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Obří krakatice nebo červí díra? I Kolumbus se bál Bermudského trojúhelníku

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Bermudský trojúhelník polyká lodě i letadla. Prozkoumejte děsivou historii ztracené americké letky, bláznivé divoké teorie i logická odborná vysvětlení.
Ostrov Bermudy

Ostrov Bermudy

Zdroj: FOTO:Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 17:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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