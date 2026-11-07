Na dvoře Jindřicha VIII. hrál černošský trubač. Dochoval se jeho portrét i žádost, aby mu král zdvojnásobil plat

V královských účtech se objevil muž, kterého dějiny dlouho přehlížely
V účetních knihách anglického královského dvora z počátku šestnáctého století převažují zdánlivě prozaické záznamy. Kdo dostal zaplaceno, komu bylo vydáno oblečení, kolik stál přesun dvora nebo slavnostní ceremonie. Právě mezi podobnými položkami se však dochovalo jméno člověka, které dnes mění náš pohled na Anglii Tudorovců. John Blanke byl profesionálním trubačem ve službách Jindřicha VII. a později jeho syna Jindřicha VIII. Archivní doklady ukazují, že šlo o černošského hudebníka, který měl konkrétní práci, pravidelný příjem a přístup k panovnickému dvoru.
První bezpečně identifikovatelný záznam zachycuje jeho odměnu za práci vykonanou v listopadu 1507. Na dobové účetní položce se objevuje jako „John Blanke the blacke Trumpet“. Národní archiv Spojeného království i organizace Historic Royal Palaces jej řadí mezi nejstarší známé lidi afrického původu v Anglii, u nichž se zachovaly nejen písemné záznamy, ale také identifikovatelné dobové vyobrazení.
Historický kalendář někdy spojuje Johna Blanka přímo se 7. listopadem 1507. To však prameny nepotvrzují. Archivní záznam se týká práce v listopadu a platby zaznamenané následující měsíc. Máme tedy doložené období, nikoli přesný den, kdy se poprvé objevil na dvoře. Pro jeho životopis to není drobné účetní nedorozumění, ale názorná připomínka, že dějiny obyčejně nevznikají z úplných deníků. Skládají se z útržků, které někdo před pěti stoletími považoval za důležité zapsat.
Královský trubač nebyl jen člověk, který hrál hudbu
Dnes si pod slovem trubač představíme především hudebníka. V prostředí tudorovského dvora však měla trubka i ceremoniální význam. Její zvuk ohlašoval příchod panovníka, zahajoval slavnostní události a doprovázel průvody, turnaje nebo další veřejná vystoupení královské moci. Hudebníci nosili předepsaný oděv a jejich účast byla součástí promyšlené reprezentace dynastie. Kdo patřil mezi královské trubače, pohyboval se v prostředí, které běžní obyvatelé země znali jen z dálky.
Blanke zpočátku dostával osm starých pencí denně. Historické prameny umožňují porovnat jeho odměnu s platy dalších dvorských hudebníků. Šlo o placenou službu, nikoli o anonymní příležitostné vystoupení. Hudebníci navíc mohli vedle mzdy dostávat oděv, stravu či odměny za významné události. Takové detaily nám umožňují vidět Blanka jinak než pouze jako neobvyklou postavu v renesančním obrazu: byl zaměstnancem s konkrétními povinnostmi a materiálními zájmy.
Místo jeho narození neznáme. Historici uvažovali o tom, že do Anglie mohl dorazit s doprovodem Kateřiny Aragonské, která přijela roku 1501 k sňatku s princem Arturem. Její doprovod zahrnoval hudebníky a také lidi afrického původu. Žádný dochovaný pramen ale nepotvrzuje, že John Blanke byl skutečně mezi nimi. Podobně nelze z jeho jména ani z pozdějšího vyobrazení bezpečně odvodit přesný původ, jazyk nebo původní vyznání.
Hudebník, jehož tvář se dochovala na slavnostním svitku
Nejznámějším obrazovým pramenem je takzvaný Westminster Tournament Roll, bohatě zdobený svitek zachycující slavnosti roku 1511. Na něm se John Blanke objevuje mezi trubači jedoucími na koních. Vznikl v souvislosti s turnajem uspořádaným na počest narození syna Jindřicha VIII. a Kateřiny Aragonské. Dítě však krátce po narození zemřelo, a sláva dynastické slavnosti tak dostala tragický podtext.
Blanke je na svitku vyobrazen dvakrát. Má výrazný oděv odpovídající slavnostnímu prostředí a na hlavě pokrývku, která bývá popisována jako turban. I ten se stal předmětem historických debat. Někteří autoři uvažovali, zda by mohl vypovídat o kulturním nebo náboženském původu hudebníka. Instituce Historic Royal Palaces však upozorňuje, že v raně novověké dvorské módě se používaly také prvky inspirované cizokrajným oblečením. Samotný turban proto nedokazuje, že Blanke vyznával konkrétní náboženství.
Pro historika je zvlášť cenné, že vyobrazení lze spojit s účetními záznamy. Obraz bez jména by umožňoval jen obecnou úvahu o přítomnosti černošských lidí u anglického dvora. Jméno bez obrazu by zase vypovídalo hlavně o pracovní pozici a mzdě. Dohromady vytvářejí neobvykle konkrétní svědectví o jednom člověku v době, kdy se životní příběhy mnoha dalších lidí mimo vládnoucí elitu téměř nezachovaly.
Muž, který si troufl požádat krále o přidání
Nad dochovanými dokumenty možná nejvíc překvapí listina, kterou bychom si dnes dokázali představit skoro jako žádost o povýšení. John Blanke žádal Jindřicha VIII., aby mu přidělil místo po zemřelém dvorském trubači Domyncku Justinianovi. Současně chtěl zvýšit plat z osmi na šestnáct pencí denně, tedy na dvojnásobek. Svou žádost odůvodňoval věrnou službou a tím, že dosavadní odměna nestačila na odpovídající životní úroveň.
Podle dokumentů spravovaných Národním archivem byla žádost úspěšná. Král dal souhlas k jeho povýšení a zvýšení odměny. To je mimořádně výmluvný detail, protože ukazuje Blanka jako člověka, který se nespoléhal pouze na přízeň svého okolí. Dokázal se dovolávat vlastní práce a aktivně prosazovat lepší podmínky. Jeho příběh proto není jen dokladem přítomnosti rozmanitějšího obyvatelstva v Anglii, ale také osobní iniciativy a kariérního vyjednávání v prostředí královské služby.
V lednu 1512 navíc panovník schválil dar určený na Blankeho svatební oděv. Archivní materiály popisují fialovou látku, kožešinové doplňky, červené nohavice a další součásti výbavy. Celková hodnota daru činila přibližně devět liber, tedy značnou částku ve srovnání s hudebníkovou roční mzdou. O nevěstě se však podrobnější bezpečné informace nedochovaly a neznáme ani další život případných potomků.
Tato královská štědrost by neměla být vykládána jako důkaz, že v Anglii počátku šestnáctého století neexistovaly předsudky. Dokazuje něco užšího a historicky konkrétnějšího: Blanke zastával respektovanou dvorskou pozici, kterou si patrně udržel několik let, a v určitých situacích dokázal dosáhnout královské podpory. Stejně tak však není na místě automaticky promítat do jeho života pozdější systém rasového otroctví v britském impériu, jehož podoba vznikala v odlišných historických poměrech.
Proč o něm později téměř nic nevíme
Prameny spojují Blanka s dvorem přibližně od konce roku 1507 do začátku roku 1512. V následujících účetních řadách jeho jméno mizí, ale důvod není jasný. Mohl změnit zaměstnání, přestěhovat se, zemřít nebo pokračovat v životě mimo záznamy, které se do dneška zachovaly. Žádnou z těchto možností nelze bez důkazů prohlásit za pravdivou.
Právě tato mezera ukazuje, jak nerovnoměrně se dochovaly životní osudy raně novověkých obyvatel. O vladařích, bitvách a diplomatických sňatcích existují tisíce stránek. O hudebníkovi, který několik let sloužil přímo na královském dvoře, máme několik plateb, dvě vyobrazení a žádost o lepší místo. O jeho rodině, dětství, přátelstvích nebo pocitech téměř nic nevíme. Přesto je to více, než se zachovalo o nespočtu lidí jeho doby.
Badatelé sdružení kolem John Blanke Project a britské kulturní instituce proto jeho příběh využívají k širším otázkám: jak pestrá byla společnost tudorovské Anglie, jakými cestami lidé cestovali mezi evropskými zeměmi a jak se v pramenech označovali lidé různého původu. Připomínají také, že přítomnost černošských lidí v Anglii není příběhem, který začal až s moderní migrací. Měla starší a mnohem rozmanitější podobu, jejíž stopy stále nacházíme v archivech.
Na jedné účetní položce záleží víc, než by se zdálo
John Blanke nebyl ve své době králem, vojevůdcem ani slavným spisovatelem. Přesto po něm zůstalo něco mimořádného: jeho práce, žádost o uznání a skutečná tvář vstoupily do historického záznamu. Díky tomu jej můžeme vidět nikoli jako anonymní symbol, ale jako člověka, který chtěl za svou práci lepší odměnu, účastnil se slavností a chystal svatbu.
Největší otevřenou otázkou jeho příběhu možná není, odkud přesně přišel. Je jí spíš to, kolik podobně bohatých životů zůstává skryto v archivech, jejichž účelem původně nebylo zachovat lidské osudy, ale zaznamenávat výplaty a královské výdaje. V případě Johna Blanka stačilo několik řádků účtů, jeden slavnostní svitek a jedna odvážná žádost. Po pěti stoletích díky nim víme, že v Anglii Tudorovců měl černošský hudebník své jméno, práci i hlas.
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Zdroje: Kód Enigma [1], The National Archives – John Blanke, archivní biografie a královské účty [2], The National Archives – John Blanke’s Petition for a Pay Rise, E 101/417/2 [3], Historic Royal Palaces – John Blanke, Tower of London [4], The National Archives – John Blanke Wage Slip, E 36/214 [5], The National Archives – John Blanke: The Black Tudor Trumpeter, říjen 2026 [6], img ai generated