože celý projekt vychází ze staršího francouzského snímku. Distributor přitom zahraniční předlohu v propagačních materiálech zcela zatajil s vysvětlením, že režisér originální dílo předtím vůbec neviděl. Dohoda o střídavé péči o manžela
Učitelka houslí Zuzana (Ivana Chýlková) žije patnáct let ve spokojeném manželství. Jednoho dne však zjistí, že její muž Jiří udržuje dlouhodobý poměr s jinou ženou. Zuzana se rozhodne pro netradiční řešení situace a svou sokyni Lenku (Lucie Žáčková) osobně navštíví. Navrhne jí, aby si manžela spravedlivě rozdělily. Obě ženy ho tak postaví před hotovou věc se střídavou péčí.
Hlavní mužskou postavu záletného Jiřího ztvárnil herec Jiří Langmajer. Tvůrci mu v komedii ponechali jeho skutečné křestní jméno, takže si na place nemusel zvykat na cizí oslovení.
Utajený francouzský originál
Zápletka nevznikla v Česku, jelikož film věrně kopíruje děj francouzské komedie Garde alternée z roku 2017 od režisérky Alexandry Leclère. Zahraničnímu originálu se navíc nápadně podobají i oficiální české plakáty, přičemž francouzská autorka figuruje až v závěrečných titulcích. V propagačních materiálech distributor veškeré souvislosti se starším dílem vynechal.
Mluvčí distribuční společnosti Bohemia Motion Pictures Martin Kubišta k situaci tehdy uvedl, že práva zakoupili producenti na festivalu. Režisér Petr Zahrádka fungoval pouze jako úpravce scénáře, který obstaral adaptaci dialogů pro české prostředí, přičemž podle mluvčího původní snímek z Francie nikdy předtím nesledoval.
Rychlá práce ve skutečném knihkupectví
Celý proces natáčení proběhl ve velmi rychlém tempu, protože štáb stihl veškerou práci dokončit za devatenáct dnů. Děj se odehrává primárně v Praze, kde filmaři využili například reálné knihkupectví na rohu Ostrovní a Mikulandské ulice, ve kterém pracuje postava Lenky. Pro několik scén a krátký venkovský závěr se štáb přesunul také do Berouna, Králova Dvora, Černošic, obce Svrkyně a na nedalekou usedlost Hole.
Do příprav se režisér Petr Zahrádka zapojil i mimo psaní scénáře, když autorsky přispěl k hudební stránce. Složil text pro závěrečnou píseň Mrtvej chlap, kterou společně nazpívali Jiří Langmajer a Marta Jandová. Jako další hudební podkres posloužil tvůrcům krátký úryvek hitu Okno mé lásky od Petra Jandy a kapely Olympic.
Komedii Chlap na střídačku odvysílá stanice Prima MAX v sobotu 7. listopadu v 17:45 a ve středu 11. listopadu v 10:00.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, csfd).