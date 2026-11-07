Váš telefon umí varovat před katastrofou, ale hodně lidí si funkci vypnulo. Zapnutí trvá 30 sekund a může zachránit život

Nejde o žádnou aplikaci ke stažení ani o placenou službu. Moderní iPhony i telefony s Androidem mají přímo v systému zabudovanou funkci nouzových upozornění. V USA se nazývá Wireless Emergency Alerts (WEA) a je součástí federálního systému IPAWS, který provozuje agentura FEMA. Když úřady vyhlásí evakuaci, varují před tornádem nebo pátrají po uneseném dítěti, upozornění se zobrazí přímo na displeji kompatibilních telefonů v ohrožené oblasti. Není potřeba se nikam registrovat ani mít připojení k internetu.
Přesto si podle výzkumu RAND Corporation, který vznikl pro FEMA, vypnulo alespoň jednu kategorii těchto upozornění 17,5 % dospělých Američanů s funkčním mobilním telefonem. Nejčastěji šlo o upozornění AMBER Alerts, která se týkají pátrání po pohřešovaných dětech. Deaktivovalo je 11,2 % uživatelů. Důvodem je především únava z příliš častých oznámení. Proto jsme se podívali na to, jak lze nouzová upozornění znovu zapnout. Na iPhonu i Androidu jde o několik klepnutí a celý postup zabere přibližně třicet sekund, pokud víte, kde hledat.
Proč si lidé vypínají to, co je může zachránit
Tento jev má odborný název: únava z upozornění (alert fatigue). Analýza RAND zaměřená na národní test systému WEA z roku 2023 ukazuje, že čím více upozornění AMBER uživatel v minulosti obdržel, tím větší byla pravděpodobnost, že si tuto kategorii vypne. Lidé přitom obvykle nedeaktivují všechna varování před nebezpečím. Častěji vypnou jen konkrétní typ upozornění, který je obtěžuje, a ostatní ponechají aktivní.
Problém spočívá v tom, že si tak mohou vytvořit falešný pocit bezpečí. Domnívají se, že jsou stále chráněni, ale ve skutečnosti jim může uniknout důležitá zpráva, která se týká přímo jejich okolí.
Uživatelé iPhonů navíc podle výzkumu RAND vypínali upozornění častěji než majitelé telefonů s Androidem. Výzkumníci tento rozdíl dávají do souvislosti mimo jiné se snadnější dostupností nastavení. Paradoxně tak může jednodušší ovládání vést k tomu, že si více lidí některé bezpečnostní funkce deaktivuje.
Kde přesně funkci najdete a zapnete
Postup je jednoduchý, cesta k nastavení se ale liší podle operačního systému:
- iPhone: Otevřete Nastavení → Oznámení a sjeďte úplně dolů do sekce Government Alerts (případně Emergency Alerts). Zapněte všechny dostupné přepínače, zejména Emergency Alerts, Public Safety Alerts a AMBER Alerts. Volbu Always Play Sound doporučujeme ponechat aktivní.
- Android: Otevřete Nastavení → Oznámení → Wireless emergency alerts. Zkontrolujte, zda jsou zapnuté všechny dostupné typy varování. Názvy položek i jejich umístění se mohou lišit podle výrobce telefonu a verze systému. Samsung, Xiaomi nebo Google Pixel proto mohou mít mírně odlišné rozhraní.
Na telefonech s Androidem se můžete setkat také s funkcí Crisis alerts od Googlu. Ta funguje nezávisle na americkém systému WEA a slouží k upozorňování na krizové události. Nejde tedy o totéž co federální nouzová upozornění, ale obě funkce má smysl ponechat zapnuté.
V USA jsou upozornění WEA na iPhonech standardně aktivní už z výroby. Přesto se vyplatí jejich stav ručně zkontrolovat. Pokud jste si někdy v minulosti upravovali nastavení oznámení, mohli jste některou kategorii vypnout, aniž byste si to dnes pamatovali.
Co se stane, když varování nepřijde: případ Camp Fire
Dne 8. listopadu 2018 zasáhl ničivý požár Camp Fire město Paradise v Kalifornii. Během několika hodin zničil více než 18 000 budov a vyžádal si 85 lidských životů. Podle případové studie NIST úřady okresu Butte County při varování obyvatel nevyužily systém WEA/IPAWS. Kalifornský státní auditor později zjistil, že okres sice tvrdil, že se pokusil varování prostřednictvím WEA odeslat, zpráva však neprošla kvůli problému se softwarem. Ten navíc nebyl předem otestován v souladu s doporučeními FEMA.
NIST ve své analýze zdůrazňuje, že se požár šířil mimořádně rychle a na varování obyvatel zůstalo jen velmi málo času. Alternativní způsoby informování, jako byly telefonáty, místní rozhlas nebo osobní obchůzky hasičů, nedokázaly včas pokrýt celé zasažené území. Případ Camp Fire se stal jedním z důležitých argumentů pro rozvoj mobilních varovných systémů, které mohou rychle oslovit velké množství lidí v ohrožené oblasti.
Jak je na tom Česko
WEA je americký systém a v České republice nefunguje. U nás se varování obyvatel opírá o kombinaci několika komunikačních kanálů: sirény, televizní a rozhlasové vysílání, webové stránky HZS ČR, sociální sítě a také lokalizované SMS zprávy, které mohou být při závažné mimořádné události rozeslány lidem v ohrožené oblasti.
Zásadní změnu má přinést technologie Cell Broadcast, tedy plošný systém mobilního varování, který funguje podobně jako americký WEA. Ministerstvo vnitra plánovalo jeho spuštění na druhou polovinu roku 2026 a HZS uvádí dostupnost od konce téhož roku. Cell Broadcast nevyžaduje připojení k internetu ani registraci. Varovná zpráva se odešle na kompatibilní telefony připojené k mobilním vysílačům v zasažené oblasti.
Co dělat, když varování přijde
Samotné zapnutí upozornění je jen první krok. Stejně důležité je vědět, jak na varovnou zprávu reagovat:
- Přečtěte si celé znění zprávy a postupujte podle uvedených pokynů. Může jít o výzvu k evakuaci, ukrytí nebo jinému konkrétnímu opatření.
- Nečekejte s reakcí na potvrzení z dalšího zdroje. Systémová varování jsou vydávána oprávněnými orgány a v krizové situaci může každá minuta rozhodovat.
- Sledujte oficiální informační kanály, zejména HZS, složek IZS a krajských úřadů.
- Domluvte se předem s rodinou na jednoduchém krizovém plánu. Mějte jasno v tom, kam se přesunout, kde se setkat a jak se navzájem kontaktovat.
HZS při některých typech mimořádných událostí doporučuje ukrýt se v nejbližší vhodné budově, zavřít okna a dveře, vypnout ventilaci a řídit se pokyny složek IZS. V jiných situacích může být naopak nutná okamžitá evakuace. Vždy proto záleží na konkrétním znění varování a následných instrukcích.
Třicet sekund strávených v nastavení telefonu nenahradí funkční záchranný systém ani připravenost na krizovou situaci. Může ale rozhodnout o tom, zda se k vám důležité upozornění vůbec dostane. A ve chvíli, kdy už není čas hledat informace, může právě včas doručená zpráva zachránit život.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman