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Na dvoře Jindřicha VIII. hrál černošský trubač. Dochoval se jeho portrét i žádost, aby mu král zdvojnásobil plat

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John Blanke sloužil na přelomu 15. a 16. století jako královský trubač v Anglii Tudorovců. Nezůstala po něm jen zmínka v účetní knize. Jeho tvář se objevuje na slavnostním svitku z roku 1511 a dochoval se dokonce dokument, v němž žádá krále o lépe placené místo. Tyto stopy vyprávějí nečekaně konkrétní příběh člověka, jehož život by jinak snadno zmizel z dějin.
Na dvoře Jindřicha VIII. hrál černošský trubač. Dochoval se jeho portrét i žádost, aby mu král zdvojnásobil plat

Na dvoře Jindřicha VIII. hrál černošský trubač. Dochoval se jeho portrét i žádost, aby mu král zdvojnásobil plat

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 07.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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