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První prostějovské derby ovládlo Eskáčko. Jestřáby porazilo 4:0

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Historicky první městské hokejové derby v Prostějově skončilo překvapivým vítězstvím SK Prostějov 1913. Druholigový nováček porazil favorizované Jestřáby 4:0, čisté konto vychytal Jaroslav Brázdil.
První prostějovské derby ovládlo Eskáčko. Jestřáby porazilo 4:0

První prostějovské derby ovládlo Eskáčko. Jestřáby porazilo 4:0

Zdroj: LHK Jestřábi Prostějov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 19:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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