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Patří mezi 22 vyvolených. Lékař budějcké nemocnice získal prestižní certifikát

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Pouze 22 lékařů v republice má certifikát pro provádění superkonziliárního onkogynekologického ultrazvukového vyšetření. Jedním z nich je nově i lékař Nemocnice České Budějovice Ondřej Vošta.
Patří mezi 22 vyvolených. Lékař budějcké nemocnice získal prestižní certifikát

Patří mezi 22 vyvolených. Lékař budějcké nemocnice získal prestižní certifikát

Zdroj: Jihočeský kraj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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