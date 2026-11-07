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Trainspotting: Pečlivá příprava, žárlivá manželka a herečka si přizvala na natáčení intimní scény na plac matku a bratra

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Během natáčení dramatu Trainspotting zvažoval Ewan McGregor vyzkoušet skutečný heroin. Slavný výkalový záchod maskéři naopak vyrobili ze sladké čokolády.
Trainspotting

Trainspotting

Zdroj: FOTO:© 1996 Miramax, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 18:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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