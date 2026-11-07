Trainspotting: Pečlivá příprava, žárlivá manželka a herečka si přizvala na natáčení intimní scény na plac matku a bratra

Trainspotting, FOTO: © 1996 Miramax, distr. Česká televize Trainspotting, FOTO: © 1996 Miramax, distr. Česká televize Trainspotting, FOTO: © 1996 Miramax, distr. Česká televize Trainspotting, FOTO: © 1996 Miramax, distr. Česká televize Trainspotting, FOTO: © 1996 Miramax, distr. Česká televize Trainspotting, FOTO: © 1996 Miramax, distr. Česká televize
Když se režisér Danny Boyle pustil do natáčení dramatu Trainspotting o skupině skotských narkomanů, toužil vytvořit nekompromisní generační výpověď. Ewan McGregor se do své role ponořil natolik, že uvažoval o překročení nebezpečné hranice s tvrdými drogami, a slavné záchodové scény vznikaly pod pečlivým dohledem iluzionistů. Cesta dolů s heroinem
Mladík Renton (Ewan McGregor) žije se svými skotskými přáteli na okraji společnosti. Jako silní narkomani nemají jiný cíl než sehnat další dávku heroinu, čímž revoltují proti běžné měšťácké morálce a tradičním středostavovským hodnotám. Drsná realita je ale postupně semele a rozbije jejich iluze. Zatímco někteří členové z party drogám podlehnou a nepřežijí, Renton se nakonec rozhodne vzepřít osudu a začlenit se do „normální“ společnosti.
Představitel Rentona k roli přistoupil s naprostou vážností. Ewan McGregor musel zhubnout téměř 13 kilogramů. Aby pochopil fungování tvrdých drog, začal se setkávat s lidmi z rehabilitační skupiny pro závislé v Glasgow. Bývalí narkomani ho dokonce přímo učili, jak se pomocí lžíce a glukózového prášku správně vaří falešný heroin. McGregor se snažil vžít do myšlení své postavy tak urputně, že zpočátku zvažoval možnost si skutečnou drogu píchnout přímo do žíly. Nakonec ale naštěstí od tohoto nebezpečného nápadu upustil. Pro blízké záběry vpichování tak nakonec museli maskéři vyrobit speciální protézu ruky s pulzujícími žilami a kapslemi umělé krve, která při propíchnutí vytékala ven.
Vůně na záchodě a oklamání psa
Ačkoliv film působí extrémně špinavě, realita na place byla občas naprosto opačná. V ikonické a nechutné scéně, kdy se Renton ponoří do „nejhoršího záchodu ve Skotsku“, tvořila veškeré domnělé výkaly kolem toalety ve skutečnosti obyčejná čokoláda. Záchod proto podle tvůrců na place krásně a velmi příjemně voněl. Natáčení provázel velmi napjatý rozpočet, a proto štáb většinu scén zvládl natočit hned na první pokus. Celá práce trvala zhruba sedm a půl týdne.
Nízký rozpočet vyžadoval kreativní řešení i v jiných situacích. Když měl Renton v jedné scéně vystřelit ze vzduchovky na psa a donutit ho zaútočit na svého majitele, režisér Danny Boyle psa nevycvičil, ale jednoduše se postavil mimo záběr kamery a na nic netušící zvíře z plných plic zařval, čímž ho dokonale vyděsil.
Z drobných financí ale tvůrci ušetřili i díky velké fanouškovské podpoře slavného hudebníka Davida Bowieho. Zpěvák totiž předchozí Boyleův film a knižní předlohu miloval natolik, že vyjednal pro natáčení speciální a levné hudební licence, díky kterým mohli filmaři zaplatit práva k hitům, na které by jinak nikdy neměli peníze.
Plakát z ulice, drsný herec a žárlivá manželka
Obsazení tehdy devatenáctileté Kelly Macdonaldové do role dospívající školačky provázela velká náhoda. Štáb rozdával po ulicích letáky všem zájemcům o casting. Macdonaldová leták dostala a mezi spoustou okouzlujících žen na konkurzu režiséra okamžitě zaujala svým obyčejným účesem a civilním vzhledem. Mladá herečka však udělala drobnou chybu, když na natáčení intimní scény s Ewanem McGregorem ve své naivitě pozvala rovnou i svou matku a bratra. Samotná scéna navíc způsobila potíže McGregorově těhotné manželce. Ta se podle vlastních slov nedokázala po narození dcery ubránit obrovským pocitům žárlivosti, kdykoli si na Macdonaldovou po boku svého manžela vzpomněla.
Ústřední hvězdu a postavu z dřívější bondovské série spojuje drobná kuriozita u jedné z vedlejších rolí. Postava Sick Boye (Jonny Lee Miller) je v příběhu přímo posedlá znalostmi o filmech s Jamesem Bondem. V reálném životě byl přitom herec Jonny Lee Miller skutečným vnukem Bernarda Leeho, který v bondovkách do roku 1979 hrál M.
Drama Trainspotting odvysílá stanice ČT2 v sobotu 7. listopadu ve 22:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).